Ngọc Trinh gây chú ý ở tuổi trung niên

Đây cũng là một công thức đáng tham khảo với phụ nữ ở độ tuổi trưởng thành. Thay vì cố gắng sử dụng thật nhiều xu hướng trong cùng một bộ trang phục, có thể chọn một chi tiết trẻ trung làm tâm điểm: váy ngắn, cut-out, họa tiết nổi bật hoặc phụ kiện cá tính. Những phần còn lại nên tiết chế để tổng thể giữ được sự cân bằng.