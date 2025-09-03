Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Hoa hậu Quế Anh diện váy dài 5m, Lê Hoàng Phương mặc đầm nặng 20kg trên sàn diễn

Thứ tư, 07:59 03/09/2025 | Thời trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Dù diện những trang phục khó lên sàn diễn nhưng hai nàng hậu đình đám Quế Anh và Lê Hoàng Phương vẫn có những bước catwalk đầy thần thái.

Hoa hậu Quế Anh diện váy dài 5m, Lê Hoàng Phương mặc đầm nặng 20kg trên sàn diễn - Ảnh 1.

Show thời trang VBFF lần thứ 12 thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025 vừa diễn ra, thu hút sự quan tâm của fan sắc đẹp. Trong đó, BST "Éclat" của NTK Thanh Hương Bùi để lại ấn tượng đặc biệt với những thiết kế độc đáo.

Hoa hậu Quế Anh diện váy dài 5m, Lê Hoàng Phương mặc đầm nặng 20kg trên sàn diễn - Ảnh 2.

Đảm nhận vai trò mở màn, hoa hậu Võ Lê Quế Anh diện thiết kế lấy cảm hứng từ màu đen huyền ảo của màn đêm bí ẩn. Bộ trang phục được xử lý đặc biệt, tạo hiệu ứng khi di chuyển ở chân váy độc đáo và phần đuôi váy dài 5m.

Hoa hậu Quế Anh diện váy dài 5m, Lê Hoàng Phương mặc đầm nặng 20kg trên sàn diễn - Ảnh 3.

Diện trang phục khá khó song Miss Grand Vietnam 2024 vẫn sang trọng, quyến rũ với những bước catwalk uyển chuyển.

Hoa hậu Quế Anh diện váy dài 5m, Lê Hoàng Phương mặc đầm nặng 20kg trên sàn diễn - Ảnh 4.

Vị trí vedette của BST lần này được giao cho hoa hậu Lê Hoàng Phương. Thiết kế đan xen giữa vải satin và lưới kim loại tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo.

Hoa hậu Quế Anh diện váy dài 5m, Lê Hoàng Phương mặc đầm nặng 20kg trên sàn diễn - Ảnh 5.

Điểm nhấn từ bộ trang phục nặng gần 20kg này chính là chiếc mũ được tạo hình với cấu trúc đám cầu kỳ, tinh xảo. Thần thái cùng phần trình diễn cuốn hút của Lê Hoàng Phương đã làm tôn nên và truyền tải đúng giá trị mà NTK mong muốn.

Hoa hậu Quế Anh diện váy dài 5m, Lê Hoàng Phương mặc đầm nặng 20kg trên sàn diễn - Ảnh 6.

Á hậu Thu Hiền diện bộ váy dạ hội bum xoè phần cúp ngực được xử lý tinh tế khiến tổng thể thêm sang trọng và gợi cảm.

Hoa hậu Quế Anh diện váy dài 5m, Lê Hoàng Phương mặc đầm nặng 20kg trên sàn diễn - Ảnh 7.

Á hậu Lâm Bích Tuyền diện đầm khoe khéo phần vai trần quyến rũ. Đặc biệt, chiếc đầm được đính kết bởi hàng nghìn hạt cườm cùng những chi tiết hoa được cắt laser, tạo khối 3D tạo sự nổi bật giữa đám đông.

Hoa hậu Quế Anh diện váy dài 5m, Lê Hoàng Phương mặc đầm nặng 20kg trên sàn diễn - Ảnh 8.

Ngoài ra, các thí sinh của Miss Grand Vietnam 2025 cũng trở nên sang trọng, quyến rũ cùng những trang phục đặc biệt từ BST "Éclat".

Hoa hậu Quế Anh diện váy dài 5m, Lê Hoàng Phương mặc đầm nặng 20kg trên sàn diễn - Ảnh 9.

Hiệu ứng xuyên thấu được tận dụng triệt để trên những thiết kế dạ hội nhằm giúp các người đẹp bước đi trông nhẹ nhàng hơn và mang đến ra sự mờ ảo khi phối đắp nhiều tầng vải.

Hoa hậu Quế Anh diện váy dài 5m, Lê Hoàng Phương mặc đầm nặng 20kg trên sàn diễn - Ảnh 10.

NTK Thanh Hương Bùi cho biết BST lần này được lấy cảm hứng từ những mảnh ánh sáng lấp lánh, mang đến sự kiêu kỳ, sang trọng và lộng lẫy cho người mặc.

Hoa hậu Quế Anh diện váy dài 5m, Lê Hoàng Phương mặc đầm nặng 20kg trên sàn diễn - Ảnh 11.

