Hà Nội: Bắt giam Admin trang 'Phó Thường Dân' chuyên quay video cắt ghép để 'tống tiền' cán bộ
GĐXH - Lợi dụng quyền tự do dân chủ, Công "hàu" cùng đồng bọn thường xuyên xông vào trụ sở cơ quan nhà nước hoặc các chốt làm nhiệm vụ để quay phim. Sau đó, chúng cắt ghép video sai sự thật, dùng sức ép dư luận để đe dọa, tống tiền cán bộ.
Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Công (biệt danh Công "hàu", SN 1991, trú tại xã Phú Cát, Quốc Oai) và Vương Duy Hiển (SN 1993, trú tại xã Hưng Đạo, Ứng Hòa) về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Minh Công được xác định là quản trị viên (Admin) của nhóm mạng xã hội có tên “Phó Thường Dân”, hoạt động mạnh trên các nền tảng Facebook và TikTok.
Thủ đoạn của nhóm này là thường xuyên đăng tải các video, hình ảnh, bài viết liên quan đến hoạt động thực thi nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị… trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận.
Lợi dụng quyền tự do dân chủ, các đối tượng trực tiếp xuất hiện tại các điểm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, thậm chí vào trong trụ sở các cơ quan hành chính Nhà nước để công khai hoặc bí mật quay phim, chụp ảnh.
Tuy nhiên, thay vì phản ánh khách quan, các đối tượng này lại đem về biên tập, cắt ghép, làm sai lệch bản chất sự việc. Sau đó, chúng đăng tải các nội dung không đầy đủ này lên mạng xã hội nhằm định hướng dư luận, thu hút người theo dõi và tạo ra làn sóng bình luận tiêu cực, bôi nhọ hình ảnh của lực lượng chức năng.
Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng những hình ảnh, video đã "cắt ghép", đăng tải rồi "rung dọa" sẽ viết đơn tố cáo, gây sức ép để cán bộ phải bỏ qua vi phạm hoặc thực hiện theo yêu cầu, ý đồ của các đối tượng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ và tiến hành bắt giữ hai đối tượng trên.
Ngày 25/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Công và Vương Duy Hiển về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Minh Công và Vương Duy Hiển thì liên hệ, trình báo Phòng Cảnh sát hình sự (đồng chí Vũ Hồng Linh - SĐT 0913381283) để phối hợp, giải quyết vụ việc theo quy định.
Giả danh giảng viên đại học, lừa bán đồng phục cho sinh viên chiếm đoạt hơn 700 triệu đồngPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Bằng thủ đoạn giả danh giáo viên các trường đại học, Võ Duy Bảo yêu cầu sinh viên chuyển khoản đặt mua đồng phục, lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.
Vụ đánh phụ nữ ở chung cư Sky Central: Bị cáo Đặng Chí Thành lĩnh 6 tháng tù, bồi thường 51 triệu đồngPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Cho rằng vợ mình bị hàng xóm xúc phạm trong lúc cãi vã, Đặng Chí Thành đã hành hung dã man một người phụ nữ ngay tại sảnh chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, Hà Nội). Bị cáo bị TAND Khu vực 2 tuyên phạt 6 tháng tù và buộc bồi thường 51 triệu đồng.
Hà Nội: Danh sách 342 phương tiện 'dính' phạt nguội qua Camera AIPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo xử lý vi phạm đối với 342 phương tiện bị hệ thống Camera AI ghi hình. Đáng chú ý, số lượng xe máy vi phạm bị "mắt thần" tóm gọn cao gấp 3 lần so với ô tô.
Bắt nhiều đối tượng trong đường dây ‘tín dụng đen’, lãi suất hơn 600%/nămPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng không gian mạng, các đối tượng xây dựng website 1gold.biz như một “sổ cái online”, phân quyền quản trị chặt chẽ, tìm người cho vay với lãi suất cắt cổ từ 365% đến hơn 600%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Quảng Trị: Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn, số tiền giao dịch tới 350 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô đặc biệt lớn. Tổng số tiền giao dịch ước tính lên tới 350 tỷ đồng.
Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm giao thông 'lọt' vào ống kính Camera AI ngày 6/1Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 5/1 - 6/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hơn 48 trường hợp vi phạm, trong đó vẫn chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, "quên" đội mũ bảo hiểm.
Phú Thọ: Dựng rạp cưới lấn đường khiến người đi xe máy tông trúng tử vong, thợ lắp rạp bị khởi tốPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Biết rõ việc dựng rạp trên đường liên thôn là sai quy định nhưng Bùi Đức Nghĩa vẫn thực hiện. Hậu quả, sau khi tiệc tan, những chiếc cột sắt chưa kịp tháo dỡ đã trở thành "bẫy" chết người khiến một nam thanh niên tông trúng và tử vong.
Chuyển công an điều tra hơn 1 nghìn điện thoại, máy tính không hoá đơnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Hơn 1 nghìn điện thoại di động, máy tính bảng các loại đã qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu tội buôn lậu được chuyển cho công an để xử lý.
Hà Nội: Phá kho pháo lậu của nam tài xế xe tải, thu giữ hơn 6 tấn hàng cấmPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Mua pháo rẻ từ tháng 3, Nguyễn Văn Yên cất giấu kỹ trong kho chờ đến cận Tết Nguyên đán mới tung ra bán với giá gấp 4,5 lần. Tuy nhiên, khi đang giao dịch, đối tượng đã bị Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt quả tang, thu giữ tổng cộng hơn 6,3 tấn pháo.
Nam thanh niên bị phạt hơn 6 triệu đồng vì báo cháy giảPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Cố ý báo cháy giả để trêu lực lượng chức năng, nam thanh niên ở Cao Bằng bị xử phạt hơn 6 triệu đồng.
Chuyển công an điều tra hơn 1 nghìn điện thoại, máy tính không hoá đơnPháp luật
GĐXH - Hơn 1 nghìn điện thoại di động, máy tính bảng các loại đã qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu tội buôn lậu được chuyển cho công an để xử lý.