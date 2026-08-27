Con trai Hòa Minzy gây chú ý bên cạnh Đình Bắc

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xúc động khi ca khúc mới vang lên giữa 'chảo lửa' Mỹ Đình GĐXH - Ngồi trên khán đài sân Mỹ Đình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không giấu được sự xúc động khi ca khúc mới của anh được hàng vạn CĐV tiếp nhận và hát theo.

Hòa Minzy chia sẻ hình ảnh đáng yêu cùng con trai - bé Bo tại sân vận động Mỹ Đình, nơi cả hai theo dõi trận chung kết ASEAN Cup. Bé Bo không ngừng cổ vũ đội tuyển Việt Nam và thần tượng Đình Bắc. Hòa Minzy cũng tiết lộ rằng con trai mình rất mong được gặp gỡ cầu thủ quê Nghệ An.

Sau trận đấu, hai mẹ con Hòa Minzy nán lại khu vực khán đài rất lâu, chờ cơ hội xuống sân trực tiếp chúc mừng các cầu thủ. Đáng chú ý, bé hướng hoàn toàn sự chú ý về sân cỏ liên tục hét lớn: "Chú Bắc ơi", "Các chú ơi, có thấy chú Bắc đâu không?"... Sau đó, Hòa Minzy cùng con chờ sẵn ở khu vực cửa đường hầm để gặp Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026.

Không chỉ cố gắng gặp thần tượng tại đường hầm mà bé Bo quyết tâm chờ thêm để gặp lại Đình Bắc, xin chữ ký và chụp ảnh cùng anh ở khu vực nghỉ ngơi của đội tuyển dù đã nửa đêm. Hòa Minzy kể con trai muốn mặc áo có chữ ký thần tượng để đến trường và khoe các bạn vào sáng hôm sau.

Bé Bo khi xin chữ ký cầu thủ Đình Bắc sau trận chung kết ASEAN Cup, đêm 26/8.

"Cho Bo đi gặp chú Đình Bắc", Hòa Minzy chia sẻ.

Bé Bo năm nay 6 tuổi, là "trái ngọt" tình yêu của Hòa Minzy và bạn trai cũ - thiếu gia Minh Hải. Sau khi bố mẹ chia tay, Bo sống cùng mẹ tại TP HCM. Hơn một năm nay, Bo được đưa về Bắc Ninh sống cùng mẹ và gia đình bên ngoại. Cậu nhóc từ nhỏ đã được nhiều người yêu thích bởi vẻ ngoài dễ thương, ăn nói lém lỉnh với fanpage gần hai triệu lượt theo dõi.

Hòa Minzy sinh năm 1995, tên thật Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng giành quán quânHọc viện Ngôi sao 2014. Cô có nhiều ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu đoạt giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Mai Vàng và được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Cùng năm, cô ra mắt MV Bắc Bling, trở thành bản hit lớn trong sự nghiệp.

Về đời tư, Hòa Minzy từng công khai yêu cầu thủ Công Phượng và doanh nhân Minh Hải. Sau khi chia tay Minh Hải, cô làm mẹ đơn thân và rất kín tiếng chuyện tình cảm. Ca sĩ từng bị đồn yêu Văn Toàn nhưng nhiều lần khẳng định cả hai chỉ là bạn bè. Ngoài ra, cô còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam.

Bé Bo tạo dáng qua ống kính của mẹ khi theo dõi ở khu vực khán đài.

Hai mẹ con Hòa Minzy cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ SLNA, thi đấu ở vị trí tiền đạo. Đình Bắc được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam hiện nay. Anh gây ấn tượng nhờ tốc độ và khả năng di chuyển linh hoạt, đặc biệt là tại SEA Games 33 và gần nhất là giải U23 châu Á.

Trước khi chính thức gia nhập CLB Công an Hà Nội vào tháng 8/2024, Đình Bắc từng khoác áo U21 Quảng Nam và góp mặt tại Vòng chung kết U21 Quốc gia 2024.

Trong ngày giơ cao chiếc cúp vàng ASEAN Cup 2026, Đình Bắc còn 2 lần được gọi tên giải cá nhân: Cùng Xuân Son nhận giải Vua phá lưới (5 bàn), sau đó anh được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026.