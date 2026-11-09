Ông Đô rơi nước mắt khi con gái nói lý do không muốn về nhà

Trong trích đoạn giới thiệu tập 13 phim "Xóm nhỏ", ông Đô quyết định tìm đến tận phòng trọ của Trâm để làm lành. Ông tha thiết hứa sẽ không đánh nhau nữa nhằm thuyết phục con gái mở cửa.

Tuy nhiên, đáp lại ông chỉ là sự im lặng. Trâm lặng lẽ ngồi khóc bên trong, dứt khoát không chịu thỏa hiệp.

Ông Đô đến phòng trọ của con gái để làm lành. Ảnh VFC

Trước khi ra về, ông Đô không quên gửi lời xin lỗi đến Phong và hoàn trả số tiền mua bánh mỳ hôm trước. Nhìn thấy đôi bàn tay trầy xước rướm máu của ông Đô, bà Phẩm không khỏi xót xa và lên tiếng trách cứ sự vô tâm của Trâm.

Ông Đô hoàn trả số tiền mua bánh mỳ cho Phong. Ảnh VFC

Ông Đô đã có cuộc trò chuyện với bà Phẩm tại quán cà phê. Từ sự tức giận ban đầu, bà Phẩm chuyển sang đồng cảm sâu sắc bởi bà hiểu rõ nỗi vất vả của cảnh "gà trống nuôi con" chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Khi ông Đô bộc bạch sự bất lực trong việc tìm tiếng nói chung với cô con gái vốn khắc khẩu, bà Phẩm đã đưa ra một lời khuyên chân thành: "Muốn hiểu được nhau, phải ngồi xuống mà nói chuyện chứ như ông tôi thấy được câu trước lại hỏng câu sau".

Ông Đô khẳng định bản thân đã cố gắng kiềm chế rất nhiều và hứa sẽ tìm cách thay đổi. Lo lắng cho sự ngây thơ, thiếu kinh nghiệm sống của Trâm, bà Phẩm giục ông sớm tìm cách đón con gái về nhà.

Bà Phẩm khuyên ông Đô tìm cách đón con gái về. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, hai bố con ông Đô cuối cùng cũng có cơ hội ngồi lại đối thoại để tháo gỡ những khúc mắc. Lần đầu tiên, Trâm chịu mở lòng về cuộc sống xa nhà đầy thiếu thốn.

Trâm nghẹn ngào thừa nhận chỉ khi tự đi làm, kiếm được vài trăm nghìn mỗi ngày, cô mới thực sự thấm thía nỗi vất vả của bố. "Cũng có lúc con muốn về với bố, nhưng con nghĩ quyết tâm đi rồi mình chỉ cần cố thêm một tí nữa thôi", Trâm nói trong nước mắt.

Trâm đã nhận ra sự khó khăn, vất vả khi rời xa gia đình. Ảnh VFC

Thấy con gái đã dần thấu hiểu cơ cực của mưu sinh, ông Đô nhẹ nhàng hỏi: "Giờ con có muốn theo bố về nhà không?". Đáp lại sự chờ đợi của người cha, Trâm khẽ lắc đầu, kiên quyết khẳng định muốn tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Lời bộc bạch của con gái khiến một người đàn ông gai góc như ông Đô cũng không thể kìm được những giọt nước mắt xót xa.

Ông Đô rơi nước mắt khi con gái từ chối về nhà. Ảnh VFC

Tập 13 phim "Xóm nhỏ" phát sóng lúc 21h ngày 9/11 trên VTV1.

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