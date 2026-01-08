Phát hiện lô điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc giá trị hơn 1 tỷ đồng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 7/1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị thông tin việc phát hiện, xử lý lượng lớn máy điện thoại di động nhãn hiệu iPhone không rõ nguồn gốc.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra cơ sở kinh doanh điện thoại.

Theo đó, thực hiện kế hoạch cao điểm nhằm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng của đơn vị tiến hành kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng có nguy cơ vi phạm.

Đội Quản lý thị trường số 10 (đội số 10) kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh tại khóm 6, xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị do ông T.C.B. làm chủ. Quá trình kiểm tra phát hiện cơ sở đang bày bán 115 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại, đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lượng lớn điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại, đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng. Tổng giá trị lô hàng theo giá thị trường ước tính hơn 1 tỷ đồng. Đội Quản lý thị trường số 10 lập hồ sơ, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, đơn vị này kiểm tra Cửa hàng điện thoại di động Thành Nhân do ông N.V.Đ. làm chủ cũng nằm trên địa bàn xã Diên Sanh, phát hiện cơ sở này đang kinh doanh 14 điện thoại iPhone đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá hơn 100 triệu đồng.

Đội số 10 lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ đề xuất Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị xử phạt 45 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.