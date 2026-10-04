Khoảnh khắc tuyệt đẹp ở tuổi 55 của Hoa hậu Giáng My trên Mù Cang Chải

Chủ nhật, 19:00 04/10/2026 | Đẹp
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GĐXH - Hoa hậu Giáng My lại khiến khán giả ngỡ ngàng với nhan sắc tuyệt đẹp ở Mù Cang Chải. Dù đã bước sang tuổi trung niên như chị vẫn rực rỡ và trẻ trung.

Khoảnh khắc tuyệt đẹp ở tuổi 55 của Hoa hậu Giáng My trên Mù Cang Chải - Ảnh 1.Cuộc sống tuổi U80 của mẹ ruột Hoa hậu Giáng My ra sao?

GĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My dù đã ở tuổi U80 nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài khỏe mạnh cùng tinh thần vui vẻ, phấn chấn. Cuộc sống tuổi xế chiều của bà được nhiều người ngưỡng mộ.

Khoảnh khắc tuyệt đẹp ở tuổi 55 của Hoa hậu Giáng My trên Mù Cang Chải - Ảnh 1.

Những ngày đầu tháng 10 nắng vàng rực rỡ ở Mù Cang Chải, Hoa hậu Giáng My đã khoe trọn vẹn bộ ảnh với trang phục cá tính riêng của mình.

Khoảnh khắc tuyệt đẹp ở tuổi 55 của Hoa hậu Giáng My trên Mù Cang Chải - Ảnh 2.

Người đẹp choáng ngợp trước khung cảnh tươi đẹp với núi non hùng vĩ cùng ruộng bậc thang chập chùng của vùng Tây Bắc.

Khoảnh khắc tuyệt đẹp ở tuổi 55 của Hoa hậu Giáng My trên Mù Cang Chải - Ảnh 3.

Ở tuổi 55, nhan sắc của Hoa hậu Giáng My vẫn rất trẻ đẹp với làn da mịn màng, đều màu cùng vóc dáng chuẩn đẹp. 

Khoảnh khắc tuyệt đẹp ở tuổi 55 của Hoa hậu Giáng My trên Mù Cang Chải - Ảnh 4.

Khoảnh khắc tuyệt đẹp ở tuổi 55 của Hoa hậu Giáng My trên Mù Cang Chải - Ảnh 5.

Trước những hình ảnh này, cư dân mạng phải trầm trồ vì vẻ đẹp không tuổi. Thậm chí, không ít người ví nàng hậu như "búp bê sứ" bởi nhan sắc không tỳ vết dù đã bước qua tuổi 50.

Khoảnh khắc tuyệt đẹp ở tuổi 55 của Hoa hậu Giáng My trên Mù Cang Chải - Ảnh 6.

Chia sẻ bí quyết chăm sóc sắc đẹp, giữ gìn vóc dáng, Giáng My cho biết chị có nguyên tắc không thức quá khuya. Về chế độ ăn uống, mỹ nhân 7X uống nhiều nước, luôn ăn đủ chất, không ăn kiêng và không ăn quá no. Chị cũng tuân theo quy tắc 8/16, nghĩa là nếu có bữa tiệc muộn thì sẽ phải căn đủ 16 tiếng sau mới ăn lại.

Khoảnh khắc tuyệt đẹp ở tuổi 55 của Hoa hậu Giáng My trên Mù Cang Chải - Ảnh 7.

Ngoài ra, Giáng My luôn tập luyện để khỏe. Người đẹp 7X thích nhiều môn thể thao như đạp xe, chạy bộ, bơi lội và tập yoga. Hoa hậu Đền Hùng chia sẻ thêm với Thanh niên: "Tôi sống lành mạnh với tư tưởng thoải mái, không tự gây áp lực cho bản thân. Tôi suy nghĩ thanh thản, xem nhẹ mọi chuyện. Có một câu nói tôi luôn tự dặn mình hằng ngày đó là đừng lấy lỗi lầm người khác trừng phạt bản thân mình. Yếu tố tinh thần quyết định rất lớn đến sự tươi trẻ".

Khoảnh khắc tuyệt đẹp ở tuổi 55 của Hoa hậu Giáng My trên Mù Cang Chải - Ảnh 8.

Nhờ chăm sóc sức khỏe lẫn nhan sắc nên Hoa hậu Giáng My sau 33 năm đăng quang Hoa hậu Đền Hùng vẫn trẻ như mới đôi mươi.

Tóm tắt ngắn gọn

Giáng My (sinh năm 1971) là Hoa hậu Đền Hùng năm 1992, danh hiệu chỉ được trao một lần. Chị từng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như diễn viên, ca sĩ, người mẫu và MC, đồng thời kinh doanh. Giáng My được biết đến với vẻ đẹp sang trọng, trẻ trung và thường được gọi là "người đẹp không tuổi".

Khoảnh khắc tuyệt đẹp ở tuổi 55 của Hoa hậu Giáng My trên Mù Cang Chải - Ảnh 10.Hoa hậu Giáng My tuổi 55: 'Tôi yêu thời trang vì được đến với những góc nhìn mới về cái đẹp'

GĐXH - Hoa hậu Giáng My gây chú ý với bộ ảnh "nàng thơ" ở tuổi 55. Người đẹp bày tỏ quan điểm "luôn yêu thời trang vì được đến với những góc nhìn mới về cái đẹp".

 

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