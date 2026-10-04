Khoảnh khắc tuyệt đẹp ở tuổi 55 của Hoa hậu Giáng My trên Mù Cang Chải

Ngoài ra, Giáng My luôn tập luyện để khỏe. Người đẹp 7X thích nhiều môn thể thao như đạp xe, chạy bộ, bơi lội và tập yoga. Hoa hậu Đền Hùng chia sẻ thêm với Thanh niên: "Tôi sống lành mạnh với tư tưởng thoải mái, không tự gây áp lực cho bản thân. Tôi suy nghĩ thanh thản, xem nhẹ mọi chuyện. Có một câu nói tôi luôn tự dặn mình hằng ngày đó là đừng lấy lỗi lầm người khác trừng phạt bản thân mình. Yếu tố tinh thần quyết định rất lớn đến sự tươi trẻ".