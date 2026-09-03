Con trai Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt khi 'đu trend' cùng mẹ

Tin vui của Hà Kiều Anh ở tuổi 50Giải trí -
GĐXH - Hà Kiều Anh - Hoa hậu Việt Nam 1992, gây bất ngờ khi ngồi "ghế nóng" Miss World 2026 tại Việt Nam. Cô sẽ đánh giá các thí sinh trong hành trình sắc đẹp và trí tuệ.
Hoa hậu Thùy Lâm có những ngày nghỉ bình yên bên gia đình dịp lễ 2/9, nhân dịp này cô đã quay clip "đu trend" cùng con trai. Ngay khi đăng tải đoạn clip này lên trang cá nhân, người đẹp nhận được "bão" tương tác từ người hâm mộ. Phần đa khán giả đều dành lời khen vẻ ngoài của con trai Hoa hậu Thùy Lâm.
Thùy Lâm sinh năm 1987, được biết đến với vai trò người đẹp, ca sĩ và diễn viên. Cô từng hoạt động nghệ thuật từ khá sớm, tham gia một số bộ phim truyền hình và phát triển sự nghiệp ca hát trước khi ghi dấu ấn lớn tại các cuộc thi sắc đẹp.
Năm 2008, Thùy Lâm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2008 tổ chức tại Nha Trang. Cô lọt vào Top 15 chung cuộc, trở thành một trong những người đẹp Việt Nam có thành tích đáng chú ý tại đấu trường này.
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