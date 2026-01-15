Lộ diện căn biệt thự do Huyền Baby và bạn thân 20 năm xây để 'dưỡng già' ở Đà Lạt

Ngoài căn nhà dưỡng già này, Huyền Baby cũng từng nhận nhiều sự ngưỡng mộ với toà “lâu đài” 100 tỷ mà cô sinh sống tại TP.HCM. Nữ doanh nhân từng nhiều lần chia sẻ về những góc yêu thích trong căn nhà, cách cô bài trí cho tổ ấm. Đây chính là món quà Valentine ông xã dành tặng Huyền Baby.

Từ bản vẽ, biệt thự đẳng cấp sau khi hoàn thiện còn lộng lẫy hơn rất nhiều.

Kiến trúc của căn biệt thự khiến nhiều người liên tưởng tới những toà lâu đài.

Bất cứ góc nào trong ngôi nhà cũng trở thành một nơi chụp ảnh quá chất.

Sân vườn rộng rãi, thoáng mát bên trong căn biệt thự.

Lối đi lãng mạn hơn nhờ trải sỏi trắng.

Góc bàn rất chill, thanh bình vào những buổi sáng.

Nội thất bên trong đẳng cấp.

Chất liệu đắt tiền.

Và mang tính thẩm mỹ cao.

Cầu thang dẫn lên các phòng cũng có thể trở thành nơi ra đời những bức hình đẹp cho nữ chủ nhân mê chụp hình.





Vào những dịp lễ ngôi nhà được trang trí lung linh như trong các khách sạn hạng sang.

Đẳng cấp từ bất cứ chi tiết nhỏ nhất, ở bất cứ góc nào của tòa nhà.

Với một tín đồ hàng hiệu như Huyền Baby thì đương nhiên phòng quần áo sẽ là nơi cô chăm chút kĩ càng. Phòng quần áo nhà Huyền Baby bề thế, hoành tráng và cũng đẹp lịm tim với tông kem chủ đạo. Xung quanh lắp đèn vàng lung linh tăng thêm sự đẳng cấp. Nhiều người nhận xét, đây là căn phòng của "nữ hoàng" chứ đâu còn là của người thường nữa!

Những dãy tủ lớn nhỏ chạm trần với cửa kính trong suốt, tủ bàn ở giữa phòng có nhiệm vụ chứa quần áo, phụ kiện, trang sức xa xỉ của bà mẹ hai con. Chị em nhìn vào nếu không choáng váng thì cũng ghen tị không thôi vì hết sức xa hoa, lộng lẫy. Mỗi item đều được bày trí gọn gàng, chuẩn như bên trong showroom hàng hiệu.

Thông qua bức ảnh selfie, có thể thấy phòng của Huyền Baby theo style nhẹ nhàng mà quý phái. Trên bàn trang điểm, cô đặt các món mỹ phẩm dưỡng da, nước hoa thường dùng. Chiếc gương lớn là "must-have" item vì vừa trang trí phòng, vừa giúp "sống ảo" thuận tiện hơn.





Không những thế, trong nhà còn trang bị các phòng chức năng khác.

Trong nhà cô còn có góc tập golf.





Phòng chơi cho các con như một khu vui chơi dành cho trẻ em.

