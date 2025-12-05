Mới nhất
Hoa hậu Phạm Hương khoe bàn tiệc Tạ ơn rực sắc cam

Thứ sáu, 13:01 05/12/2025
GĐXH - Hoa hậu Phạm Hương chuẩn bị nhiều món ăn truyền thống, bày biện cầu kỳ theo tone màu cam chủ đạo, theo truyền thống mừng lễ Tạ ơn mọi năm.

Tiệc Tạ ơn rực sắc cam của Hoa hậu Phạm Hương đầy món ngon hấp dẫn - Ảnh 1.

'Bao quanh bởi sự ấm áp, rực rỡ và lòng biết ơn. Chúc tất cả một ngày lễ Tạ ơn đẹp đẽ, tràn ngập tình yêu và phước lành', Phạm Hương chia sẻ trên Ngôi sao, kèm loạt ảnh bàn tiệc trang trí với gam màu cam chủ đạo nhân lễ Tạ ơn, hôm 28/11. Gam màu này tượng trưng cho sự sung túc, hứa hẹn một mùa thu hoạch dồi dào và thể hiện lòng biết ơn. Màu sắc này cũng gắn liền với các loại quả và rau củ thu hoạch vào mùa thu, như bí ngô, cà rốt,...

Tiệc Tạ ơn rực sắc cam của Hoa hậu Phạm Hương đầy món ngon hấp dẫn - Ảnh 2.

Mỗi năm, vào dịp lễ Tạ ơn, Phạm Hương đều tổ chức tiệc hoành tráng tại căn bếp gia đình. Năm nào người đẹp cũng chuẩn bị đầy đủ từ đồ mặn tới đồ ngọt, cùng các loại rượu vang và champagne.

Tiệc Tạ ơn rực sắc cam của Hoa hậu Phạm Hương đầy món ngon hấp dẫn - Ảnh 3.

Món ăn không thể thiếu trong lễ Tạ ơn ở các gia đình Mỹ luôn là gà tây nướng.

Tiệc Tạ ơn rực sắc cam của Hoa hậu Phạm Hương đầy món ngon hấp dẫn - Ảnh 4.

Bên cạnh gà tây nướng, Phạm Hương chuẩn bị thêm một số món rau củ nướng ăn kèm.

Tiệc Tạ ơn rực sắc cam của Hoa hậu Phạm Hương đầy món ngon hấp dẫn - Ảnh 5.

Phạm Hương sinh năm 1991 tại Hải Phòng. Cô từng lọt top 10 Vietnam's Next Top Model 2010. Giai đoạn 2015-2016, người đẹp ở đỉnh cao sự nghiệp khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và làm huấn luyện viên The Face Vietnam mùa đầu tiên. Cô định cư Mỹ vào giữa năm 2018, hiện sống cùng chồng và hai con trai tại Los Angeles. Thời gian đầu xa quê, cô ký hợp đồng với công ty giải trí Lipps LA và Renew Artists, tiếp tục làm người mẫu, chụp ảnh tạp chí. Khi quen dần với nhịp sống mới, cô chuyển hướng kinh doanh, làm chủ một shop hoa gần nhà.

Tiệc Tạ ơn rực sắc cam của Hoa hậu Phạm Hương đầy món ngon hấp dẫn - Ảnh 6.

Vào dịp lễ Tạ ơn năm ngoái, Phạm Hương cũng tổ chức một bữa tiệc hoành tráng tại căn bếp gia đình. Năm nào người đẹp cũng chuẩn bị nhiều món ăn truyền thống, bày biện cầu kỳ, đẹp mắt, từ đồ mặn tới đồ ngọt, uống kèm các loại rượu vang và champagne.

Tiệc Tạ ơn rực sắc cam của Hoa hậu Phạm Hương đầy món ngon hấp dẫn - Ảnh 7.

Tiệc Tạ ơn nhà nàng hậu luôn khiến người hâm mộ trầm trồ bởi độ hoành tráng, 'mâm cao cỗ đầy'.

Tiệc Tạ ơn rực sắc cam của Hoa hậu Phạm Hương đầy món ngon hấp dẫn - Ảnh 8.

Món ăn không thể thiếu trong lễ Tạ ơn ở các gia đình Mỹ luôn là gà tây nướng. Truyền thống này đã có ở Bắc Mỹ hàng trăm năm qua. Gà tây có hình dáng, kích thước và cách chế biến khác so với gà ta. Người ta thường nhồi rau củ, thịt, các loại gia vị vào bên trong mình gà như hành tây, cần tây, phô mai, hương thảo, nguyệt quế, thì là, mùi... Lớp bên ngoài phết mật ong hoặc rượu rang rồi mới đem nướng.

Tiệc Tạ ơn rực sắc cam của Hoa hậu Phạm Hương đầy món ngon hấp dẫn - Ảnh 9.

Ngày lễ Tạ ơn, bên cạnh gà tây nướng, combo truyền thống thường có rau củ nghiền như khoai tây, khoai lang và cà rốt nghiền. Người đẹp cho thêm phần topping là một số loại hạt như óc chó, vừa ngon vừa bổ dưỡng. Hoa quả được người đẹp cắt tỉa hình bông hoa bắt mắt, bao gồm cam, táo, kiwi, nho, dứa, dưa hấu ăn kèm các món giàu đạm để giải ngấy. Phạm Hương cũng chuẩn bị thêm ngô ngọt tách hạt rồi đem nướng.

Tiệc Tạ ơn rực sắc cam của Hoa hậu Phạm Hương đầy món ngon hấp dẫn - Ảnh 10.

Loại salad đặc trưng của lễ Tạ ơn bao gồm rau củ bỏ lò, dâu tây, bắp cải mini nướng, khoai tây, cà rốt, hạt óc chó, đặc biệt luôn có quả lựu tách hạt. Rau củ ăn kèm còn có khoai tây bổ miếng bỏ lò.

Tiệc Tạ ơn rực sắc cam của Hoa hậu Phạm Hương đầy món ngon hấp dẫn - Ảnh 11.

Không chỉ có các món mặn, bà mẹ hai con bày thêm tháp bánh ngọt cồn ba loại là tiramisu, macaron đủ vị và bánh cupcake chocolate. Mâm tiệc còn có một số ly cocktail vị dâu tây, phù hợp với những người không uống được nhiều cồn.

