Con trai Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt khi 'đu trend' cùng mẹ

Thùy Lâm sinh năm 1987, được biết đến với vai trò người đẹp, ca sĩ và diễn viên. Cô từng hoạt động nghệ thuật từ khá sớm, tham gia một số bộ phim truyền hình và phát triển sự nghiệp ca hát trước khi ghi dấu ấn lớn tại các cuộc thi sắc đẹp.

Năm 2008, Thùy Lâm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2008 tổ chức tại Nha Trang. Cô lọt vào Top 15 chung cuộc, trở thành một trong những người đẹp Việt Nam có thành tích đáng chú ý tại đấu trường này.