Hoá ra, đây là 'bí mật' khiến nhiều người càng về già càng phát tài

Thứ sáu, 19:08 17/10/2025 | Gia đình
GĐXH - Giàu có không đến từ may mắn, mà đến từ cách sống. Người có đức cao phúc dày, càng đi qua năm tháng, phúc khí càng dày thêm.

Đức cao phúc dày – gốc rễ của sự giàu có và bình an

Trong cuộc sống, người mang đức cao phúc dày thường không cần tranh giành hay bon chen, bởi họ hiểu giá trị của việc sống thiện và hành xử đúng mực. Họ tin rằng, mọi điều tốt đẹp đều có quy luật vận hành riêng – gieo nhân lành sẽ gặt quả ngọt, dù sớm hay muộn. Khi tâm sáng, lòng an, "phúc khí" tự nhiên đến, giúp họ từng bước gặt hái giàu có, an nhàn và thịnh vượng ở tuổi xế chiều.

Trong cuốn "Đắc nhân tâm" của tác giả Dale Carnegie có viết: "Điều mà chúng ta cho đi sẽ là điều mà chúng ta giữ được".

Người có phúc dày không chỉ thể hiện qua cách họ đối nhân xử thế, mà còn ở sự khéo léo trong lời nói và sự khiêm nhường trong mọi hoàn cảnh. Họ hiểu rằng lời nói là năng lượng, có thể tạo phúc hoặc gây họa. Biết tiết chế cảm xúc, tránh khẩu nghiệp và giữ lòng bao dung chính là cách họ nuôi dưỡng vận khí tích cực, giúp cuộc sống ngày càng "thuận buồm xuôi gió" và bền vững hơn người.

Theo thời gian, những ai biết tích đức, sống thiện và chăm chỉ lao động sẽ dần nhận được phần thưởng xứng đáng. Tài lộc không đến ồ ạt, nhưng đến đều đặn và lâu dài. Chính thái độ sống kiên định, làm việc có tâm và luôn đặt đạo đức lên hàng đầu đã giúp họ "càng già càng giàu", không chỉ về vật chất mà còn về phúc phần, tình cảm và sự tôn trọng từ người khác.

Đức cao phúc dày – bí quyết khiến nhiều người càng già càng giàu - Ảnh 1.Không phải IQ cao, đây mới là 10 điều làm nên một người thông minh thật sự, bạn làm được bao nhiêu?

GĐXH - Người thông minh không nói nhiều, họ chọn im lặng để quan sát, thấu hiểu và giữ cho tâm trí luôn bình yên giữa ồn ào cuộc sống.


Bảo An
