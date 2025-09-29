Hôm nay, 'Mưa đỏ' rời rạp với kỷ lục doanh thu hơn 713 tỷ đồng
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" chính thức rời rạp từ ngày 29/9, với tổng doanh thu kỷ lục gần 714 tỷ đồng sau hơn 1 tháng công chiếu.
Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến hết ngày 28/9, phim "Mưa đỏ" chính thức rời rạp với doanh thu 713,8 tỷ đồng sau hơn một tháng khởi chiếu chính thức. Kể từ khi ra mắt đến nay, "Mưa đỏ" đã đón hơn 8,1 triệu khán giả ra rạp.
Trên trang cá nhân, đạo diễn Đặng Thái Huyền gửi lời cảm ơn tới khán giả, các cơ quan thông tấn báo chí, nhà phát hành, nhà rạp… đã đồng hành cùng "Mưa đỏ" trong suốt chặng đường vừa qua. Trong các bài đăng tạm biệt của đoàn làm phim, đạo diễn cũng như các diễn viên, bên cạnh những chia sẻ tiếc nuối, khán giả đã dành lời cảm ơn đến ê-kíp, đạo diễn, nhà sản xuất cũng như các diễn viên.
Kể từ khi chính thức công chiếu vào 22/8, bộ phim liên tục vượt qua các cột mốc doanh thu từng được xác lập trước đó. Cụ thể,"Mưa đỏ" đã vượt qua "Lật mặt 7" (483 tỷ đồng) của Lý Hải, "Nhà bà Nữ" (475 tỷ đồng), "Bố già" (427 tỷ đồng) và "Mai" (551 tỷ đồng) của Trấn Thành.
“Mưa đỏ” lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Đây là trận chiến khốc liệt đã góp phần quan trọng, tạo ra bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bộ phim là chuyến hành trình đưa khán giả đi từ những phút giây hồi hộp, căng thẳng, những khoảnh khắc ấm áp tình đồng đội đến những phút giây lặng đi vì ý chí và tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của những người lính giải phóng kiên trung. Trong phim, hình ảnh chiến tranh được khắc họa trực diện, từ những trận càn ác liệt cho đến cảnh vượt sông đầy nước mắt. Song song đó, tác phẩm vẫn giữ được tinh thần nhân văn, khắc họa những người lính không chỉ là chiến sĩ mà còn là người con, người cha với nỗi nhớ gia đình.
"Mưa Đỏ" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất. Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: NSND Trần Lực, NSƯT Trọng Hải, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Hùng, Hứa Vĩ Văn...
Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hônXem - nghe - đọc - 13 giờ trước
GĐXH - Trong tập 23 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam thay đổi bề ngoài sau khi nhận được đơn xin ly hôn từ chồng, Mỹ Anh và Kim Ngân bất lực khi nghe Toàn tâm sự lý do muốn chia tay vợ.
Sau nụ hôn lãng mạn dưới mưa, Kim Ngân lạnh lùng khước từ 'Tổng tài'Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXH - Trong tập 22 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân bất ngờ khước từ "Tổng tài" dù trước đó hai người đã rất lãng mạn bên nhau.
NSND Đức Long chúc mừng Hiền Anh 'Sao Mai' ra mắt album 'Duyên 7'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH – Ca sĩ Hiền Anh "Sao Mai" vừa ra mắt album "Duyên 7", mang thông điệp tri ân và thiện nguyện. Chương trình kết hợp âm nhạc và thiền ca, gây quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn.
Nguyễn Hoàng Long nhận danh hiệu 'Xạ thủ bắn tỉa xuất sắc'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Tập 10 "Chiến sĩ quả cảm" ghi dấu ấn tượng và cảm xúc của các chiến sĩ nhập vai khi hành trình tại “Lò luyện thép” đã khép lại.
Thử thách 'sóng gió' để giành vé vào đêm chung kết 'Vietnam's Next Top Model'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 9 "Vietnam's Next Top Model", giám khảo đã mang đến thử thách quay video clip để tìm ra người tiếp tục với cuộc thi và sắp tới là đêm chung kết.
Vân Trang có “vai diễn nóng bỏng nhất sự nghiệp”, không tiết lộ để ông xã ra rạp bất ngờXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
Nhà sản xuất Mega GS vừa công bố poster chính thức bộ phim "Nhà ma xó", mang đến một ấn tượng thị giác mạnh mẽ, vừa gợi mở sự tò mò vừa khắc họa rõ rệt màu sắc tâm linh với sự quy tụ của dàn diễn viên thực lực hùng hậu.
Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ triển lãm 'Echoes of Elegance'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ khi tham dự triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance" - nơi tôn vinh chiều sâu văn hóa, di sản và lối sống bản địa chân thực.
Quốc Thiên, Lê Dương Bảo Lâm và Neko Lê nghẹt thở leo dây đu tường, truy quét khủng bố trong 'Chiến sĩ quả cảm'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Lê Dương Bảo Lâm, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên hoảng hốt khi đối diện với thử thách leo dây đu tường, truy quét khủng bố trong chương trình "Chiến sĩ quả cảm".
Cuộc chia tay đẫm nước mắt của đám trẻ khi Biên vào miền Nam sống với bốXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 8 "Cách em 1 milimet", bố của Biên trở về mang theo câu chuyện hai bố mẹ chia tay làm Biên đau khổ, cậu bé vì đau buồn và bỏ trốn khiến cả làng lo lắng, chia nhau đi tìm.
'Cách em 1 milimet' tập 8: Bố trở về mang theo tin sốc, Biên bỏ đi khiến cả làng lo lắngXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 8 "Cách em 1 milimet", bố Biên trở về nhà nhưng cũng từ đó hé lộ chuyện đáng sợ của bố mẹ khiến Biên sụp đổ.
Sau Quán quân Intervision 2025, Đức Phúc tiếp tục đón tin vuiXem - nghe - đọc
GĐXH - Sau khi giành quán quân Intervision, Đức Phúc lại đón thêm tin vui khi ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” tạo cơn sốt trên các nền tảng âm nhạc.