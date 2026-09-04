Tin sao 3/9: Hà Kiều Anh làm giám khảo Miss World 2026, Lê Nguyễn Bảo Ngọc gây ấn tượng
GĐXH - Hoa hậu Hà Kiều Anh sẽ cùng đội ngũ ban giám khảo đánh giá và lựa chọn tân hoa hậu Miss World 2026, trong khi đó Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có màn trình diễn xuất sắc với trang phục lấy cảm hứng từ hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc.
Anh trai Khánh Thi hiếm hoi tiết lộ về mẹ ruộtGiải trí -
GĐXH - Nghệ sĩ violin Nguyễn Xuân Huy đã viết về mẹ ruột của mình với những dòng tự hào và biết ơn.
Tình Nhi 'Hoàn Châu cách cách': Bỏ showbiz cưới đại gia, U60 sống kín tiếngThế giới showbiz -
Nổi tiếng với vai Tình Nhi trong "Hoàn Châu cách cách", Vương Diễm từng được khán giả đánh giá là nữ diễn viên xinh đẹp nhất với các nhân vật cổ trang.
NSND Tự Long: 'Có ai mời tôi đóng phim đâu'Giải trí -
GĐXH - NSND Tự Long lần đầu lấn sân điện ảnh với vai thầy Mo trong "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh". Anh cho rằng tác phẩm lấy cảm hứng từ lịch sử được công chúng soi xét, tranh luận là điều dễ hiểu và mong khán giả nhìn nhận khách quan, nhất là ở các giá trị văn hóa Việt.
Con trai Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt khi 'đu trend' cùng mẹGiải trí -
GĐXH - Hoa hậu Thùy Lâm mới đây đã khoe clip nhảy "đu trend" cùng con trai. Phần đa khán giả đều dành lời khen vẻ ngoài của con trai Hoa hậu Thùy Lâm.
Tin vui của Hà Kiều Anh ở tuổi 50Giải trí -
GĐXH - Hà Kiều Anh - Hoa hậu Việt Nam 1992, gây bất ngờ khi ngồi "ghế nóng" Miss World 2026 tại Việt Nam. Cô sẽ đánh giá các thí sinh trong hành trình sắc đẹp và trí tuệ.
Mai Phương Thúy: Bao giờ mới có người yêu?Giải trí -
GĐXH - 20 năm sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy hiện tại chọn cuộc sống nhẹ nhàng và không quan tâm đến hào quang showbiz. Mới đây, cô bất ngờ chia sẻ ảnh trên trang cá nhân và tự hỏi: "Bao giờ mới có người yêu?".
Đạo diễn Lê Quý Dương được vinh danh và trao tặng danh hiệu 'Giáo sư danh dự'Câu chuyện văn hóa -
GĐXH - Danh hiệu là sự ghi nhận những đóng góp của đạo diễn Lê Quý Dương trong công tác đào tạo, hợp tác nghiên cứu sân khấu, sự kiện, lễ hội và văn hóa Việt Nam-Mông Cổ trong thời gian qua, nhất là với Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Mông Cổ.
Nữ diễn viên phim truyền hình nổi tiếng 'Sex and the City' đính chính về hiểu lầmThế giới showbiz -
GĐXH - Nữ diễn viên Sarah Jessica Parker có sự nghiệp thành công từ khi góp mặt trong series phim truyền hình nổi tiếng 'Sex and the City'. Nhưng nữ diễn viên cho rằng, thành công lớn nhất của cô đó là có được một gia đình hạnh phúc bên chồng - tài tử Matthew Broderick và 3 người con.
Ông Khiêm (NSND Trung Anh) tức giận khi Minh (Thảo My) bỏ đại học để theo nghiệp cầu thủXem - nghe - đọc -
GĐXH - Minh đỗ đại học nhưng luôn tin rằng mình có năng khiếu bóng đá và chờ cơ hội để bước vào sân chơi chuyên nghiệp.
Thanh Sơn ở tuổi 35Giải trí -
GĐXH - Thanh Sơn đón tuổi 35 trong tình yêu thương của gia đình và bạn bè. Anh vui vẻ chia sẻ lại khoảnh khắc thổi nến bên mọi người ở nhà hát kịch.