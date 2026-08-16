Ngọc Trinh gây chú ý ở tuổi trung niên

Chủ nhật, 14:24 16/08/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ở tuổi U40, Ngọc Trinh vẫn duy trì phong cách thời trang trẻ trung, gợi cảm đặc trưng. Bộ ảnh mới với thiết kế chấm bi đen trắng là một ví dụ thú vị cho cách cô lựa chọn trang phục: không cần quá nhiều màu sắc hay phụ kiện nhưng vẫn tạo được điểm nhấn mạnh về thị giác.

Ngọc Trinh tỏa sáng ở tuổi trung niên với phong cách thời trang trẻ trung - Ảnh 1.Ngọc Trinh tuổi trung niên: 'Chân thành là lựa chọn tốt nhất'

GĐXH - Ngọc Trinh gây chú ý khi thừa nhận đang bước vào tuổi trung niên và có những thay đổi nhất định trong suy nghĩ, cách sống.

Ngọc Trinh tỏa sáng ở tuổi trung niên với phong cách thời trang trẻ trung - Ảnh 2.

Cách đây không lâu, Ngọc Trinh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh trang điểm cầu kỳ đậm chất điện ảnh, kèm dòng trạng thái thừa nhận mình đang bước vào tuổi trung niên và có những thay đổi nhất định trong suy nghĩ, cách sống.

Ngọc Trinh tỏa sáng ở tuổi trung niên với phong cách thời trang trẻ trung - Ảnh 3.

Bên cạnh những bình luận về quan điểm sống, sắc vóc Ngọc Trinh ở tuổi trung niên cũng khiến khán giả trầm trồ: "Trời ơi, trung niên gì mà như 20 tuổi vậy trời"; "Cô ấy để chữ tuổi trung niên đầu là đang nhắc có tuổi rồi nhưng thật sự vẫn trẻ lắm"; "Khó tin khi nói Ngọc Trinh đã U40"...

Ngọc Trinh tỏa sáng ở tuổi trung niên với phong cách thời trang trẻ trung - Ảnh 4.

Để chứng minh sắc vóc tuổi U40, Ngọc Trinh đăng tải bộ ảnh diện váy mini dáng quây, phom ôm sát cơ thể với những khoảng hở hai bên eo. 

Ngọc Trinh tỏa sáng ở tuổi trung niên với phong cách thời trang trẻ trung - Ảnh 5.

Họa tiết chấm bi trắng trên nền đen mang hơi hướng retro, trong khi phom váy ngắn và đường cắt hiện đại khiến tổng thể trở nên trẻ trung hơn. Đôi găng tay xuyên thấu đồng họa tiết kéo dài gần hết cánh tay cũng là chi tiết đáng chú ý, giúp một chiếc váy chấm bi quen thuộc có thêm nét cá tính.

Ngọc Trinh tỏa sáng ở tuổi trung niên với phong cách thời trang trẻ trung - Ảnh 6.

Điểm nổi bật trong cách phối đồ của Ngọc Trinh nằm ở nguyên tắc “ít nhưng có điểm nhấn”. Cả set đồ gần như chỉ xoay quanh hai màu đen và trắng. Nhờ bảng màu tối giản, các chi tiết như chấm bi, chất liệu xuyên thấu và đường cắt của chiếc váy có đủ không gian để nổi bật mà không tạo cảm giác rối mắt. 

Ngọc Trinh tỏa sáng ở tuổi trung niên với phong cách thời trang trẻ trung - Ảnh 7.

Đây cũng là một công thức đáng tham khảo với phụ nữ ở độ tuổi trưởng thành. Thay vì cố gắng sử dụng thật nhiều xu hướng trong cùng một bộ trang phục, có thể chọn một chi tiết trẻ trung làm tâm điểm: váy ngắn, cut-out, họa tiết nổi bật hoặc phụ kiện cá tính. Những phần còn lại nên tiết chế để tổng thể giữ được sự cân bằng.

Ngọc Trinh tỏa sáng ở tuổi trung niên với phong cách thời trang trẻ trung - Ảnh 8.

Ngọc Trinh còn khéo léo tận dụng phom dáng để làm nổi bật tỷ lệ cơ thể. Thiết kế ôm eo, dáng ngắn và phần vai trần tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng. Với những người không muốn mặc quá táo bạo, công thức này vẫn có thể ứng dụng bằng váy dài hơn, giảm khoảng cut-out hoặc khoác thêm blazer bên ngoài.

Ngọc Trinh tỏa sáng ở tuổi trung niên với phong cách thời trang trẻ trung - Ảnh 9.

Phụ kiện cũng đóng vai trò quan trọng. Thay vì sử dụng nhiều món cùng lúc, cô tập trung vào đôi khuyên tai statement cỡ lớn và găng tay đồng bộ với trang phục. Cách làm này giúp diện mạo có dấu ấn riêng mà không cần phụ thuộc vào một loạt phụ kiện cầu kỳ.

Ngọc Trinh tỏa sáng ở tuổi trung niên với phong cách thời trang trẻ trung - Ảnh 10.
Ngọc Trinh tỏa sáng ở tuổi trung niên với phong cách thời trang trẻ trung - Ảnh 11.
Ngọc Trinh tỏa sáng ở tuổi trung niên với phong cách thời trang trẻ trung - Ảnh 12.

Ở độ tuổi trưởng thành, ăn mặc trẻ không nhất thiết đồng nghĩa với chạy theo mọi xu hướng. Qua layout của Ngọc Trinh, có thể rút ra một công thức khá đơn giản: chọn phom dáng tôn cơ thể, giới hạn bảng màu, tập trung vào một vài chi tiết nổi bật và biết tiết chế đúng lúc. Khi bốn yếu tố này cân bằng, một bộ đồ gợi cảm vẫn có thể mang vẻ chỉn chu, thời thượng và giàu cá tính.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Lương Thùy Linh tuổi 26

Lương Thùy Linh tuổi 26

Đẹp -

GĐXH - Lương Thùy Linh tuổi 26 gây ấn tượng với sắc đẹp và thành tích học tập nổi bật. Cô nàng vừa đăng tải bộ ảnh mừng sinh nhật, thu hút sự chú ý từ công chúng.

Bí quyết "làn da chuẩn Hàn" không nằm ở một sản phẩm, mà là cả một quy trình

Bí quyết "làn da chuẩn Hàn" không nằm ở một sản phẩm, mà là cả một quy trình

Chăm sóc da -

"Glass skin" (làn da thủy tinh) - mịn màng, trong suốt, ngậm nước và căng bóng đến mức có thể phản chiếu ánh sáng tự nhiên như bề mặt của một tấm kính - không phải là hiệu ứng đến sau một đêm. Bí quyết nằm ở việc chăm sóc da đúng cách, cấp đủ nước, phục hồi hàng rào bảo vệ và kiên trì mỗi ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.