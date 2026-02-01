Miss Multicultural World lần đầu được tổ chức tại Việt Nam

Hoa hậu Phan Kim Oanh vừa công bố chuỗi hoạt động sắc đẹp năm 2026, tôn vinh các giá trị văn hóa, nghệ thuật và vẻ đẹp bền vững của phụ nữ Việt Nam cũng như phụ nữ trên toàn thế giới.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là hai cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 (Miss Multicultural Vietnam 2026) và Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Đa văn hóa thế giới 2026) đều diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm. Chung kết Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 dự kiến tổ chức ngày 5/4, trong khi chung kết Miss Multicultural World 2026 diễn ra ngày 28/6. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 sẽ chọn đại diện Việt Nam tham dự Miss Multicultural World 2026 vào tháng 6; Á hậu 1 sẽ dự thi Miss Eco International 2026 tại Ai Cập vào tháng 5.

Song song với hai cuộc thi trọng điểm, đơn vị tổ chức tiếp tục duy trì các sân chơi dành cho phụ nữ từ 20 đến 45 tuổi như Mrs Grand Vietnam và Mrs Earth Vietnam, đề cao vai trò, trí tuệ và đóng góp của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Theo hoa hậu Phan Kim Oanh, Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 là cuộc thi chuyên biệt lấy văn hóa làm giá trị trung tâm, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Các phần thi được thiết kế đậm yếu tố nghệ thuật đề cao tri thức, nhân cách, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội, hướng tới xây dựng chuẩn mực mới cho các sân chơi nhan sắc trong nước.

Ban cố vấn và Ban giám khảo cuộc thi quy tụ nhiều nghệ sĩ, chuyên gia uy tín như: NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Nhượng, NSND Trung Hiếu, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Tiến Quang, NSƯT Đỗ Kỷ, hoa hậu Vũ Thị Hoa…

Tại gặp gỡ báo chí, NSƯT Đỗ Kỷ đã có nhiều chia sẻ thẳng thắn, tâm huyết về định hướng xây dựng các sân chơi nhan sắc gắn với văn hóa, tri thức và trách nhiệm xã hội. "Thông qua các cuộc thi nhan sắc, người phụ nữ có thêm cơ hội hoàn thiện bản thân, trở nên đẹp hơn, tự tin hơn – không chỉ trong mắt xã hội mà còn trong vai trò người vợ, người mẹ, người con trong gia đình", NSƯT Đỗ Kỷ bày tỏ.

Đánh giá về vai trò của các cuộc thi sắc đẹp hiện nay, NSƯT Đỗ Kỷ cho rằng, đây không chỉ là sân chơi tôn vinh nhan sắc mà còn là môi trường rèn luyện bản lĩnh, tri thức và kỹ năng sống cho thí sinh. Thông qua quá trình tham gia, các bạn trẻ có cơ hội được trang bị kiến thức về văn hóa, lịch sử, ứng xử xã hội và hội nhập quốc tế.

NSƯT Đỗ Kỷ, Hoa hậu Phan Kim Oanh và Mrs Supranational 2025 Nguyễn Thị Huyên (đầm tím), Mrs Grand International 2025 Nguyễn Thị Thưa (đầm đen)

Miss Multicultural World là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do hoa hậu Phan Kim Oanh sở hữu bản quyền, giữ vai trò Chủ tịch kiêm nhà sáng lập. Đây là lần đầu Việt Nam nắm giữ bản quyền một cuộc thi hoa hậu quốc tế do người Việt khởi xướng và điều hành. Tính đến nay, hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã mua bản quyền tổ chức.

Năm 2026, cuộc thi dự kiến quy tụ khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc đăng cai được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.