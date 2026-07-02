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Hoa hậu Thanh Thủy được netizen khen

Thứ năm, 06:35 02/07/2026 | Đẹp

HHTO - Hoa hậu Thanh Thủy "biến hoá" đa dạng phong cách trong những bộ ảnh gần đây. Đặc biệt, trong bộ ảnh mới nhất, Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 khiến không ít netizen phải cảm thán "đúng là Hoa hậu, khóc cũng vẫn xinh đẹp".

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 là một trong những gương mặt quen thuộc của các show diễn thời trang lớn tại Việt Nam.

Mới đây, nàng hậu được khen "cân đẹp" thiết kế phức tạp, kén dáng tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026. Bộ váy với rất nhiều "nút thắt", tầng tầng lớp lớp vải theo kiểu váy bí khiến cho người mặc khó có thể khoe được nét đẹp hình thể. Tuy nhiên, Hoa hậu Thanh Thủy vẫn xinh đẹp rạng rỡ trong thiết kế này.

Trong những loạt ảnh gần đây, Thanh Thủy không chọn phong cách beauty queen hay ảnh thời trang như mọi khi, thay vào đó là phong cách chụp hình mới, rất hợp với các bạn trẻ năng động. N gười đẹp được khen luôn biết chọn trang phục chuẩn xu hướng, khoe hình thể đẹp một cách khéo léo, phong cách hiện đại mà vẫn vô cùng nữ tính.

Ở bộ ảnh mới nhất, Hoa hậu Thanh Thủy chọn concept đen trắng, với loạt ảnh chụp chân dung đầy tâm trạng. Nàng hậu chia sẻ kèm caption: "Có những ngày, ngay cả bản thân cũng không đuổi kịp những suy tư của chính mình".

Huỳnh Thị Thanh Thủy là một trong những nàng hậu Gen Z nổi bật, ghi dấu ấn với vẻ đẹp thanh lịch, phong thái nhẹ nhàng cùng nền tảng học vấn tốt. Không chỉ sở hữu nhan sắc trong trẻo và phong cách ứng xử tinh tế, Hoa hậu Thanh Thủy còn được đánh giá là hình mẫu của thế hệ người đẹp năng động, cầu tiến. Hành trình từ Hoa hậu Việt Nam 2022 đến ngôi vị Miss International 2024 đã cho thấy sự trưởng thành rõ nét của cô cả về bản lĩnh, lẫn khả năng lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

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Ăn
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