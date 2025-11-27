Qua một bức ảnh trang trí Noel, Phạm Hương để lộ cuộc sống ở Mỹ giữa nghi vấn rạn nứt với chồng đại gia
GĐXH - Đây là lần hiếm hoi Phạm Hương chia sẻ về cuộc sống giữa loạt tin đồn rầm rộ.
Việc nàng hậu khoe nhà cửa được trang hoàng dịp cuối năm cũng như lời ngầm khẳng định rằng cuộc sống của cô tại Mỹ ổn định, không biến động như những nghi vấn trên MXH. Dựa vào những chia sẻ hiếm hoi, có thể thấy Phạm Hương vẫn đang tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc hai con trai. Thông thường Phạm Hương là 1 trong những sao Việt hưởng ứng Giáng sinh rất nhiệt tình, mỗi năm biệt thự trắng sẽ được trang hoàng 1 kiểu khác nhau.
Còn nhớ năm ngoái, Phạm Hương chơi lớn khi đầu tư tận 6 cây thông lớn đặt ở lối đi, cạnh bàn khách, cửa sổ, cầu thang... để tạo không khí Giáng sinh ngập tràn. Trên bàn khách, cô cũng sắp xếp các chi tiết như cây thông nhỏ, nến, trái thông... vô cùng đẹp mắt.
Noel năm 2022, Người đẹp trang trí nhà bằng những dòng cây thông to lớn.
Bên cạnh đó kèm những tiểu tiết nhỏ.
Cũng là dịp Noel, năm 2021 người đẹp chọn cây thông với mầu sắc sặc sỡ.
Mọi góc đều tràn ngập không khí Giáng sinh.
