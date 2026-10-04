Khoảnh khắc tuyệt đẹp ở tuổi 55 của Hoa hậu Giáng My trên Mù Cang Chải

Hyeri khiến fan xuýt xoa với loạt ảnh hóa công chúaĐẹp -
Thời gian qua, Hyeri tiếp tục duy trì hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và giao lưu với người hâm mộ quốc tế.
Tóm tắt ngắn gọn
Giáng My (sinh năm 1971) là Hoa hậu Đền Hùng năm 1992, danh hiệu chỉ được trao một lần. Chị từng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như diễn viên, ca sĩ, người mẫu và MC, đồng thời kinh doanh. Giáng My được biết đến với vẻ đẹp sang trọng, trẻ trung và thường được gọi là "người đẹp không tuổi".
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Thời gian qua, Hyeri tiếp tục duy trì hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và giao lưu với người hâm mộ quốc tế.
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