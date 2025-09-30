Hoàng Long - Sen của 'Mưa đỏ' xuất hiện trong dự án âm nhạc của Bằng Kiều
GĐXH - Diễn viên Hoàng Long - Sen của "Mưa đỏ" cùng dàn "anh trai" NSND Tự Long, Phan Đinh Tùng, Minh Quân, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Rhymastic sẽ có mặt trong MV 'Let's Vietnam' của ca sĩ Bằng Kiều.
Diễn viên Hoàng Long (vai Sen trong phim Mưa đỏ) sẽ góp mặt trong MV 'Let's Vietnam'. Anh chia sẻ niềm hạnh phúc khi cùng ê-kíp rong ruổi khắp dải đất hình chữ S và tận mắt chứng kiến vẻ đẹp tuyệt vời của nhiều vùng miền Tổ quốc. Đó cũng là mong muốn mà ca sĩ Bằng Kiều gửi gắm: Khán giả khắp nơi không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn được chiêm ngưỡng những cảnh sắc tuyệt vời của đất nước Việt Nam trong hòa bình hôm nay.
Trong MV này, Bằng Kiều không chỉ thể hiện giọng ca ngọt ngào, cao "ba quãng tám" trời phú mà anh còn là linh hồn của dự án với các nhiệm vụ: Định hướng, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho toàn bộ ê-kíp.
Hình ảnh xuyên suốt của MV gợi nhắc một Việt Nam rực rỡ sắc màu, chan chứa tình người. Từ đồng bằng đến miền núi, từ phố thị đến biển đảo, hành trình âm nhạc của "anh Sen" như một khúc ca ca ngợi quê hương trong hòa bình, sau bao gian khổ mà dân tộc đã trải qua để có ngày hòa bình với cuộc sống tươi.
Đáng chú ý, Bằng Kiều cho biết khi anh mời các đồng nghiệp tham gia, tất cả nghệ sĩ đều hào hứng, dành nhiều thời gian, công sức và hoàn toàn không nhận thù lao. Đây chính là tình cảm đặc biệt của các nghệ sĩ với ca khúc cũng như đối với thông điệp ý nghĩa của dự án. "Một chi tiết thú vị là ban đầu, tôi định không để nhạc sĩ Lê Thành Trung tham gia phần hát, nhưng vì "lời năn nỉ tha thiết" mà tác giả mới được góp giọng trong một câu", ca sĩ Bằng Kiều hóm hỉnh kể.
MV có sự góp mặt của các giọng ca đỉnh và quen thuộc: NSND Tự Long, Phan Đinh Tùng, Minh Quân, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Rhymastic và nhạc sĩ Lê Thành Trung. Họ đại diện cho nhiều dòng nhạc, nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhưng đã tìm thấy tiếng nói chung trong tình yêu đất nước và đam mê âm nhạc.
Bằng Kiều, với kinh nghiệm hơn 30 năm đứng trên sân khấu, đã trở thành điểm kết nối các nghệ sĩ. Giọng hát đầy cảm xúc và sự chỉn chu trong từng chi tiết đã giúp MV vừa mang tính nghệ thuật, vừa gần gũi, dễ lan tỏa đến đông đảo công chúng.
Chia sẻ về quá trình sáng tác, nhạc sĩ Lê Thành Trung cho biết: "Tôi đã làm đến 4 bản phối khác nhau và cuối cùng chọn bản này. Toàn bộ quá trình sản xuất chỉ diễn ra trong vòng 18 ngày, nhưng mỗi khâu đều được đầu tư công phu, tỉ mỉ. Đó là sự nỗ lực chung của cả ê-kíp, đặc biệt dưới vai trò định hướng của ca sĩ Bằng Kiều".
Với sự tham gia của nhiều nhạc cụ dân tộc như sáo (NSƯT Ngọc Anh), đàn bầu (NSƯT Nguyễn Quang Hưng), cùng guitar lead của Dũng Tượng, bản phối vừa hiện đại, vừa đậm chất truyền thống. Từng nốt nhạc, từng câu hát đều chứa đựng tâm huyết muốn mang văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng trong.