Thông qua những tầng màu sắc được sử dụng, NTK muốn mang đến một tuyên ngôn thời trang cho phái đẹp: "Mỗi người phụ nữ đều là một ngôi sao lấp lánh”.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

NSND Thu Quế rạng rỡ trong thiết kế áo dài của NTK Bích Liên tại A80

NSND Thu Quế rạng rỡ trong thiết kế áo dài của NTK Bích Liên tại A80

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - NSND Thu Quế khoe vẻ đẹp rạng rỡ trong trang phục áo dài, cùng các nghệ sĩ Khối Thể thao - Văn hoá tham gia lễ diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ 'đu' trend 'Yêu áo dài - yêu đất nước'

Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ 'đu' trend 'Yêu áo dài - yêu đất nước'

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ đã vinh dự được cùng khối Văn hóa - Thể thao tham gia buổi diễu hành phục vụ đại lễ A80. Ngoài ra, họ còn có bộ ảnh kỉ niệm với áo dài trong dịp đặc biệt này.

Con gái lai Tây của Hà Anh diện áo dài cờ đỏ sao vàng

Con gái lai Tây của Hà Anh diện áo dài cờ đỏ sao vàng

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh cùng chồng Tây và 2 con mới đây đã trở về Hà Nội để chào mừng Quốc khánh 2/9.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện váy 20kg lên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest

Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện váy 20kg lên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest

Thời trang - 2 ngày trước

Tối ngày 30/8, show Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) lần thứ 12 đã diễn ra, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025. Trong đó, NTK Thanh Hương Bùi để lại ấn tượng đặc biệt với BST Éclat của mình bởi sự tinh tế, sang trọng và khác biệt.

Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40

Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40

Thời trang - 5 ngày trước

Hồ Ngọc Hà vốn được biết đến là mỹ nhân sở hữu gu thời trang gợi cảm nhất nhì Vbiz.

Cách tín đồ thời trang mặc trang phục công sở trông chuyên nghiệp mà vẫn sáng tạo

Cách tín đồ thời trang mặc trang phục công sở trông chuyên nghiệp mà vẫn sáng tạo

Thời trang - 1 tuần trước

Tủ đồ công sở quen thuộc với áo khoác blazer, váy bút chì, áo kẻ sọc, áo sơ mi và giày cao gót, có thể trở nên lạ mắt và nâng tầm hơn với một chút sáng tạo trong cách phối đồ. Dưới đây là những gợi ý ăn mặc thời trang nhưng vẫn tuân thủ quy định về trang phục công sở.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội

Thời trang - 1 tuần trước

Nhiều fan nữ make-up chỉn chu, diện đồ sexy khi tham gia đại nhạc hội 8Wonder, lần đầu tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở Đông Anh, Hà Nội.

Một ca sĩ U40 đã là mẹ 2 con không thua kém khi đọ sắc cùng 2 đàn em gen Z

Một ca sĩ U40 đã là mẹ 2 con không thua kém khi đọ sắc cùng 2 đàn em gen Z

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Đông Nhi hơn đàn em Thanh Thủy, Đoàn Thiên Ân cả giáp vẫn không hề lép vế khi đứng chung khung hình mới đây.

Hoa hậu Kỳ Duyên mặc váy cưới

Hoa hậu Kỳ Duyên mặc váy cưới

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên thu hút spotlight khi sải bước vedette trong trang phục váy cưới đầy lôi cuốn.

Nhà thiết kế Việt Nam giúp 2 người đẹp quốc tế đăng quang hoa hậu 2 ngày liên tiếp

Nhà thiết kế Việt Nam giúp 2 người đẹp quốc tế đăng quang hoa hậu 2 ngày liên tiếp

Thời trang - 2 tuần trước

GĐXH - NTK Song Toàn trong 2 ngày liên tiếp đã giúp đỡ 2 người đẹp giành được vương miện cao quý.

Xem nhiều

Phương Oanh thăng hạng phong cách, có cả loạt set đồ công sở đẹp mê trong phim mới

Phương Oanh thăng hạng phong cách, có cả loạt set đồ công sở đẹp mê trong phim mới

Thời trang

Thời trang của Phương Oanh không chỉ là yếu tố làm đẹp hình ảnh mà còn góp phần khắc họa tính cách nhân vật.

Con gái Hồ Hoài Anh ra dáng thiếu nữ, chân dài miên man nhận nhiều lời khen ngợi

Con gái Hồ Hoài Anh ra dáng thiếu nữ, chân dài miên man nhận nhiều lời khen ngợi

Thời trang
Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40

Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40

Thời trang
Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ 'đu' trend 'Yêu áo dài - yêu đất nước'

Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ 'đu' trend 'Yêu áo dài - yêu đất nước'

Thời trang
Con gái lai Tây của Hà Anh diện áo dài cờ đỏ sao vàng

Con gái lai Tây của Hà Anh diện áo dài cờ đỏ sao vàng

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top