Hoa hậu Thanh Thủy trở thành chủ đề thảo luận

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, quê Đà Nẵng. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô từng giành danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng và á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch năm 2021. Năm 2024, Thanh Thủy trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành vương miện Miss International. Cô hiện đắt show thời trang, thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá và là “nàng thơ” của nhiều nhà thiết kế. Gần đây, hoa hậu học diễn xuất, chuẩn bị cho kế hoạch lấn sân phim ảnh sau khi góp mặt trong MV Chăm em một đời của Đức Phúc và Dancing In The Dark của Soobin.