Tin vui của Hà Kiều Anh ở tuổi 50

Con gái Hà Kiều Anh mê bóng đá, bơi lội GĐXH - Hoa hậu Hà Kiều Anh mới đây khiến khán giả bất ngờ khi khoe con gái có đam mê các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ và bơi lội.

Mới đây, đơn vị đồng tổ chức Miss World thông báo Hà Kiều Anh làm giám khảo mùa giải đặc biệt kỷ niệm 75 năm, được tổ chức tại Việt Nam.

Theo ban tổ chức, Hà Kiều Anh sở hữu bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật và sắc đẹp, đặc biệt từng đồng hành và đảm nhiệm vai trò giám khảo tại các cuộc thi nhan sắc uy tín trong nước.

Về phía Hà Kiều Anh, cô cho biết vui và vinh dự khi nhận lời mời từ ban tổ chức. Sau nhiều năm đồng hành với các cuộc thi sắc đẹp trong nước, đây là lần đầu cô tham gia ban giám khảo một sân chơi quốc tế quy mô như Miss World. "Tôi rất hồi hộp và háo hức, đồng thời tự hào khi là giám khảo đến từ Việt Nam - nước chủ nhà của cuộc thi năm nay", Hà Kiều Anh nói.

Cùng các thành viên ban giám khảo, Hà Kiều Anh sẽ tham gia đánh giá và lựa chọn người kế nhiệm Miss World 2026. Cuộc thi đề cao các tiêu chí về vẻ đẹp, trí tuệ, lòng nhân ái và bản lĩnh, gắn với thông điệp "Beauty With a Purpose".

Hoa hậu Việt Nam 1992 cho biết sẽ có mặt tại các hoạt động của Miss World từ nay đến đêm chung kết ngày 5/9 để theo sát hành trình của 111 thí sinh. Theo cô, việc trực tiếp quan sát các người đẹp trong giai đoạn nước rút giúp ban giám khảo có thêm cơ sở đánh giá toàn diện, đặc biệt ở những phần thi quan trọng trước chung kết.

"Thật vui khi được hòa mình vào không khí sôi động của một sự kiện quốc tế và cùng lan tỏa những hình ảnh đẹp về Việt Nam đến bạn bè thế giới", người đẹp bày tỏ.

Hà Kiều Anh sinh năm 1976 ở Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992 khi mới 16 tuổi - nhỏ nhất trong lịch sử cuộc thi cho đến nay. Cô từng đóng các phim như Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông, Lối sống sai lầm. Sau một lần đổ vỡ, cô kết hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam vào năm 2007. Họ có ba người con chung, bé Viann sinh năm 2015, là con gái út.



