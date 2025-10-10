Mới nhất
Không phải IQ cao, đây mới là 10 điều làm nên một người thông minh thật sự, bạn làm được bao nhiêu?

Thứ sáu, 18:24 10/10/2025 | Gia đình
GĐXH - Người thông minh không nói nhiều, họ chọn im lặng để quan sát, thấu hiểu và giữ cho tâm trí luôn bình yên giữa ồn ào cuộc sống.

Sống bình thản giữa thế giới ồn ào - lựa chọn khôn ngoan của người thông minh

Có những người đi qua cuộc đời mà chẳng cần ồn ào, vẫn khiến người khác phải nể phục. Họ không cố gắng chứng minh điều gì, cũng chẳng cần nói nhiều để thể hiện bản thân. Đó là cách người thông minh lựa chọn: lặng lẽ quan sát, chậm rãi hành động, và luôn giữ cho tâm mình đủ bình thản giữa dòng đời xô bồ.

Người trí tuệ hiểu rằng, không phải điều gì cũng nên nói ra, và không phải cảm xúc nào cũng cần được thể hiện. Họ biết cách giữ khoảng lặng cho bản thân, bởi trong thế giới nhiễu loạn hôm nay, im lặng đôi khi là hình thức sâu sắc nhất của sức mạnh và sự điềm tĩnh.

Trong tổng hợp trích dẫn quốc tế của trang Goodreads, Eraldo Banovac đã có câu: "Người thông minh biết khi nào nên im lặng và khi nào nên lên tiếng. Còn người thật sự khôn ngoan thì luôn cân nhắc hậu quả của những điều mình sắp nói".

Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để chọn con đường ấy. Người thông minh không chỉ biết tích lũy tri thức, mà còn biết tiết chế lời nói, biết rút lui đúng lúc, và biết khi nào nên buông bỏ để an yên. Họ không sống để được chú ý, mà sống để hiểu mình, hiểu người, và trân trọng giá trị của bình yên nội tâm.

Người trí tuệ thường giữ kín những điều quan trọng nhất trong lòng: không vì họ bí ẩn, mà vì họ hiểu giá trị của sự riêng tư, của những điều chỉ cần bản thân mình biết là đủ. Bởi hạnh phúc thật sự đôi khi không nằm ở những gì ta chia sẻ, mà ở những điều ta biết giữ lại cho riêng mình.

Trong video này sẽ chỉ ra 10 điều tối quan trọng mà người thông minh luôn giữ kín cho riêng mình. Càng kín đáo, cuộc sống của họ càng bền lâu và thịnh vượng.

Không phải IQ cao, đây mới là 10 điều làm nên một người thông minh thật sự, bạn làm được bao nhiêu?- Ảnh 1.Người thông minh không nói nhiều, họ chỉ âm thầm làm 4 điều này – bạn làm được bao nhiêu?

GĐXH - Muốn sống khôn ngoan như người thông minh? Trước hết, hãy học cách giữ kín 4 điều tưởng nhỏ mà quyết định cả phúc phần của đời bạn.

Không phải IQ cao, đây mới là 10 điều làm nên một người thông minh thật sự, bạn làm được bao nhiêu?- Ảnh 2.Người có trí tuệ thường có 4 đặc điểm này, bạn có bao nhiêu?

GĐXH - Người trí tuệ không chỉ thông minh, họ sở hữu những thói quen đặc biệt giúp trưởng thành và phát triển bản thân bền vững.

Bảo An
