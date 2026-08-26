Khán giả tranh cãi cách dùng từ 'kém duyên' của Hòa Minzy

Hòa Minzy lại có tin vui GĐXH - Hòa Minzy mới nhận tin vui từ tỉnh Cà Mau cho những đóng góp xây dựng cầu dân sinh cho bà con. Điều khiến fan chú ý là bình luận của Đại úy Thăng Cương.

Mới đây, Hòa Minzy bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi chia sẻ một câu chuyện tế nhị trên trang cá nhân. Cụ thể, những gì Hòa Minzy chia sẻ liên quan trực tiếp đến việc mang thai và sinh con. Cô không ngần ngại bày tỏ mình đang rất mong mỏi việc mang thai và cả cô và bạn trai đều đã lên kế hoạch cho việc này.

Ở phần bình luận, chính nữ ca sĩ tiếp tục hỏi mọi người liệu có trường hợp chậm vài ngày mới thử que lên hai vạch hay không. Hòa cho biết, sáng cùng ngày đã thử nhưng mới nhận kết quả một vạch nên có phần hụt hẫng. Bên dưới phần bình luận, nữ ca sĩ "Bắc Bling" nói thêm: "Vẫn mong nên mấy chị nhả vía em đi. Em nhận hết".

Chia sẻ mới nhất của Hòa Minzy về chuyện háo hức mang thai đang khiến nhiều khán giả tranh cãi.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết này đã vấp phải những ý kiến tranh cãi trái chiều của cư dân mạng. Bên cạnh việc rất nhiều bà mẹ để lại những câu chuyện tương tự để động viên Hòa Minzy hay đăng ảnh "nhả vía" chúc nữ ca sĩ sớm có tin vui... cũng có không ít tài khoản cho rằng cô kém duyên vì cho rằng những vấn đề liên quan đến chu kỳ, nội tiết hay sức khỏe sinh sản vẫn mang tính cá nhân. Nếu gặp bất thường, cách phù hợp nhất là tìm đến bác sĩ hoặc chuyên gia để được tư vấn thay vì chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Mạng xã hội là nơi công chúng có thể kết nối với nghệ sĩ, nhưng không đồng nghĩa mọi vấn đề trong cuộc sống riêng đều phù hợp để chia sẻ công khai. Việc giữ một ranh giới nhất định giữa đời tư và hình ảnh trước công chúng vẫn là điều cần thiết.

Đây không phải lần đầu tiên Hoà Minzy bị chỉ trích vì chia sẻ kém duyên. Trước đó, cô cũng khiến nhiều người không hài lòng khi đăng tải thừa nhận "tương tác thảm họa, nhưng up bài chồng tương tác vẫn cao".

Hòa Minzy và bạn trai.

Ở thời điểm hiện tại, Hòa Minzy đang có cuộc sống tình cảm được nhiều khán giả quan tâm. Nữ ca sĩ có chuyện tình hạnh phúc bên Thăng Cương. Kể từ khi công khai mối quan hệ, Hòa Minzy thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm và niềm vui trong cuộc sống.

Mối quan hệ của cả hai nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ. Khán giả cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho những chia sẻ của Hòa Minzy về chuyện tình cảm, gia đình và kế hoạch tương lai.

Nữ ca sĩ từng tiết lộ dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm 2027. Đây được xem là một trong những cột mốc quan trọng mà Hòa Minzy đang hướng tới sau thời gian tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên người đồng hành.

Không chỉ mong muốn có một đám cưới viên mãn, Hòa Minzy còn chia sẻ về kế hoạch sinh con. Nữ ca sĩ mong muốn sẽ đón em bé chào đời vào năm sau. Chính vì vậy, chia sẻ mới nhất về việc thử thai càng khiến khán giả dành nhiều sự chú ý.

Hòa Minzy sinh năm 1995, quê Bắc Ninh. Cô được biết đến là một trong những nữ ca sĩ nổi bật của Vpop, sở hữu giọng hát nội lực, giàu cảm xúc và ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như: Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Thị Mầu, Bắc Bling...