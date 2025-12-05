Hoa hậu Phạm Hương khoe bàn tiệc Tạ ơn rực sắc cam

Phạm Hương sinh năm 1991 tại Hải Phòng. Cô từng lọt top 10 Vietnam's Next Top Model 2010. Giai đoạn 2015-2016, người đẹp ở đỉnh cao sự nghiệp khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và làm huấn luyện viên The Face Vietnam mùa đầu tiên. Cô định cư Mỹ vào giữa năm 2018, hiện sống cùng chồng và hai con trai tại Los Angeles. Thời gian đầu xa quê, cô ký hợp đồng với công ty giải trí Lipps LA và Renew Artists, tiếp tục làm người mẫu, chụp ảnh tạp chí. Khi quen dần với nhịp sống mới, cô chuyển hướng kinh doanh, làm chủ một shop hoa gần nhà.