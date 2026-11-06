Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam: Khám phá không gian văn hóa đặc sắc các dân tộc tại Hà Nội

Hội tụ sắc màu văn hóa 54 dân tộc: Gắn kết cộng đồng, hướng về cội nguồn

Từ ngày 14 – 15/11/2026, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với các địa phương tổ chức.

Với sự tham gia của hơn 200 đồng bào thuộc 20 dân tộc, đến từ nhiều vùng miền trên cả nước, chuỗi hoạt động là dịp hội tụ, giao lưu, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; đồng thời lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng và phát triển bền vững.

Với sự tham gia của hơn 200 đồng bào thuộc 20 dân tộc, đến từ nhiều vùng miền trên cả nước, chuỗi hoạt động là dịp hội tụ, giao lưu, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Điểm nhấn mở đầu chuỗi hoạt động là Chương trình sắc màu văn hóa cộng đồng các dân tộc tại Ngôi nhà chung, diễn ra từ 8h30 – 10h30 ngày 14/11/2026 tại Quảng trường Hùng Vương, Khu Nghi lễ thờ Tổ.



Trong không gian linh thiêng hướng về cội nguồn, cộng đồng các dân tộc sẽ cùng tổ chức Lễ dâng hương hướng về Quốc Tổ, thể hiện đạo lý tri ân nguồn cội, sự gắn bó và tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc Việt Nam.

Tiếp đó là chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các đoàn nghệ nhân dân tộc Dao (Quảng Ninh), Mông (Thanh Hóa), Rơ Măm (Quảng Ngãi), Chăm Bà-la-môn (Khánh Hòa) với 16 nhóm đồng bào đang hoạt động hằng ngày tại Làng. Các loại hình trình diễn nghệ thuật dân gian, cồng chiêng Tây Nguyên, âm nhạc tre nứa, dân ca, dân vũ, múa cộng đồng cùng hoạt động giới thiệu nghề truyền thống như đan lát, dệt sẽ tạo nên không gian giao lưu đa sắc màu, giàu bản sắc.

Khám phá những không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc

Trong hai ngày 14 – 15/11, du khách có cơ hội khám phá những không gian văn hóa đặc trưng của các cộng đồng dân tộc đến từ nhiều địa phương.

Không gian văn hóa dân tộc Dao tại Khu các làng dân tộc I giới thiệu sắc màu văn hóa Dao nhóm Dao quần chẹt của Hà Nội với kiến trúc, trang phục, nhạc cụ, múa chuông, múa rùa, dân ca, dân vũ, nghề thuốc nam, ẩm thực và trải nghiệm ngâm chân lá thuốc. Đặc biệt, đồng bào Dao đến từ Quảng Ninh sẽ tái hiện Lễ Sóng mun – Cầu an, giới thiệu hát Páo dung, hát đối đáp, thổi kèn lá và chương trình giao lưu "Ngày hội bản Dao".

Không gian văn hóa đền tháp Chăm – "Hoa đất Tháp" tại quần thể tháp Chăm.

Không gian văn hóa đền tháp Chăm – "Hoa đất Tháp" tại quần thể tháp Chăm, Khu các làng dân tộc III mang đến những trải nghiệm đặc sắc về văn hóa Chăm Bà-la-môn tỉnh Khánh Hòa. Du khách được tìm hiểu nghệ thuật múa, dân ca, dân vũ, dân nhạc, các nhạc cụ truyền thống như trống Ginăng, kèn Saranai; khám phá nghệ thuật Gốm Bàu Trúc – di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, cùng nghề dệt truyền thống và nghi lễ Rija Praong (Lễ cúng dòng họ).

Không gian văn hóa dân tộc Rơ Măm tại Khu các làng dân tộc II giới thiệu phong tục, tập quán, trang phục, nghệ thuật diễn xướng dân gian, hát giao duyên, sử thi, cồng chiêng, nhạc cụ tre nứa, ẩm thực đặc trưng như cơm nếp ống tre, rượu cần; cùng các sản vật địa phương và trò chơi dân gian.

Các cộng đồng có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, giới thiệu di sản, phong tục, tập quán, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực và sản vật đặc trưng của địa phương.

Không gian văn hóa dân tộc Mông đến từ tỉnh Thanh Hóa tại Khu các làng dân tộc I giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống qua nghệ thuật khèn Mông, dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực, nghề thủ công và trò chơi dân gian.

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa theo vùng miền: giao lưu văn hóa các dân tộc phía Bắc với điểm nhấn tại làng Tày; giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nguyên tại làng Ê Đê; giao lưu văn hóa Nam Bộ gắn với không gian đền tháp Chăm và sắc màu văn hóa Khmer miền Tây sông nước. Qua đó, các cộng đồng có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, giới thiệu di sản, phong tục, tập quán, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực và sản vật đặc trưng của địa phương.

Khám phá Khu làng Chài – Những trải nghiệm văn hóa sông nước mới mẻ

Cũng trong hai ngày 14 – 15/11, Khu làng Chài mở cửa phục vụ khách tham quan, trải nghiệm từ 8h00 – 17h00 với nhiều hoạt động phong phú.

Du khách được khám phá không gian trưng bày hình ảnh, hiện vật, thuyền, ngư cụ và vật dụng gắn với nghề chài lưới; theo dõi hoạt động trình diễn trên mặt hồ "Người ngư dân ra khơi" (9h00 – 10h30 và 14h30 – 16h00), tái hiện một lát cắt sinh động trong đời sống lao động của cư dân vùng sông nước.

Tại bốn nhà làng Chài, nhiều hoạt động tương tác được tổ chức: tô vẽ mô hình cá, tôm, cua, làm vòng tay handmade tại "Góc sáng tạo làng Chài"; tìm hiểu ngư cụ, thực hành đan lưới tại không gian "Tìm hiểu ngư cụ"; nghỉ chân, thưởng thức nước uống và lựa chọn những món quà dân dã tại "Góc quà làng Chài".

Khu làng Chài đang là địa điểm mới hấp dẫn thu hút khách tham quan.





Bên cạnh đó, du khách còn được tham gia trò chơi dân gian "Bắt chạch trong chum", trải nghiệm trang phục và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp qua hoạt động nhiếp ảnh "Một thoáng làng Chài".

Với sự hội tụ của các cộng đồng dân tộc, nghệ nhân và những giá trị di sản đặc sắc từ nhiều vùng miền, chuỗi hoạt động không chỉ tạo nên không gian giao lưu văn hóa giàu bản sắc mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa các dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ, trao truyền di sản văn hóa Việt Nam.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là "Ngôi nhà chung" của cộng đồng 54 dân tộc; là nơi hội tụ, thực hành, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời kết nối văn hóa với du lịch, đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

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