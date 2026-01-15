Lộ diện căn biệt thự do Huyền Baby và bạn thân 20 năm xây để 'dưỡng già' ở Đà Lạt
GĐXH - Mới đây, Huyền Baby bất ngờ khoe một góc trong căn biệt thự mới hoàn thiện tại Đà Lạt của mình. Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1989 cho biết đây là căn nhà dưỡng già mà cô và bạn thân Trà My Phạm cùng nhau gây dựng.
Được biết, căn nhà chung của Huyền Baby và bạn thân được xây dựng ở Đà Lạt, với thiết kế hiện đại, nguy nga hệt như một dinh thự. Người đẹp U40 cũng cho hay căn biệt thự này cũng là cột mốc đánh dấu kỉ niệm 20 năm tình bạn và mong rằng cả hai sẽ cùng nhau tận hưởng thêm nhiều lần 20 năm nữa.
Huyền Baby và bạn thân Trà My Phạm cho biết trước khi “dưỡng già”, đây sẽ là nơi để cả hai tụ tập vào cuối tuần hay những dịp lễ, Tết đặc biệt. Ngoài ra với diện tích rộng, cả hai cũng dự định sẽ đón tiếp nhiều bạn bè, tổ chức tiệc ấm cúng, vui vẻ cùng người thân.
Ngoài căn nhà dưỡng già này, Huyền Baby cũng từng nhận nhiều sự ngưỡng mộ với toà “lâu đài” 100 tỷ mà cô sinh sống tại TP.HCM. Nữ doanh nhân từng nhiều lần chia sẻ về những góc yêu thích trong căn nhà, cách cô bài trí cho tổ ấm. Đây chính là món quà Valentine ông xã dành tặng Huyền Baby.
Từ bản vẽ, biệt thự đẳng cấp sau khi hoàn thiện còn lộng lẫy hơn rất nhiều.
Lối đi lãng mạn hơn nhờ trải sỏi trắng.
Góc bàn rất chill, thanh bình vào những buổi sáng.
Nội thất bên trong đẳng cấp.
Chất liệu đắt tiền.
Và mang tính thẩm mỹ cao.
Với một tín đồ hàng hiệu như Huyền Baby thì đương nhiên phòng quần áo sẽ là nơi cô chăm chút kĩ càng. Phòng quần áo nhà Huyền Baby bề thế, hoành tráng và cũng đẹp lịm tim với tông kem chủ đạo. Xung quanh lắp đèn vàng lung linh tăng thêm sự đẳng cấp. Nhiều người nhận xét, đây là căn phòng của "nữ hoàng" chứ đâu còn là của người thường nữa!
Những dãy tủ lớn nhỏ chạm trần với cửa kính trong suốt, tủ bàn ở giữa phòng có nhiệm vụ chứa quần áo, phụ kiện, trang sức xa xỉ của bà mẹ hai con. Chị em nhìn vào nếu không choáng váng thì cũng ghen tị không thôi vì hết sức xa hoa, lộng lẫy. Mỗi item đều được bày trí gọn gàng, chuẩn như bên trong showroom hàng hiệu.
Thông qua bức ảnh selfie, có thể thấy phòng của Huyền Baby theo style nhẹ nhàng mà quý phái. Trên bàn trang điểm, cô đặt các món mỹ phẩm dưỡng da, nước hoa thường dùng. Chiếc gương lớn là "must-have" item vì vừa trang trí phòng, vừa giúp "sống ảo" thuận tiện hơn.
Không những thế, trong nhà còn trang bị các phòng chức năng khác.
