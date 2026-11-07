Liveshow 6 'Sao Mai 2026' mang sắc màu trẻ trung, sôi động

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GĐXH - Liveshow 6 "Sao Mai 2026" mang chủ đề “Năng lượng mới” hứa hẹn sẽ là màn kết hợp giữa Top 6 và các giọng ca đã trưởng thành.

Theo VTV, Liveshow 6 với chủ đề "Năng lượng mới" sẽ mang đến không khí trẻ trung, sôi động. Đêm thi được dự báo ghi dấu ấn sức trẻ, sự tự tin và khát vọng khẳng định bản thân của các giọng ca triển vọng đang thăng hoa trên sân khấu.

Không chỉ tôn vinh nguồn năng lượng tươi mới từ những gương mặt đang từng bước trưởng thành qua mỗi đêm thi, chủ đề còn gửi gắm thông điệp về sự kết nối và tiếp nối giữa các thế hệ Sao Mai.

Đặc biệt, những tài năng trẻ sẽ có cơ hội đứng chung sân khấu, giao lưu và hòa giọng cùng các nghệ sĩ từng trưởng thành từ cuộc thi. Cuộc gặp gỡ giữa những màu sắc, phong cách âm nhạc khác nhau hứa hẹn tạo nên nhiều màn trình diễn thú vị.

Sao Mai 2026: Liveshow 6 mang chủ đề "Năng lượng mới" - Ảnh 1.

Liveshow 6 là màn tranh tài của Top 6 "Sao Mai 2026". Ảnh VTV

Trong đêm thi này, Top 6 sẽ đối diện với thử thách kép. Bên cạnh việc thể hiện bản lĩnh và cá tính qua phần trình diễn solo, các thí sinh còn phải phối hợp, hòa giọng cùng nghệ sĩ khách mời. Đây là cơ hội để mỗi giọng ca khẳng định dấu ấn riêng, khả năng làm chủ sân khấu, sự tự tin và tinh thần kết nối trong âm nhạc.

Với format biểu diễn đa dạng, Liveshow 6 không chỉ là cuộc tranh tài về giọng hát mà còn là dịp để khán giả cảm nhận sự trưởng thành, sức sáng tạo và tinh thần tiếp nối của những thế hệ nghệ sĩ bước ra từ Sao Mai.

Liveshow 6 - Vòng Chung kết "Sao Mai 2026" được truyền hình trực tiếp lúc 21h ngày 8/11 trên VTV3.

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