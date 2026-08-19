Hoa hậu Thanh Thủy trở thành chủ đề thảo luận

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Màn xuất hiện ở vị trí vedette trong show áo cưới của nhà thiết kế Đỗ Long giúp Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy nhận nhiều lời khen về sắc vóc và phong thái.

Tối 13/8, Thanh Thủy đảm nhận vị trí vedette trong show thời trang. Hoa hậu xuất hiện trong bộ váy cưới màu trắng, bước đi giữa không gian phủ nhiều hoa và cây xanh. Video ghi lại màn trình diễn của cô thu hút hàng triệu lượt xem, chia sẻ trên các nền tảng số. Trên Threads, bài đăng liên quan về Thanh Thủy mặc váy cưới, Trịnh Thăng Bình dõi theo Thanh Thủy... thu hút hơn hàng chục nghìn lượt thích, hàng trăm bình luận. "Đúng là hoa hậu quốc tế có khác", "Quá nhiều thứ để khen đẹp về Thanh Thủy", "Khen Thanh Thủy đẹp có thừa không", "Cái vai đẹp dã man"... khán giả bình luận.

Sau buổi diễn, hiệu ứng Thanh Thủy tiếp tục lan rộng khắp các nền tảng, trở thành chủ đề thảo luận. Bài viết và bình luận chủ yếu khen sắc vóc của hoa hậu sinh năm 2002. Trong show, cô diện thiết kế có thân áo dựng phom corset, sử dụng chất liệu xuyên thấu và đính kết ở phần ngực. Chân váy bồng xòe tạo hiệu ứng nổi bật khi Thanh Thủy di chuyển trên đường băng. Nhiều khán giả nhận xét sắc vóc của người đẹp ngày càng hoàn thiện sau gần bốn năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Thanh Thủy kết hợp váy cưới với khăn voan dài và phụ kiện đính đá trên tóc. Khi xoay người ở cuối đường băng, cô khoe phần lưng váy được xử lý bằng chất liệu trong suốt. Phong thái mềm mại của hoa hậu phù hợp không khí lãng mạn của bộ sưu tập.

Cận cảnh nhan sắc cô dâu Thanh Thủy hút hàng triệu lượt xem trên mạng.

Hình ảnh và phong thái của Thanh Thủy phù hợp tinh thần mọi thiết kế.

Gần đây, Thanh Thủy thường lựa chọn trang phục có phom dáng gọn, tôn chiều cao 1,76 m. Trong một lần xuất hiện, cô diện váy họa tiết đỏ - trắng, kết hợp túi xách nhỏ và kiểu tóc dài thẳng. Hình ảnh trẻ trung giúp người đẹp nhận nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội.

Hoa hậu Việt Nam 2022 cũng thử nghiệm phong cách hiện đại qua các thiết kế ôm sát cơ thể. Bộ váy hồng phấn có đường cắt tối giản, nhấn vào vòng eo và vóc dáng mảnh mai. Thanh Thủy chọn kiểu tóc uốn nhẹ cùng lối trang điểm trong trẻo.

Ở những sự kiện mang màu sắc văn hóa, người đẹp ưu tiên trang phục có chi tiết gợi nhắc chất liệu truyền thống. Thiết kế quây màu hồng - nâu được tạo điểm nhấn bằng họa tiết thêu, kết hợp kiểu tóc búi cao và nơ đen bản lớn, giúp cô tôn lên bờ vai gây sốt thời gian qua.

Bờ vai gợi cảm của Thanh Thủy trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Sau khi đăng quang Miss International 2024, hoa hậu người Đà Nẵng ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Hoa hậu Thanh Thủy tiếp tục khoe bờ vai trứ danh khi xuất hiện tại họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tại sự kiện quy tụ dàn sao quốc tế, Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy tiếp tục diện trang phục khoe vai.

Thanh Thủy thường chọn các thiết kế đơn sắc, đường cắt tối giản khi tham dự sự kiện. Cách trang điểm nhẹ, tóc búi gọn và trang sức thanh mảnh giúp người đẹp giữ hình ảnh thanh lịch.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, quê Đà Nẵng. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô từng giành danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng và á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch năm 2021. Năm 2024, Thanh Thủy trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành vương miện Miss International. Cô hiện đắt show thời trang, thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá và là “nàng thơ” của nhiều nhà thiết kế. Gần đây, hoa hậu học diễn xuất, chuẩn bị cho kế hoạch lấn sân phim ảnh sau khi góp mặt trong MV Chăm em một đời của Đức Phúc và Dancing In The Dark của Soobin.

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Trạch Dương
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