Lương Thùy Linh tuổi 26
GĐXH - Lương Thùy Linh tuổi 26 gây ấn tượng với sắc đẹp và thành tích học tập nổi bật. Cô nàng vừa đăng tải bộ ảnh mừng sinh nhật, thu hút sự chú ý từ công chúng.
Bật mí nhóm thực phẩm giàu chất chống oxy hóa bảo vệ da tối ưuĐẹp -
GĐXH - Để làm đẹp da, ngoài việc chăm sóc da bên ngoài, dinh dưỡng là một yếu tố quan trọng giúp bạn đẹp từ bên trong. Xây dựng một chế độ ăn khoa học và hợp lý, làn da của bạn sẽ luôn tươi trẻ và rạng ngời.
Jennie (BLACKPINK) ngày càng táo bạoĐẹp -
Loạt ảnh của Jennie nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
Ca sĩ Thủy Tiên tái xuất với diện mạo khác lạ, thừa nhận tăng gần 10 kgĐẹp -
GĐXH - Ca sĩ Thủy Tiên bị nghi thẩm mỹ khi tái xuất với diện mạo khác lạ. Nữ ca sĩ sau đó lý giải nguyên nhân là... tăng 10kg khiến fan ngỡ ngàng.
Nhan sắc đời thường của nữ diễn viên đang gây sốt phim Mùa hè năm ấyĐẹp -
GĐXH - Lưu Ly đang là cái tên gây chú ý trong phim giờ vàng "Mùa hè năm ấy". Lần đầu bén duyên phim truyền hình, cô được đạo diễn tin tưởng giao vai chính nhờ sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười hiền hậu, đúng chất thanh xuân vườn trường.
Diện mạo gây sốc của 'bà mẹ nhí' Angela Phương TrinhĐẹp -
GĐXH - Thay vì xuất hiện với diện mạo nữ tính mềm mại như nhiều năm trước thì hiện tại "bà mẹ nhí" Angela Phương Trinh lại gây sốc với vẻ ngoài nam tính.
Bí quyết "làn da chuẩn Hàn" không nằm ở một sản phẩm, mà là cả một quy trìnhChăm sóc da -
"Glass skin" (làn da thủy tinh) - mịn màng, trong suốt, ngậm nước và căng bóng đến mức có thể phản chiếu ánh sáng tự nhiên như bề mặt của một tấm kính - không phải là hiệu ứng đến sau một đêm. Bí quyết nằm ở việc chăm sóc da đúng cách, cấp đủ nước, phục hồi hàng rào bảo vệ và kiên trì mỗi ngày.
Sốc với 'giao diện' hiện tại của Angela Phương Trinh, mái tóc undercut hút triệu viewĐẹp -
GĐXH - Angela Phương Trinh thu hút sự chú ý với video cắt tóc đạt 1,5 triệu view chỉ sau một ngày. Diện mạo mới đầy nam tính hiện tại khiến nhiều người tiếc nuối vẻ đẹp dịu dàng trước kia của nữ diễn viên.
Diễm My 9X diện váy suôn khoe vai trần gợi cảmĐẹp -
Không cần khoe dáng theo cách quá táo bạo, Diễm My 9X vẫn khiến người xem khó rời mắt nhờ thần thái tự tin cùng cách lựa chọn trang phục tinh tế.
Cận nhan sắc thí sinh vào chung khảo Hoa hậu Việt NamĐẹp -
Thí sinh vào Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận số báo danh, lắng nghe chia sẻ của ban tổ chức. Tâm lý chung của các cô gái là háo hức, có chút hồi hộp khi nghĩ về hành trình phía trước.
Nữ diễn viên 36 tuổi gây chú ý với sắc vóc mẹ 2 conĐẹp -
GĐXH - "Bà mẹ 2 con" Phanh Lee diện chiếc đầm màu nude đi biển, khoe vóc dáng gợi cảm, làn da căng tràn sức sống khiến fan trầm trồ.