Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục sẽ ra tòa ngày 19/11
Ngày 19/11 tới đây, TAND TPHCM sẽ đưa hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm ra xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”.
Dự kiến, ngày 19/11, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, viết tắt là Công ty Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục - Chủ tịch HĐQT Công ty Chị Em Rọt) và Lê Thành Công (36 tuổi, thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt), Lê Tuấn Linh (36 tuổi, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Chị Em Rọt) cùng về tội “Lừa dối khách hàng”.
Theo cáo buộc, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu, đứng tên trên Bản tự công bố sản phẩm ngày 17/12/2024, do Công ty Cổ phần Asia Life (Công ty Asia Life) sản xuất theo hợp đồng gia công và đóng gói ngày 26/11/2024.
Công ty Chị Em Rọt là chủ sở hữu sản phẩm và trực tiếp kinh doanh nên phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, quy cách, phẩm chất, công dụng như hồ sơ tự công bố sản phẩm cũng như việc quảng bá bán sản phẩm.
Trong suốt quá trình Công ty Asia Life sản xuất kẹo Kera, các bị can Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm.
Các bị can biết rõ hàm lượng chất xơ trong 1 viên kẹo Kera rất thấp, chỉ chiếm tỷ lệ 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau; biết rõ Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP; không biết nguồn gốc, thành phần nguyên liệu được sử dụng để sản xuất và hoàn toàn không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định “một viên kẹo bằng một đĩa rau”.
Dù vậy, các bị can vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm, trong đó có 10 loại bột rau, củ, quả chiếm tỷ lệ 28,13%.
Đồng thời, các bị can cùng thống nhất xây dựng kịch bản, quay video vùng nguyên liệu do Công ty Asia Life thuê để giới thiệu, quảng bá sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với những thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ và công dụng sản phẩm.
Cáo trạng xác định, từ việc bán kẹo, các bị can thu về tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng, trong đó thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng.
