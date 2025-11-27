Mới nhất
Qua một bức ảnh trang trí Noel, Phạm Hương để lộ cuộc sống ở Mỹ giữa nghi vấn rạn nứt với chồng đại gia

Thứ năm, 12:31 27/11/2025 |
GĐXH - Đây là lần hiếm hoi Phạm Hương chia sẻ về cuộc sống giữa loạt tin đồn rầm rộ.

Qua một bức ảnh trang trí Noel, Phạm Hương để lộ cuộc sống ở Mỹ giữa nghi vấn rạn nứt với chồng đại gia - Ảnh 1.

Hơn nửa thập kỷ sang Mỹ sinh sống, gần đây Phạm Hương bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán, nghi vấn hôn nhân với chồng đại gia có vấn đề. Nguồn cơn xuất phát từ việc cô hạn chế nhắc đến chồng, không còn đăng hình gia đình đầy đủ. Vào những dịp đặc biệt, Phạm Hương cũng không còn khoe được nhận quà khủng như trước kia.

Phạm Hương để lộ cuộc sống ở Mỹ giữa nghi vấn rạn nứt với chồng đại gia- Ảnh 1.

Mới đây, Phạm Hương bất ngờ có động thái mới phần nào xóa tan những nghi vấn lan rộng. Trên trang cá nhân, nàng hậu khoe hình ảnh đang sống trong căn biệt thự trắng quen thuộc tại Mỹ, kèm loạt góc nhà đã được trang hoàng lộng lẫy cho mùa Giáng sinh. Không khí rộn ràng, ấm cúng cùng phong cách decor tinh tế lập tức thu hút sự chú ý. Động thái này phần nào cho thấy Phạm Hương vẫn đang tận hưởng cuộc sống bên trong ngôi nhà cô từng khoe là "tổ ấm" của 2 con và chồng đại gia. Việc nàng hậu khoe nhà cửa được trang hoàng dịp cuối năm cũng như lời ngầm khẳng định rằng cuộc sống của cô tại Mỹ ổn định, không biến động như những nghi vấn trên MXH. Dựa vào những chia sẻ hiếm hoi, có thể thấy Phạm Hương vẫn đang tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc hai con trai.

Phạm Hương để lộ cuộc sống ở Mỹ giữa nghi vấn rạn nứt với chồng đại gia- Ảnh 2.
Phạm Hương để lộ cuộc sống ở Mỹ giữa nghi vấn rạn nứt với chồng đại gia- Ảnh 3.
Phạm Hương để lộ cuộc sống ở Mỹ giữa nghi vấn rạn nứt với chồng đại gia- Ảnh 4.
Phạm Hương để lộ cuộc sống ở Mỹ giữa nghi vấn rạn nứt với chồng đại gia- Ảnh 5.

Việc nàng hậu khoe nhà cửa được trang hoàng dịp cuối năm cũng như lời ngầm khẳng định rằng cuộc sống của cô tại Mỹ ổn định, không biến động như những nghi vấn trên MXH. Dựa vào những chia sẻ hiếm hoi, có thể thấy Phạm Hương vẫn đang tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc hai con trai. Thông thường Phạm Hương là 1 trong những sao Việt hưởng ứng Giáng sinh rất nhiệt tình, mỗi năm biệt thự trắng sẽ được trang hoàng 1 kiểu khác nhau.

Còn nhớ năm ngoái, Phạm Hương chơi lớn khi đầu tư tận 6 cây thông lớn đặt ở lối đi, cạnh bàn khách, cửa sổ, cầu thang... để tạo không khí Giáng sinh ngập tràn. Trên bàn khách, cô cũng sắp xếp các chi tiết như cây thông nhỏ, nến, trái thông... vô cùng đẹp mắt.

Phạm Hương &quot;flex&quot; biệt thự lên đèn đón Noel: Bày trí 6 cây thông, nhìn toàn cảnh phòng khách biết giàu cỡ nào- Ảnh 1.

Ở lối đi cạnh cầu thang, Phạm Hương trang trí 2 cây thông đã lên đèn sáng rực.

Phạm Hương &quot;flex&quot; biệt thự lên đèn đón Noel: Bày trí 6 cây thông, nhìn toàn cảnh phòng khách biết giàu cỡ nào- Ảnh 2.

Mẹ bỉm còn chuẩn bị nhiều gói quà tỉ mỉ, chỉn chu để xếp bên dưới 1 cây thông khác gần khu vực sofa.

Phạm Hương &quot;flex&quot; biệt thự lên đèn đón Noel: Bày trí 6 cây thông, nhìn toàn cảnh phòng khách biết giàu cỡ nào- Ảnh 3.

