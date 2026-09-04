Tin sao 3/9: Hà Kiều Anh làm giám khảo Miss World 2026, Lê Nguyễn Bảo Ngọc gây ấn tượng

Hoa hậu Bảo Ngọc gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh biểu diễn múa điệu khèn lấy cảm hứng từ văn hóa H'Mông tại phần thi 'Dance of the World' khuôn khổ Miss World 2026. Trên sân khấu, Bảo Ngọc trình diễn thiết kế "Lưng trời vương nắng" lấy cảm hứng từ hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc.

'Dance of the World' là một trong những sân khấu Bảo Ngọc mong chờ nhất tại Miss World. Phần thi là dịp để các thí sinh mang văn hóa và câu chuyện về quê hương đến khán giả.

Nữ diễn viên đã có những giây phút thư giãn bên khung cảnh cuộc sống vùng cao, nơi con người gắn bó với thiên nhiên hùng vĩ.

Đơn vị đồng tổ chức Miss World 2026 mới đây đã thông báo Hoa hậu Hà Kiều Anh trở thành giám khảo cuộc thi. Cùng các thành viên ban giám khảo, Hà Kiều Anh sẽ tham gia đánh giá và lựa chọn chủ nhân vương miện Miss World 2026.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khiến khán giả thích thú khi đăng tải bức ảnh so sánh hậu trường thực tế và thành phẩm 'nghệ thuật' qua góc máy của con. "Nuôi con bao lâu nay cũng đã được đền đáp", nam nhạc sĩ hài hước viết.

(Ảnh: FB nhân vật)

GĐXH - Lê Nguyễn Bảo Ngọc đầy tự tin khi bước vào sự kiện trong khuôn khổ Miss World 2026, trong khi đó ca sĩ Thanh Thảo gây chú ý trước nhan sắc gợi cảm ở tuổi U50.

GĐXH - Nữ diễn viên Sarah Jessica Parker có sự nghiệp thành công từ khi góp mặt trong series phim truyền hình nổi tiếng 'Sex and the City'. Nhưng nữ diễn viên cho rằng, thành công lớn nhất của cô đó là có được một gia đình hạnh phúc bên chồng - tài tử Matthew Broderick và 3 người con.