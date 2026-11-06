Yến 'bán độ' khi thấy con trai bị uy hiếp?

Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn tập 19 phim " Đội bóng nữ làng Xuân", khi tiếng còi của trọng tài cất lên và trận đấu bắt đầu, Yến vẫn nhớ lời con trai - bé Voi chúc mẹ và đội bóng chiến thắng trong trận đấu với đội bóng làng Chùa. Nhìn vẻ mặt vui mừng của con trai, Yến cũng thấy tinh thần lên cao.

Bé Voi bị Kều tiến đến gần và có hành động uy hiếp khi đang cổ vũ mẹ. Ảnh VTV

Tuy nhiên, khi bóng lăn, Yến nhìn ra đường biên của sân bóng thấy Kều đi đến khoác vai con trai mình, tay hắn vòng qua cổ của con. Yến lại thấy Quốc chạy đến gần con nhưng có vẻ như sợ hãi và bất lực. Phía sau Kều, hai tên đàn em bặm trợn đang đứng nhìn Quốc.

Những hình ảnh đập vào mắt Yến và cô hiểu những hành động trên là lời đe dọa gián tiếp dành cho cô và Quốc.

Quốc không có phản ứng gì dù rằng con trai có thể đang gặp nguy hiểm. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Linh được bà Nga nhờ cùng chuẩn bị sinh nhật cho Bá. Linh rất vui vẻ vì sự nhờ vả này vì cô vốn đã có tình cảm với Bá từ lâu. Tuy nhiên, bữa tiệc sinh nhật đã được chuẩn bị chu đáo nhưng nhân vật chính lại không về.

Sau khi chờ đợi rất lâu không thấy Bá, Linh đành xin phép bà Nga về nhà. Trên đường về, Linh tình cờ gặp Bá và Minh trong một quán ăn bên vỉa hè. Hóa ra Bá không về vì đi tổ chức sinh nhật cùng Minh. Linh đã rơi nước mắt khi chứng kiến hình ảnh này.

Bá tổ chức sinh nhật cùng với Minh, điều này khiến Linh bật khóc. Ảnh VTV

Tập 19 của phim "Đội bóng nữ làng Xuân" được phát sóng vào 20h ngày 6/11 trên VTV3.

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