Dù có tận 6 cây thông quanh nhà nhưng Phạm Hương lựa chọn những màu sắc và phong cách trang trí khác nhau.

Phạm Hương &quot;flex&quot; biệt thự lên đèn đón Noel: Bày trí 6 cây thông, nhìn toàn cảnh phòng khách biết giàu cỡ nào- Ảnh 4.

Cô còn đặt nến, vỏ cây, trái thông... trên bàn để tạo nét đặc trưng của Giáng sinh.

Phạm Hương &quot;flex&quot; biệt thự lên đèn đón Noel: Bày trí 6 cây thông, nhìn toàn cảnh phòng khách biết giàu cỡ nào- Ảnh 5.

Nhìn tổng thể 1 vòng phòng khách cũng phần nào chứng minh Phạm Hương có cuộc sống sang chảnh và giàu có ở Mỹ.

Phạm Hương &quot;flex&quot; biệt thự lên đèn đón Noel: Bày trí 6 cây thông, nhìn toàn cảnh phòng khách biết giàu cỡ nào- Ảnh 6.

Nàng hậu còn mở 1 trang Instagram riêng để đăng ảnh tự tay trang trí, sắp xếp nhà cửa.


Phạm Hương khoe cận cảnh dinh thự tiền tỷ được trang hoàng lộng lẫy, dân mạng choáng vì quá sang chảnh - Ảnh 1.

Noel năm 2022, Người đẹp trang trí nhà bằng những dòng cây thông to lớn.

Phạm Hương khoe cận cảnh dinh thự tiền tỷ được trang hoàng lộng lẫy, dân mạng choáng vì quá sang chảnh - Ảnh 2.

Bên cạnh đó kèm những tiểu tiết nhỏ.

Phạm Hương khoe cận cảnh dinh thự tiền tỷ được trang hoàng lộng lẫy, dân mạng choáng vì quá sang chảnh - Ảnh 3.

Cũng là dịp Noel, năm 2021 người đẹp chọn cây thông với mầu sắc sặc sỡ.

Phạm Hương khoe cận cảnh dinh thự tiền tỷ được trang hoàng lộng lẫy, dân mạng choáng vì quá sang chảnh - Ảnh 4.
Phạm Hương khoe cận cảnh dinh thự tiền tỷ được trang hoàng lộng lẫy, dân mạng choáng vì quá sang chảnh - Ảnh 5.

Mọi góc đều tràn ngập không khí Giáng sinh.

Phạm Hương khoe cận cảnh dinh thự tiền tỷ được trang hoàng lộng lẫy, dân mạng choáng vì quá sang chảnh - Ảnh 6.
Phạm Hương khoe cận cảnh dinh thự tiền tỷ được trang hoàng lộng lẫy, dân mạng choáng vì quá sang chảnh - Ảnh 7.
Phạm Hương khoe cận cảnh dinh thự tiền tỷ được trang hoàng lộng lẫy, dân mạng choáng vì quá sang chảnh - Ảnh 8.
Phạm Hương khoe cận cảnh dinh thự tiền tỷ được trang hoàng lộng lẫy, dân mạng choáng vì quá sang chảnh - Ảnh 9.
Phạm Hương khoe cận cảnh dinh thự tiền tỷ được trang hoàng lộng lẫy, dân mạng choáng vì quá sang chảnh - Ảnh 10.

Phạm Hương khoe cận cảnh dinh thự tiền tỷ được trang hoàng lộng lẫy, dân mạng choáng vì quá sang chảnh - Ảnh 11.

Ai ai cũng xuýt xoa với dinh thự của Phạm Hương.

Noel cuối cùng trong biệt thự triệu đô của nam ca sĩ "nghiện" trang trí Giáng sinhNoel cuối cùng trong biệt thự triệu đô của nam ca sĩ 'nghiện' trang trí Giáng sinh

GĐXH - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí căn nhà đã gắn bó nhiều năm ở TP HCM, chuẩn bị đón Giáng sinh cuối tại đây.

MC Thanh Vân Hugo lại gây bất ngờ với phần trang trí cây thông Noel sớmMC Thanh Vân Hugo lại gây bất ngờ với phần trang trí cây thông Noel sớm

GĐXH - Sau cây thông “tỏa mùi tiền” từng gây bão mạng xã hội năm ngoái, MC Vân Hugo tiếp tục khiến dân tình trầm trồ khi khoe phong cách trang trí Giáng sinh mới trong biệt thự 200m2.

Phương Nghi (t/h)
