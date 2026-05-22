Phan Hiển từng bị đồn thổi giàu có, thực hư ra sao?

Phan Hiển được Khánh Thi yêu chiều như thế nào? GĐXH - Sau quá trình “trồng cây si”, Phan Hiển đã chiếm được tình cảm của Khánh Thi. Kể từ khi chính thức hẹn hò và kết hôn, nam kiện tướng dancesport Việt Nam luôn được vợ yêu thương, chiều chuộng.

Phan Hiển có thực sự giàu có?

Phan Hiển hiện tại có tổ ấm hạnh phúc bên kiện tướng dancesport Khánh Thi và 3 con đủ nếp, tẻ. Cuộc sống đang bình yên thì thời gian gần đây, trên trang cá nhân của anh vướng bình luận nói Phan Hiển "nhìn là biết không có tiền rồi”, “thiếu tiền chứ thiếu gia gì”...

Trước bình luận tiêu cực, chồng Khánh Thi không ngại chia sẻ: "Bạn nói đúng, tôi không có xu nào hết nha. Lương tháng ba cọc ba đồng mà thiên hạ cứ đồn tôi giàu lắm".

Tuy nhiên, đây là câu nói "nửa đùa nửa thật" với khán giả, thực tế gia đình anh có thân thế "không phải dạng vừa". Phan Hiển từ khi thi chương trình "So you think you can dance 2013" đã lộ chuyện gia đình có điều kiện. Theo đó, trong clip quay cuộc sống của gia đình Phan Hiển trong một ngôi biệt thự mặt phố hoành tráng và đắt tiền.

Việc Phan Hiển dấn thân vào con đường dancer chuyên nghiệp đã khiến gia đình có truyền thống kinh doanh địa ốc khá phật lòng. Nhưng vì ước mơ và niềm đam mê của Phan Hiển nên gia đình đành chấp nhận rồi tạo điều kiện hết mức có thể cho Phan Hiển.

Cơ ngơi bề thế của nhà Phan Hiển.

Theo đuổi con đường dancer chuyên nghiệp, nếu chỉ có tài năng thôi chưa đủ, người chơi phải có điều kiện để nuôi dưỡng giấc mơ. Và gia đình Phan Hiển chính là bệ đỡ để giúp anh phát triển. Nhờ những chuyến tu nghiệp ở nước ngoài, những chuyến dự thi tự túc, Phan Hiển trở thành một trong 4 dancer "hot" của làng dancer sport Việt khi mới 16 tuổi. Không chỉ vậy, Phan Hiển đã có những món quà "chất" để tặng vợ như đồng hồ gắn kim cương nửa tỉ đồng hay cặp nhẫn hàng hiệu số lượng có hạn.

Gia đình Phan Hiển giàu có không phải là chuyện đồn đoán, chính người trong cuộc đã chia sẻ điều này. Khánh Thi cách đây ít năm còn tiết lộ mẹ chồng tặng đồng hồ Versace và túi xách Tory Burch dù không phải dịp đặc biệt nào cả.

Phan Hiển tình tứ bên Khánh Thi.

Theo đó, hình ảnh món quà Khánh Thi chia sẻ là chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Versace DV One Glamour với thiết kế dây ceramic và mặt nạm kim cương còn túi Tory Burch có giá khoảng 1.000 USD (khoảng 23 triệu đồng).

Ngoài mua đồ hiệu cho con dâu, mẹ chồng Khánh Thi còn mua nhà riêng để 2 vợ chồng cô tự lập hơn. Nói về chuyện này, Khánh Thi tiết lộ: "Thì bố mẹ chồng tôi xây cho tòa nhà rất to nên vợ chồng ra ở cho tự lập hơn".

Phan Hiển xuất sắc ra sao?

Phan Hiển là một trong những gương mặt nổi bật của làng dancesport Việt Nam trong hơn một thập niên qua. Cơ duyên đưa Phan Hiển đến với dancesport bắt đầu khá tình cờ. Năm 14 tuổi, anh được gia đình cho theo học nhảy nhằm rèn luyện sức khỏe và cải thiện sự tự tin. Trong quá trình học tập, Phan Hiển nhanh chóng bộc lộ tố chất nổi bật về cảm nhạc, kỹ thuật hình thể và khả năng trình diễn. Đây cũng là giai đoạn anh gặp Khánh Thi – người thầy đầu tiên đồng hành, dìu dắt anh trên con đường thi đấu chuyên nghiệp. Dưới sự đào tạo bài bản cùng quá trình khổ luyện kéo dài nhiều năm, Phan Hiển nhanh chóng trưởng thành và trở thành một trong những vận động viên dancesport hàng đầu Việt Nam khi tuổi đời còn rất trẻ.

"Tài sản" thành tích khổng lồ của Phan Hiển.

Trong sự nghiệp thi đấu, Phan Hiển ghi dấu ấn với nhiều thành tích đáng chú ý ở các giải quốc gia và quốc tế. Anh từng giành huy chương vàng tại Asian Indoor Games 2009, liên tiếp đạt thành tích cao ở các giải vô địch dancesport châu Á và đặc biệt là tấm huy chương vàng SEA Games 30 cùng bạn nhảy Nhã Uyên.

Ngoài kỹ thuật chuyên môn được đánh giá cao, Phan Hiển còn sở hữu phong cách biểu diễn mạnh mẽ, hiện đại và giàu cảm xúc, góp phần đưa dancesport Việt Nam tiếp cận gần hơn với khán giả đại chúng.

Dù sinh ra trong gia đình giàu có, Phan Hiển nhiều lần khẳng định anh muốn được công nhận bằng chính năng lực và sự cố gắng cá nhân thay vì xuất thân. Hình ảnh một vận động viên kiên trì theo đuổi đam mê, nghiêm túc với nghề và tận tâm với gia đình đã giúp anh nhận được sự yêu mến từ đông đảo công chúng.

Phan Hiển có hậu phương vững vàng là Khánh Thi.

Với những đóng góp nổi bật cho dancesport Việt Nam, Phan Hiển được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu góp phần đưa bộ môn này phát triển mạnh mẽ trong đời sống thể thao và giải trí hiện đại.

Phan Hiển khoe khoảnh khắc ấm áp bên vợ con.

