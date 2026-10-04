Hyeri khiến fan xuýt xoa với loạt ảnh hóa công chúa

Hyeri khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi xuất hiện trong chiếc váy trắng đính kết cầu kỳ, kết hợp cùng vương miện lấp lánh. Diện mạo tựa công chúa của nữ ca sĩ kiêm diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Cụ thể, ngày 3/10, Hyeri đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái ngắn gọn: “Miss you” (Tạm dịch: Nhớ mọi người).

Hyeri khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi xuất hiện trong chiếc váy trắng đính kết cầu kỳ.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Hyeri diện chiếc váy trắng được trang trí bằng nhiều chi tiết đính kết lấp lánh. Thiết kế trễ vai táo bạo giúp nữ diễn viên khoe bờ vai thanh thoát, trong khi phần chân váy xòe rộng tạo nên vẻ ngoài sang trọng, nữ tính.

Đặc biệt, kiểu tóc được búi cao kết hợp cùng chiếc vương miện sáng lấp lánh càng làm nổi bật diện mạo tựa công chúa trong truyện cổ tích của Hyeri. Dù trang phục có phần cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn giữ được sức hút nhờ những đường nét gương mặt rõ ràng cùng vẻ đẹp trong trẻo, thanh tú.

Kiểu tóc được búi cao kết hợp cùng chiếc vương miện sáng lấp lánh càng làm nổi bật diện mạo tựa công chúa trong truyện cổ tích của Hyeri.

Hyeri cũng khéo léo tạo nhiều dáng trước ống kính. Khi ngồi trên phần váy xòe rộng, lúc lại đặt một tay lên eo và hướng ánh nhìn về phía máy ảnh, cô đều thể hiện phong thái tự nhiên. Lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng những lọn tóc mai buông xuống hai bên gương mặt càng tôn lên vẻ đáng yêu, dịu dàng.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Nhiều người dành lời khen cho diện mạo mới của nữ diễn viên với những bình luận như: “Công chúa của chúng ta”, “Đẹp quá”, “Trông đúng là một nàng công chúa”, “Chiếc váy này rất hợp với cô ấy”,...

Loạt ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Thời gian qua, Hyeri tiếp tục duy trì hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và giao lưu với người hâm mộ quốc tế. Trong năm nay, cô góp mặt trong bộ phim truyền hình To You, Dream của đài ENA, đồng thời tổ chức các buổi fan meeting trong khuôn khổ chuyến lưu diễn châu Á, gặp gỡ người hâm mộ tại nhiều nơi.