Hôm nay, 'Mưa đỏ' rời rạp với kỷ lục doanh thu hơn 713 tỷ đồng

Thứ hai, 12:06 29/09/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" chính thức rời rạp từ ngày 29/9, với tổng doanh thu kỷ lục gần 714 tỷ đồng sau hơn 1 tháng công chiếu.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến hết ngày 28/9, phim "Mưa đỏ" chính thức rời rạp với doanh thu 713,8 tỷ đồng sau hơn một tháng khởi chiếu chính thức. Kể từ khi ra mắt đến nay, "Mưa đỏ" đã đón hơn 8,1 triệu khán giả ra rạp. 

Trên trang cá nhân, đạo diễn Đặng Thái Huyền gửi lời cảm ơn tới khán giả, các cơ quan thông tấn báo chí, nhà phát hành, nhà rạp… đã đồng hành cùng "Mưa đỏ" trong suốt chặng đường vừa qua. Trong các bài đăng tạm biệt của đoàn làm phim, đạo diễn cũng như các diễn viên, bên cạnh những chia sẻ tiếc nuối, khán giả đã dành lời cảm ơn đến ê-kíp, đạo diễn, nhà sản xuất cũng như các diễn viên.

Hôm nay, 'Mưa đỏ' rời rạp với kỷ lục doanh thu hơn 713 tỷ đồng - Ảnh 1.

Doanh thu "Mưa đỏ" đạt gần 714 tỷ đồng.

Kể từ khi chính thức công chiếu vào 22/8, bộ phim liên tục vượt qua các cột mốc doanh thu từng được xác lập trước đó. Cụ thể,"Mưa đỏ" đã vượt qua "Lật mặt 7" (483 tỷ đồng) của Lý Hải, "Nhà bà Nữ" (475 tỷ đồng), "Bố già" (427 tỷ đồng) và "Mai" (551 tỷ đồng) của Trấn Thành.

“Mưa đỏ” lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Đây là trận chiến khốc liệt đã góp phần quan trọng, tạo ra bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

&quot;Mưa đỏ&quot; chính thức rời rạp với doanh thu kỷ lục gần 714 tỷ đồng - Ảnh 1.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ".

Bộ phim là chuyến hành trình đưa khán giả đi từ những phút giây hồi hộp, căng thẳng, những khoảnh khắc ấm áp tình đồng đội đến những phút giây lặng đi vì ý chí và tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của những người lính giải phóng kiên trung. Trong phim, hình ảnh chiến tranh được khắc họa trực diện, từ những trận càn ác liệt cho đến cảnh vượt sông đầy nước mắt. Song song đó, tác phẩm vẫn giữ được tinh thần nhân văn, khắc họa những người lính không chỉ là chiến sĩ mà còn là người con, người cha với nỗi nhớ gia đình.

"Mưa Đỏ" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất. Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: NSND Trần Lực, NSƯT Trọng Hải, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Hùng, Hứa Vĩ Văn...

T.Hằng (th)
