Hà Nội: Bắt giam Admin trang 'Phó Thường Dân' chuyên quay video cắt ghép để 'tống tiền' cán bộ

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Công (biệt danh Công "hàu", SN 1991, trú tại xã Phú Cát, Quốc Oai) và Vương Duy Hiển (SN 1993, trú tại xã Hưng Đạo, Ứng Hòa) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Minh Công được xác định là quản trị viên (Admin) của nhóm mạng xã hội có tên “Phó Thường Dân”, hoạt động mạnh trên các nền tảng Facebook và TikTok.

Nguyễn Minh Công và Vương Duy Hiển tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN

Thủ đoạn của nhóm này là thường xuyên đăng tải các video, hình ảnh, bài viết liên quan đến hoạt động thực thi nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị… trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Lợi dụng quyền tự do dân chủ, các đối tượng trực tiếp xuất hiện tại các điểm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, thậm chí vào trong trụ sở các cơ quan hành chính Nhà nước để công khai hoặc bí mật quay phim, chụp ảnh.

Tuy nhiên, thay vì phản ánh khách quan, các đối tượng này lại đem về biên tập, cắt ghép, làm sai lệch bản chất sự việc. Sau đó, chúng đăng tải các nội dung không đầy đủ này lên mạng xã hội nhằm định hướng dư luận, thu hút người theo dõi và tạo ra làn sóng bình luận tiêu cực, bôi nhọ hình ảnh của lực lượng chức năng.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng những hình ảnh, video đã "cắt ghép", đăng tải rồi "rung dọa" sẽ viết đơn tố cáo, gây sức ép để cán bộ phải bỏ qua vi phạm hoặc thực hiện theo yêu cầu, ý đồ của các đối tượng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ và tiến hành bắt giữ hai đối tượng trên.

Ngày 25/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Công và Vương Duy Hiển về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Minh Công và Vương Duy Hiển thì liên hệ, trình báo Phòng Cảnh sát hình sự (đồng chí Vũ Hồng Linh - SĐT 0913381283) để phối hợp, giải quyết vụ việc theo quy định.