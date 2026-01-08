Mới nhất
Phát hiện lô điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc giá trị hơn 1 tỷ đồng

Thứ năm, 08:48 08/01/2026 | Pháp luật
Hùng Trần
Hùng Trần
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra tại 2 cơ sở kinh doanh phát hiện gần 130 điện thoại iPhone cũ, không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 7/1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị thông tin việc phát hiện, xử lý lượng lớn máy điện thoại di động nhãn hiệu iPhone không rõ nguồn gốc.

Phát hiện, xử lý số điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc xuất xứ giá trị hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra cơ sở kinh doanh điện thoại.

Theo đó, thực hiện kế hoạch cao điểm nhằm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng của đơn vị tiến hành kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng có nguy cơ vi phạm.

Đội Quản lý thị trường số 10 (đội số 10) kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh tại khóm 6, xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị do ông T.C.B. làm chủ. Quá trình kiểm tra phát hiện cơ sở đang bày bán 115 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại, đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát hiện, xử lý số điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc xuất xứ giá trị hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 2.

Lượng lớn điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại, đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng. Tổng giá trị lô hàng theo giá thị trường ước tính hơn 1 tỷ đồng. Đội Quản lý thị trường số 10 lập hồ sơ, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, đơn vị này kiểm tra Cửa hàng điện thoại di động Thành Nhân do ông N.V.Đ. làm chủ cũng nằm trên địa bàn xã Diên Sanh, phát hiện cơ sở này đang kinh doanh 14 điện thoại iPhone đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá hơn 100 triệu đồng.

Đội số 10 lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ đề xuất Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị xử phạt 45 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.

Phát hiện, xử lý số điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc xuất xứ giá trị hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 3.Chiếm đoạt iPhone 15 Promax của khách, lái xe ôm bị tạm giữ hình sự

GĐXH - Nhận đơn hàng của khách là chiếc điện thoại iPhone 15 Promax, Vũ Văn Duy đã nảy lòng tham chiếm đoạt mang đi bán. Biết không thể trốn được, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Giả danh giảng viên đại học, lừa bán đồng phục cho sinh viên chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Giả danh giảng viên đại học, lừa bán đồng phục cho sinh viên chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn giả danh giáo viên các trường đại học, Võ Duy Bảo yêu cầu sinh viên chuyển khoản đặt mua đồng phục, lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.

Hà Nội: Bắt giam Admin trang 'Phó Thường Dân' chuyên quay video cắt ghép để 'tống tiền' cán bộ

Hà Nội: Bắt giam Admin trang 'Phó Thường Dân' chuyên quay video cắt ghép để 'tống tiền' cán bộ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng quyền tự do dân chủ, Công "hàu" cùng đồng bọn thường xuyên xông vào trụ sở cơ quan nhà nước hoặc các chốt làm nhiệm vụ để quay phim. Sau đó, chúng cắt ghép video sai sự thật, dùng sức ép dư luận để đe dọa, tống tiền cán bộ.

Vụ đánh phụ nữ ở chung cư Sky Central: Bị cáo Đặng Chí Thành lĩnh 6 tháng tù, bồi thường 51 triệu đồng

Vụ đánh phụ nữ ở chung cư Sky Central: Bị cáo Đặng Chí Thành lĩnh 6 tháng tù, bồi thường 51 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Cho rằng vợ mình bị hàng xóm xúc phạm trong lúc cãi vã, Đặng Chí Thành đã hành hung dã man một người phụ nữ ngay tại sảnh chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, Hà Nội). Bị cáo bị TAND Khu vực 2 tuyên phạt 6 tháng tù và buộc bồi thường 51 triệu đồng.

Hà Nội: Danh sách 342 phương tiện 'dính' phạt nguội qua Camera AI

Hà Nội: Danh sách 342 phương tiện 'dính' phạt nguội qua Camera AI

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo xử lý vi phạm đối với 342 phương tiện bị hệ thống Camera AI ghi hình. Đáng chú ý, số lượng xe máy vi phạm bị "mắt thần" tóm gọn cao gấp 3 lần so với ô tô.

Bắt nhiều đối tượng trong đường dây ‘tín dụng đen’, lãi suất hơn 600%/năm

Bắt nhiều đối tượng trong đường dây ‘tín dụng đen’, lãi suất hơn 600%/năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng không gian mạng, các đối tượng xây dựng website 1gold.biz như một “sổ cái online”, phân quyền quản trị chặt chẽ, tìm người cho vay với lãi suất cắt cổ từ 365% đến hơn 600%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Quảng Trị: Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn, số tiền giao dịch tới 350 tỷ đồng

Quảng Trị: Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn, số tiền giao dịch tới 350 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô đặc biệt lớn. Tổng số tiền giao dịch ước tính lên tới 350 tỷ đồng.

Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm giao thông 'lọt' vào ống kính Camera AI ngày 6/1

Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm giao thông 'lọt' vào ống kính Camera AI ngày 6/1

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 5/1 - 6/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hơn 48 trường hợp vi phạm, trong đó vẫn chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, "quên" đội mũ bảo hiểm.

Phú Thọ: Dựng rạp cưới lấn đường khiến người đi xe máy tông trúng tử vong, thợ lắp rạp bị khởi tố

Phú Thọ: Dựng rạp cưới lấn đường khiến người đi xe máy tông trúng tử vong, thợ lắp rạp bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Biết rõ việc dựng rạp trên đường liên thôn là sai quy định nhưng Bùi Đức Nghĩa vẫn thực hiện. Hậu quả, sau khi tiệc tan, những chiếc cột sắt chưa kịp tháo dỡ đã trở thành "bẫy" chết người khiến một nam thanh niên tông trúng và tử vong.

Chuyển công an điều tra hơn 1 nghìn điện thoại, máy tính không hoá đơn

Chuyển công an điều tra hơn 1 nghìn điện thoại, máy tính không hoá đơn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hơn 1 nghìn điện thoại di động, máy tính bảng các loại đã qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu tội buôn lậu được chuyển cho công an để xử lý.

Hà Nội: Phá kho pháo lậu của nam tài xế xe tải, thu giữ hơn 6 tấn hàng cấm

Hà Nội: Phá kho pháo lậu của nam tài xế xe tải, thu giữ hơn 6 tấn hàng cấm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mua pháo rẻ từ tháng 3, Nguyễn Văn Yên cất giấu kỹ trong kho chờ đến cận Tết Nguyên đán mới tung ra bán với giá gấp 4,5 lần. Tuy nhiên, khi đang giao dịch, đối tượng đã bị Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt quả tang, thu giữ tổng cộng hơn 6,3 tấn pháo.

