Ngọc Trinh gây chú ý ở tuổi trung niên
GĐXH - Ở tuổi U40, Ngọc Trinh vẫn duy trì phong cách thời trang trẻ trung, gợi cảm đặc trưng. Bộ ảnh mới với thiết kế chấm bi đen trắng là một ví dụ thú vị cho cách cô lựa chọn trang phục: không cần quá nhiều màu sắc hay phụ kiện nhưng vẫn tạo được điểm nhấn mạnh về thị giác.
Ở độ tuổi trưởng thành, ăn mặc trẻ không nhất thiết đồng nghĩa với chạy theo mọi xu hướng. Qua layout của Ngọc Trinh, có thể rút ra một công thức khá đơn giản: chọn phom dáng tôn cơ thể, giới hạn bảng màu, tập trung vào một vài chi tiết nổi bật và biết tiết chế đúng lúc. Khi bốn yếu tố này cân bằng, một bộ đồ gợi cảm vẫn có thể mang vẻ chỉn chu, thời thượng và giàu cá tính.
Jennifer Lopez nổi bật với set đồ hoaThời trang -
Sau chuyến đi Paris (Pháp) và kỳ nghỉ tại Italy cùng các con, Jennifer Lopez tiếp tục gây chú ý với phong cách thời trang phóng khoáng khi xuất hiện tại Malibu.
Lương Thùy Linh tuổi 26Đẹp -
GĐXH - Lương Thùy Linh tuổi 26 gây ấn tượng với sắc đẹp và thành tích học tập nổi bật. Cô nàng vừa đăng tải bộ ảnh mừng sinh nhật, thu hút sự chú ý từ công chúng.
Bật mí nhóm thực phẩm giàu chất chống oxy hóa bảo vệ da tối ưuĐẹp -
GĐXH - Để làm đẹp da, ngoài việc chăm sóc da bên ngoài, dinh dưỡng là một yếu tố quan trọng giúp bạn đẹp từ bên trong. Xây dựng một chế độ ăn khoa học và hợp lý, làn da của bạn sẽ luôn tươi trẻ và rạng ngời.
Jennie (BLACKPINK) ngày càng táo bạoĐẹp -
Loạt ảnh của Jennie nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
Ca sĩ Thủy Tiên tái xuất với diện mạo khác lạ, thừa nhận tăng gần 10 kgĐẹp -
GĐXH - Ca sĩ Thủy Tiên bị nghi thẩm mỹ khi tái xuất với diện mạo khác lạ. Nữ ca sĩ sau đó lý giải nguyên nhân là... tăng 10kg khiến fan ngỡ ngàng.
Nhan sắc đời thường của nữ diễn viên đang gây sốt phim Mùa hè năm ấyĐẹp -
GĐXH - Lưu Ly đang là cái tên gây chú ý trong phim giờ vàng "Mùa hè năm ấy". Lần đầu bén duyên phim truyền hình, cô được đạo diễn tin tưởng giao vai chính nhờ sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười hiền hậu, đúng chất thanh xuân vườn trường.
Diện mạo gây sốc của 'bà mẹ nhí' Angela Phương TrinhĐẹp -
GĐXH - Thay vì xuất hiện với diện mạo nữ tính mềm mại như nhiều năm trước thì hiện tại "bà mẹ nhí" Angela Phương Trinh lại gây sốc với vẻ ngoài nam tính.
Bí quyết "làn da chuẩn Hàn" không nằm ở một sản phẩm, mà là cả một quy trìnhChăm sóc da -
"Glass skin" (làn da thủy tinh) - mịn màng, trong suốt, ngậm nước và căng bóng đến mức có thể phản chiếu ánh sáng tự nhiên như bề mặt của một tấm kính - không phải là hiệu ứng đến sau một đêm. Bí quyết nằm ở việc chăm sóc da đúng cách, cấp đủ nước, phục hồi hàng rào bảo vệ và kiên trì mỗi ngày.
Sốc với 'giao diện' hiện tại của Angela Phương Trinh, mái tóc undercut hút triệu viewĐẹp -
GĐXH - Angela Phương Trinh thu hút sự chú ý với video cắt tóc đạt 1,5 triệu view chỉ sau một ngày. Diện mạo mới đầy nam tính hiện tại khiến nhiều người tiếc nuối vẻ đẹp dịu dàng trước kia của nữ diễn viên.
Diễm My 9X diện váy suôn khoe vai trần gợi cảmĐẹp -
Không cần khoe dáng theo cách quá táo bạo, Diễm My 9X vẫn khiến người xem khó rời mắt nhờ thần thái tự tin cùng cách lựa chọn trang phục tinh tế.