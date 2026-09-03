Con trai Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt khi 'đu trend' cùng mẹ

Thứ năm, 15:29 03/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Hoa hậu Thùy Lâm mới đây đã khoe clip nhảy "đu trend" cùng con trai. Phần đa khán giả đều dành lời khen vẻ ngoài của con trai Hoa hậu Thùy Lâm.

Con trai Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt khi 'đu trend' cùng mẹ - Ảnh 1.Ảnh hẹn hò thời trẻ của Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt

GĐXH - Từ một người đẹp đang ở đỉnh cao showbiz, Thùy Lâm bất ngờ rời ánh đèn sân khấu để kết hôn với Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Anh Tuấn. Gần 20 năm kể từ những ngày đầu hẹn hò, cặp đôi vẫn giữ được sự gắn bó, cùng nhau xây dựng tổ ấm bình yên bên hai con.

Hoa hậu Thùy Lâm có những ngày nghỉ bình yên bên gia đình dịp lễ 2/9, nhân dịp này cô đã quay clip "đu trend" cùng con trai. Ngay khi đăng tải đoạn clip này lên trang cá nhân, người đẹp nhận được "bão" tương tác từ người hâm mộ. Phần đa khán giả đều dành lời khen vẻ ngoài của con trai Hoa hậu Thùy Lâm. 

Con trai Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt khi 'đu trend' cùng mẹ - Ảnh 1.

Con trai Hoa hậu Thùy Lâm tên ở nhà là Su (Anh Khôi) năm nay đã 16 tuổi và có chiều cao gần 1m9. Vóc dáng cao lớn, đôi chân dài cùng gương mặt sáng khiến Anh Khôi được nhiều người nhận xét ngày càng ra dáng một chàng trai trưởng thành.

Con trai Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt khi 'đu trend' cùng mẹ - Ảnh 2.

Chiều cao của Anh Khôi cũng không quá bất ngờ khi cả bố mẹ đều có ngoại hình nổi bật. Bên cạnh yếu tố di truyền, cậu bé được gia đình chú trọng chế độ dinh dưỡng và vận động từ nhỏ.

Con trai Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt khi 'đu trend' cùng mẹ - Ảnh 3.

Hoa hậu Thùy Lâm từng cho biết con trai khá yêu thích thể thao và có thói quen vận động. Việc duy trì hoạt động thể chất cùng chế độ ăn uống phù hợp giúp Anh Khôi phát triển khỏe mạnh trong giai đoạn tuổi dậy thì.

Con trai Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt khi 'đu trend' cùng mẹ - Ảnh 4.

Không chỉ gây chú ý về ngoại hình, Anh Khôi còn từng khiến mẹ tự hào bởi khả năng ngoại ngữ. Khi còn nhỏ, cậu bé đã có thể sử dụng tiếng Anh khá lưu loát và từng xuất hiện trong một video của mẹ với phần phát biểu bằng tiếng Anh.

Con trai Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt khi 'đu trend' cùng mẹ - Ảnh 5.

Khi con trai bước vào tuổi trưởng thành, Hoa hậu Thùy Lâm cũng thay đổi cách đồng hành. Thay vì bao bọc, cô và ông xã chủ động trao cho con nhiều cơ hội tự quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Con trai Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt khi 'đu trend' cùng mẹ - Ảnh 6.

Anh Khôi từng bộc lộ sự yêu thích với nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Cậu bé có năng khiếu và từng khiến bố mẹ nghĩ tới khả năng theo đuổi lĩnh vực này trong tương lai.

Con trai Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt khi 'đu trend' cùng mẹ - Ảnh 7.

Với vợ chồng Thùy Lâm, điều quan trọng không phải là con nối nghiệp bố mẹ mà là tìm được hướng đi phù hợp với khả năng, sở thích và tính cách của mình.

Con trai Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt khi 'đu trend' cùng mẹ - Ảnh 8.

Ngoài con trai cả Anh Khôi, Hoa hậu Thùy Lâm còn có con gái Thùy Anh. Cô bé bước vào tuổi teen cũng có chiều cao vượt trội.

Thùy Lâm sinh năm 1987, được biết đến với vai trò người đẹp, ca sĩ và diễn viên. Cô từng hoạt động nghệ thuật từ khá sớm, tham gia một số bộ phim truyền hình và phát triển sự nghiệp ca hát trước khi ghi dấu ấn lớn tại các cuộc thi sắc đẹp.

Năm 2008, Thùy Lâm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2008 tổ chức tại Nha Trang. Cô lọt vào Top 15 chung cuộc, trở thành một trong những người đẹp Việt Nam có thành tích đáng chú ý tại đấu trường này.

Con trai Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt khi 'đu trend' cùng mẹ - Ảnh 10.Khoe ảnh ở tuổi 39 trẻ như đôi mươi, Hoa hậu Thùy Lâm giờ có cuộc sống ra sao?

GĐXH - Sau 18 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thùy Lâm mới đây gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh khoe nhan sắc trẻ trung như "hack tuổi", khiến khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại của cô.

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