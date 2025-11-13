Hoa hậu quê Đà Nẵng ra sao sau 1 năm đăng quang Miss International?
GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy xúc động nhìn lại 1 năm đăng quang Miss International 2024. Cô tiết lộ sắp sang Nhật Bản để đồng hành cùng Miss International 2025.
Mới đây, Hoa hậu Thanh Thủy xúc động khi đăng tải bài viết kỷ niệm 1 năm ngày đăng quang Miss International 2024 - Hoa hậu Quốc tế 2024. Video là khoảnh khắc Thanh Thủy bật khóc hạnh phúc khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết Miss International.
"Tròn một năm kể từ ngày cái tên Thanh Thủy gắn liền với danh hiệu Miss International 2024. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ở bên, yêu thương và khiến tuổi trẻ của Thủy trở nên rực rỡ, đáng nhớ hơn bao giờ hết", nàng hậu quê Đà Nẵng chia sẻ.
Thanh Thủy xúc động khi nhìn lại khoảnh khắc 1 năm trước - ngày đăng quang Miss International 2024.
Dưới phần bình luận, khán giả gửi lời chúc mừng và thể hiện sự yêu mến dành cho người đẹp: "Đến giờ vẫn chưa tin được Việt Nam đã đăng quang Miss International. Lúc bé Thủy win ta nói vui mà cảm giác khó tả vì nghĩ sẽ rất lâu Việt Nam mới đăng quang Miss International"; "Tưởng như Thủy mới đăng quang luôn, nhớ hôm đó cập nhật top liên tục"; "Yêu quý Thủy từ Hoa hậu Việt Nam 2022 rồi. Yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên và luôn theo dõi hành trình của bạn ấy - một hành trình quá tuyệt vời";...
Theo Thanh Thủy tiết lộ, cô sắp có chuyến sang Nhật Bản để đồng hành cùng Miss International 2025. Cuộc thi năm nay đại diện nhan sắc Việt là Hoa hậu Kiều Duy (người đẹp gốc Cần Thơ). Hiện tại, Kiều Duy cùng các thí sinh khắp nơi trên thế giới đã hội ngộ, chính thức bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Miss International 2025.
Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng. Thanh Thủy đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam năm 2022 và đại diện nhan sắc Việt dự thi Hoa hậu Quốc tế 2024 - Miss International 2024 giành được ngôi vị cao nhất. Trước đó, cô đạt danh hiệu hoa khôi trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2021 và là Á khôi Sinh viên tài năng thanh lịch thành phố Đà Nẵng năm 2021.
Không chỉ để lại dấu ấn trong lĩnh vực sắc đẹp, Hoa hậu Thanh Thủy thường xuyên xuất hiện tại nhiều hoạt động, sự kiện cấp Nhà nước, đồng thời cũng là một trong những đại diện trẻ nổi bật trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật. Thanh Thủy cũng được vinh danh là "Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2024", góp mặt trong đội hình Diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và được vinh danh tại nhiều sự kiện trong nước lẫn quốc tế.
Với vai trò đương kim Hoa hậu, Thanh Thủy sẽ có mặt tại Nhật Bản để đồng hành cùng Miss International 2025.
