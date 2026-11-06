Trâm nơm nớp lo sợ bố phát hiện đang ở chung phòng trọ với Phong

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GĐXH - Trâm chia sẻ dự định sẽ ra ngoài ở bởi sợ bố phát hiện con gái đang sống chung phòng với một người con trai xa lạ.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 12 phim "Xóm nhỏ", Trâm buồn bã cho biết có lẽ cô sẽ phải tìm chỗ ở mới. Nghe vậy, Phong hỏi: "Có nhất định phải thế không?". Trâm hài hước đáp: "Nếu thế thật anh chẳng sướng quá, một mình độc chiếm căn phòng này". 

Sau đó, Trâm chủ động nhờ những người trong xóm trọ giúp đỡ, mong mọi người giữ kín chuyện cô và Phong đang ở chung phòng bởi ông Đô vẫn chưa hay biết về điều này.

Xóm nhỏ - Tập 12: Trâm muốn che giấu chuyện ở chung với Phong - Ảnh 2.

Trâm lên kế hoạch tìm chỗ trọ mới vì sợ bố biết đang ở cùng phòng với Phong. Ảnh VTV

Trong khi đó, bà Phẩm vẫn giữ ấn tượng không tốt về bố của Trâm. Bà thậm chí không muốn nhắc đến tên ông Đô và cho rằng ông là người sống thủ đoạn. 

Trong lúc bà Phẩm trò chuyện với mọi người ở sân, Phong chào mọi người để đi làm. Ngoài công việc chụp ảnh, anh còn tranh thủ chạy xe giao hàng để kiếm thêm thu nhập.

Xóm nhỏ - Tập 12: Trâm muốn che giấu chuyện ở chung với Phong - Ảnh 3.

Bà Phẩm vẫn giữ ấn tượng xấu với ông Đô sau màn trách móc con gái làm náo loạn xóm trọ. Ảnh VTV

Trong một lần đi giao hàng, Phong nhận đúng đơn từ tiệm bánh của ông Đô. Vừa nhìn thấy anh, ông Đô và Long đã định xông ra đánh vì cho rằng Phong lừa con gái mình đi chụp ảnh bikini. 

Phong cố gắng giải thích, đồng thời giục ông Đô nhanh chóng giao bánh để kịp giờ, nếu không anh sẽ bị hệ thống phạt đơn.

Xóm nhỏ - Tập 12: Trâm muốn che giấu chuyện ở chung với Phong - Ảnh 4.

Ông Đô vẫn nghĩ rằng Phong chính là người lừa dối Trâm chụp hình nhạy cảm. Ảnh VTV

Tập 12 phim "Xóm nhỏ" phát sóng lúc 21h ngày 6/11 trên VTV1.

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