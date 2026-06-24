Hoa hậu Phan Kim Oanh và dàn người đẹp quốc tế tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam
GĐXH - Các thí sinh cuộc thi Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026) mới đây có buổi tham quan Nhà Quốc hội, tìm hiểu về lịch sử, văn hoá Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến tham quan, Hoa hậu Phan Kim Oanh - Chủ tịch Miss Multicultural World 2026, các thành viên Ban Giám khảo và đông đảo thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã tham quan Khu khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội, Bảo tàng Quốc hội và Hội trường Diên Hồng.
Các người đẹp quốc tế có cơ hội tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và quá trình phát triển của Việt Nam thông qua nhiều không gian trưng bày, di sản và công trình mang ý nghĩa đặc biệt.
Tại buổi gặp mặt các thí sinh Miss Multicultural World 2026, đại diện Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh Nhà Quốc hội không chỉ là trung tâm thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà còn là công trình văn hóa đặc biệt được xây dựng trên nền di sản Hoàng thành Thăng Long hơn một nghìn năm tuổi. Công trình là biểu tượng cho sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa giá trị lịch sử và khát vọng phát triển của một Việt Nam hội nhập.
Trong bối cảnh thế giới ngày càng hội nhập, các cuộc thi mang tính giao lưu văn hóa như Miss Multicultural World có ý nghĩa tích cực trong việc tăng cường sự hiểu biết, kết nối giữa các quốc gia và dân tộc.
Thay mặt Ban tổ chức, Hoa hậu Phan Kim Oanh gửi lời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo dành cho đoàn thí sinh quốc tế. "Chuyến tham quan là cơ hội để các thí sinh hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam cũng như những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt", Phan Kim Oanh chia sẻ.
Nhiều thí sinh bày tỏ sự xúc động trước tình cảm và sự đón tiếp thân thiện của phía Việt Nam. Với họ, đây là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong hành trình tham dự Miss Multicultural World 2026.
Những trải nghiệm tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ giúp các người đẹp quốc tế lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè khắp thế giới.
Một số hình ảnh về chuyến tham quan của các thí sinh Miss Multicultural World 2026:
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