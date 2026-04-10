Hòa Minzy, Trúc Nhân sẽ khuấy động sân khấu 4.000 m2 của Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Đại nhạc hội đáng mong chờ tại đêm khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - ngày hội của những người làm phát thanh nói riêng và những người làm báo nói chung - diễn ra tại Quảng trường 30/10 vào ngày 11/4/2026 sẽ bùng nổ với concert "Thanh âm kỷ nguyên mới".

Theo BTC, đây là một concert giao thoa di sản và thời đại, được kiến tạo trên trục hình tượng "sóng" và "thanh âm" - những tín hiệu cốt lõi của phát thanh, đồng thời là nhịp đập tinh tế của đời sống văn hóa nơi vùng đất Quảng Ninh.

Các nghệ sĩ sẽ tham gia chương trình đại nhạc hội "Thanh âm kỷ nguyên mới" khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII. Ảnh: BTC

Hòa Minzy trong buổi tổng duyệt.

Đại nhạc hội Thanh âm kỷ nguyên mới được cấu trúc thành 3 chương, tạo nên một dòng chảy xuyên suốt về nội dung và cảm xúc. Chương I - Thanh âm khởi nguyên; Chương II - Thanh âm di sản và Chương III - Thanh âm kỷ nguyên mới.

Sức hút lớn của đại nhạc hội "Thanh âm kỷ nguyên mới" chính là dàn nghệ sĩ tham gia gồm: NSND Thanh Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Trúc Nhân, Hòa Minzy, Rapper Double2T, Nhóm Oplus... Sự kết hợp giữa nghệ thuật hàn lâm và nhạc Pop, giữa những bản Ballad trữ tình và những nhịp điệu Rap/Hip-hop mạnh mẽ chính là hình ảnh phản chiếu của ngành phát thanh hôm nay: Vừa giữ gìn bản sắc, vừa không ngừng đổi mới để bắt kịp xu hướng toàn cầu.

Quy mô khủng và ngôn ngữ của "Sóng"

Sân khấu "Thanh âm Kỷ nguyên mới" cũng là điểm nhấn lớn của sự kiện lần này. Theo Ban tổ chức, sân khấu 120m chiều ngang, 30m chiều cao, chiếm trọn một góc nhìn toàn cảnh tại Quảng trường 30/10. Toàn bộ sàn biểu diễn chính rộng gần 4.000 m2 (tương đương 4 sân bóng đá tiêu chuẩn) được thiết kế theo cấu trúc mở hoàn toàn.

Quy mô này không chỉ đơn thuần là sự khuếch trương về diện tích, mà là một tính toán kỹ thuật để tương thích với sức chứa 50.000 khán giả, một con số kỷ lục trong lịch sử các kỳ Liên hoan Phát thanh từ năm 1994 đến nay.

Nếu quy mô là "phần xác" thì hình tượng "Sóng" chính là "phần hồn" được chuyển hóa một cách tài tình vào kiến trúc sân khấu. Đây là một lựa chọn đa tầng ý nghĩa, kết nối chặt chẽ giữa đặc trưng ngành nghề và địa chính trị địa phương.

Toàn bộ kết cấu sân khấu không sử dụng các đường thẳng cứng nhắc mà được tạo hình theo các lớp sóng uốn lượn nối tiếp. Ở trung tâm, một vòng cung lớn lấy cảm hứng từ hình ảnh mặt trời mọc trên biển Hạ Long đóng vai trò là tâm điểm thị giác.

Ông Trương Hữu Lâm, Giám đốc sản xuất, đại diện nhóm sáng tạo chương trình, cho biết hình tượng "Sóng" trong thiết kế sân khấu có ba tầng ý nghĩa. Sóng Di sản là những đường cong mềm mại của vịnh Hạ Long, là sự nhấp nhô của những tầng than đen – biểu tượng của sự kiên cường và giàu có của đất mỏ Quảng Ninh. Sóng liên quan trực tiếp đến Đài Tiếng nói Việt Nam, Sóng Viễn thông là những nhịp đập của tần số phát thanh. Sóng không nhìn thấy bằng mắt nhưng có khả năng xuyên thấu không gian, kết nối trái tim từ biên giới đến hải đảo. Sóng Thời đại, đại diện cho sự bùng nổ của công nghệ số và kỷ nguyên mới 2026. Đây là "ngọn sóng thần" của đổi mới sáng tạo, đưa phát thanh vươn xa hơn các phương thức truyền thống.

Mỗi lớp sóng xếp tầng không chỉ là trang trí, đó là biên niên sử của ngành Phát thanh Việt Nam. 17 kỳ liên hoan là 17 dấu mốc sáng tạo, 17 lần hội ngộ. Tại Quảng Ninh năm 2026, tất cả những dòng chảy đó quy tụ lại, tạo nên một "Đỉnh sóng hội tụ" nơi sức mạnh của truyền thống gặp gỡ khát vọng của tương lai.

Siêu sân khấu ngoài trời nằm bên bờ Vịnh Hạ Long.

Khán giả vừa hưởng thức văn nghệ, vừa mãn nhãn với công nghệ LED tiên tiến. Thay vì màn hình phẳng thông thường, cụm LED trung tâm rộng 32m được cấu tạo từ các lớp bán nguyệt lồng nhau. Thiết kế này tạo ra hiệu ứng thị giác 3D, khiến người xem có cảm giác như đang nhìn vào một đường hầm thời gian hút mắt nhìn.

Chương trình Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII "Thanh âm kỷ nguyên mới" sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh QTV1, QTV3 của Truyền hình Quảng Ninh, đồng thời tiếp sóng trên hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước; phát thanh trực tiếp trên các kênh VOV1, VOV2, VOV3, VOV5, VOV Giao thông; và truyền trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam như: vov.vn, VTC News, VOVLive... góp phần đưa sự kiện lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo công chúng.

Sự kiện khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh vào năm 2026 sẽ không chỉ là một đêm nhạc hội hoành tráng. Nó là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi về tư duy nghệ thuật và nghiệp vụ của ngành phát thanh Việt Nam.



