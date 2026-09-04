Tin sao 3/9: Hà Kiều Anh làm giám khảo Miss World 2026, Lê Nguyễn Bảo Ngọc gây ấn tượng

Thứ sáu, 07:27 04/09/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Hoa hậu Hà Kiều Anh sẽ cùng đội ngũ ban giám khảo đánh giá và lựa chọn tân hoa hậu Miss World 2026, trong khi đó Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có màn trình diễn xuất sắc với trang phục lấy cảm hứng từ hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc.

Tin sao 3/9: Hà Kiều Anh làm giám khảo Miss World 2026, - Ảnh 1.

Hoa hậu Bảo Ngọc gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh biểu diễn múa điệu khèn lấy cảm hứng từ văn hóa H'Mông tại phần thi 'Dance of the World' khuôn khổ Miss World 2026. Trên sân khấu, Bảo Ngọc trình diễn thiết kế "Lưng trời vương nắng" lấy cảm hứng từ hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc.

Tin sao 3/9: Hà Kiều Anh làm giám khảo Miss World 2026, - Ảnh 2.

 'Dance of the World' là một trong những sân khấu Bảo Ngọc mong chờ nhất tại Miss World. Phần thi là dịp để các thí sinh mang văn hóa và câu chuyện về quê hương đến khán giả.

Tin sao 3/9: Hà Kiều Anh làm giám khảo Miss World 2026, - Ảnh 3.

Diễn viên Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) trở thành tâm điểm chú ý với loạt khoảnh khắc nghỉ dưỡng mới đăng tải trên trang cá nhân.

Tin sao 3/9: Hà Kiều Anh làm giám khảo Miss World 2026, - Ảnh 4.

Nữ diễn viên đã có những giây phút thư giãn bên khung cảnh cuộc sống vùng cao, nơi con người gắn bó với thiên nhiên hùng vĩ. 

Tin sao 3/9: Hà Kiều Anh làm giám khảo Miss World 2026, - Ảnh 5.

NSND Lan Hương (Bông) chia sẻ hình ảnh đồng hành với các thí sinh Cuộc thi người đẹp Hoa Lư 2026 tại Ninh Bình.

Tin sao 3/9: Hà Kiều Anh làm giám khảo Miss World 2026, - Ảnh 6.

Đơn vị đồng tổ chức Miss World 2026 mới đây đã thông báo Hoa hậu Hà Kiều Anh trở thành giám khảo cuộc thi. Cùng các thành viên ban giám khảo, Hà Kiều Anh sẽ tham gia đánh giá và lựa chọn chủ nhân vương miện Miss World 2026.

Tin sao 3/9: Hà Kiều Anh làm giám khảo Miss World 2026, - Ảnh 7.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khiến khán giả thích thú khi đăng tải bức ảnh so sánh hậu trường thực tế và thành phẩm 'nghệ thuật' qua góc máy của con. "Nuôi con bao lâu nay cũng đã được đền đáp", nam nhạc sĩ hài hước viết.


(Ảnh: FB nhân vật)

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