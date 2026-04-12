Hoa hậu quê Hải Phòng gây chú ý ở Mỹ

Phạm Hương gây chú ý từ sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015). Một thời gian sau, người đẹp quê Hải Phòng dần rút lui khỏi các hoạt động giải trí, sang Mỹ sinh sống cùng chồng doanh nhân và toàn tâm chăm lo cho gia đình nhỏ. Vì luôn kín đáo chuyện hôn nhân nên mối quan hệ giữa Phạm Hương và ông xã doanh nhân liên tục khiến dư luận tò mò, đồn đoán.

Mới đây, nàng hậu sinh năm 1991 bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi NTK Linh San vô tình để lộ về tình trạng hiện tại của cô cùng ông xã. NTK Linh San cho biết được vợ chồng Hoa hậu Phạm Hương đón tiếp chu đáo khi tới Mỹ. Ngoài ra, NTK Linh San tiết lộ cô và ông xã doanh nhân đang có hôn nhân hạnh phúc, 2 con trai ngoan ngoãn.

Cụ thể, nhân chuyến du lịch Mỹ, NTK Linh San hội ngộ hoa hậu Phạm Hương tại San Francisco, bang California. Người đẹp sang định cư tại thành phố này từ năm 2018 cùng chồng, lần lượt sinh hai con tại đây. Lần gần nhất bà gặp người đẹp quê Hải Phòng là năm 2021 trong một sự kiện thời trang.

Phạm Hương mặc bộ pháp phục mà NTK Linh San may tặng.

NTK Linh San nói sau 5 năm, Phạm Hương vẫn xinh đẹp, dịu dàng nhưng khi chất hơn khi làm vợ, làm mẹ.

"Cô rất vui khi gặp lại Phạm Hương, con vẫn xinh đẹp, dịu dàng và đầy khí chất như ngày nào. Cảm ơn vợ chồng con đã đón tiếp gia đình cô chú thật ấm áp. Nhìn gia đình nhỏ của con hạnh phúc, bình yên, hai cháu ngoan ngoãn. Cô thấy an lòng vô cùng. Con vẫn luôn rạng rỡ theo một cách rất riêng, nhẹ nhàng, thanh tao… trong bộ pháp phục cô may, càng thêm phần duyên dáng và cuốn hút. Chúc vợ chồng con và các cháu luôn hạnh phúc, an nhiên", NTK Linh San nói.

Người đẹp quê Hải Phòng đưa theo con trai lớn Max, 8 tuổi, đến gặp NTK Linh San. Con trai út của cô, bé Apollo, hiện 5 tuổi.

Nàng hậu sinh năm 1991 chụp ảnh cùng gia đình NTK Linh San.

Trước khi sang Mỹ, Phạm Hương là một trong các nàng thơ của NTK Linh San có hơn 30 năm kinh nghiệm trong làng mốt Việt. Tên tuổi bà gắn với thành công của dàn hoa hậu như H'Hen Niê, Phạm Hương, Đỗ Mỹ Linh, Hương Giang, á hậu Hoàng Thùy, Hoàng My...

Ngoài dịp gặp gỡ người thân, bạn bè từ Việt Nam sang Mỹ, Hoa hậu Phạm Hương hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội cũng như truyền thông trong nước. Gần đây, cô cũng ít hoạt động trên mạng xã hội để tập trung chăm sóc tổ ấm. Bên cạnh nội trợ, người đẹp khởi nghiệp kinh doanh shop hoa tươi tại San Francisco.

Cô thỉnh thoảng khoe video hướng dẫn cắm hoa hay chăm chút hoa trang trí cho các sự kiện. Thời gian còn lại, cô dành cho việc tập luyện các môn yoga, golf để giữ dáng.

Cuộc sống của Phạm Hương ở Mỹ.

Phạm Hương sinh năm 1991 tại Hải Phòng. Cô từng tham gia Vietnam's Next Top Model 2010 và vào top 10. Giai đoạn 2015 - 2016, người đẹp đạt đỉnh cao sự nghiệp khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đồng thời đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Face Vietnam mùa đầu tiên.

Giữa năm 2018, Phạm Hương sang Mỹ định cư. Hiện cô sống cùng chồng và hai con trai tại Los Angeles. Ban đầu, cô sang Mỹ để điều trị bệnh và nghỉ ngơi, sau đó quyết định gắn bó lâu dài.

Về lý do vẫn quyết giữ kín mặt ông xã mỗi khi đăng ảnh lên mạng xã hội, Phạm Hương từng chia sẻ cách đây gần 2 năm: "Vì anh ấy không phải là người của showbiz. Anh ấy chỉ đơn giản là người bình thường thôi. Cuộc sống, công việc của họ sẽ không thoải mái. Tôi chỉ muốn họ có một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Bản thân tôi cũng chấp nhận là người bình thường, nhường lại hào quang để các bạn, các em khác có thể tỏa sáng".

Thời gian đầu, cô đầu quân cho các công ty giải trí Lipps LA và Renew Artists, duy trì hoạt động người mẫu, chụp ảnh tạp chí. Khi dần thích nghi với cuộc sống mới, Phạm Hương chuyển hướng kinh doanh, mở cửa hàng hoa gần nơi ở.