Lương Thùy Linh tuổi 26

Nhắc đến những nàng hậu Gen Z thành công của Vbiz, Lương Thùy Linh luôn là cái tên được nhiều khán giả nhớ đến đầu tiên. Không chỉ sở hữu sắc vóc ấn tượng, người đẹp gốc Cao Bằng còn gây chú ý với bảng thành tích học tập và nghệ thuật đáng nể. Mới đây, cô chính thức tung bộ ảnh cuốn hút mừng sinh nhật tuổi 26.