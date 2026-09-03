Hoàng Thùy Linh tuổi 38 tích cực lăng xê thời trang OOTDO

Thứ năm, 11:20 03/09/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Hoàng Thùy Linh ở tuổi 38 đang phủ sóng trang cá nhân bằng gu thời trang đời thường OOTD (Outfit of the Day) vô cùng hút mắt.

Hoàng thùy Linh 38 tuổi lăng xê thời trang OOTD đầy phong cách hiện đại - Ảnh 1.Thú vị hình ảnh Hoàng Thùy Linh hội ngộ Lương Thùy Linh

GĐXH - Hoàng Thùy Linh và Lương Thùy Linh hội ngộ tại sự kiện thời trang, cả hai khiến fan thích thú khi chung khung hình.

Hoàng thùy Linh 38 tuổi lăng xê thời trang OOTD đầy phong cách hiện đại - Ảnh 2.

Nếu trước đây khán giả thường nhớ đến một Hoàng Thùy Linh với hình ảnh cầu kỳ, đậm chất dân gian đương đại trên sân khấu, những chia sẻ gần đây trên trang cá nhân lại cho thấy một diện mạo thời trang đời thường nhẹ nhàng và hiện đại hơn của cô. 

Hoàng thùy Linh 38 tuổi lăng xê thời trang OOTD đầy phong cách hiện đại - Ảnh 3.

Mới đây, Hoàng Thùy Linh lại trở thành tâm điểm bình luận với street style nhiều điểm nhấn, trong đó nổi bật nhất là khăn ren trùm đầu và quần lửng pha trộn chất liệu.

Hoàng thùy Linh 38 tuổi lăng xê thời trang OOTD đầy phong cách hiện đại - Ảnh 4.

Điều thú vị ở outfit của nữ ca sĩ là không chỉ quần lửng pha trộn chất liệu mà còn đôi dép xỏ ngón vô cùng đơn giản.

Hoàng thùy Linh 38 tuổi lăng xê thời trang OOTD đầy phong cách hiện đại - Ảnh 5.

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải những khung hình street style kèm hashtag #OOTD khi dành nhiều sự chú ý cho thời trang xuống phố. 

Hoàng thùy Linh 38 tuổi lăng xê thời trang OOTD đầy phong cách hiện đại - Ảnh 6.

Không còn những bộ trang phục được thiết kế để phục vụ sân khấu hay các concept mang tính trình diễn, Hoàng Thùy Linh lựa chọn cách ăn mặc linh hoạt hơn, cập nhật nhanh các xu hướng đang được ưa chuộng.

Hoàng thùy Linh 38 tuổi lăng xê thời trang OOTD đầy phong cách hiện đại - Ảnh 7.

Điểm đáng chú ý là sự thay đổi này không khiến cô đánh mất dấu ấn cá nhân. Thay vào đó, nữ ca sĩ dường như đang thử nghiệm một phong cách gần gũi hơn, tập trung vào cách phối trang phục, phụ kiện và tổng thể hình ảnh để tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, thời thượng.

Hoàng thùy Linh 38 tuổi lăng xê thời trang OOTD đầy phong cách hiện đại - Ảnh 8.
Hoàng thùy Linh 38 tuổi lăng xê thời trang OOTD đầy phong cách hiện đại - Ảnh 9.

OOTD là viết tắt của Outfit of the Day, thường được hiểu là “trang phục trong ngày”. Khái niệm này dùng để chỉ cách một người lựa chọn và phối đồ cho một ngày cụ thể, sau đó chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội.

Hoàng thùy Linh 38 tuổi lăng xê thời trang OOTD đầy phong cách hiện đại - Ảnh 10.
Hoàng thùy Linh 38 tuổi lăng xê thời trang OOTD đầy phong cách hiện đại - Ảnh 11.

Không chỉ đơn thuần giới thiệu quần áo, một bài đăng OOTD thường thể hiện cả giày dép, phụ kiện, kiểu tóc, cách trang điểm và bối cảnh, qua đó phản ánh khá rõ gu thẩm mỹ của người mặc.

Hoàng thùy Linh 38 tuổi lăng xê thời trang OOTD đầy phong cách hiện đại - Ảnh 12.
Hoàng thùy Linh 38 tuổi lăng xê thời trang OOTD đầy phong cách hiện đại - Ảnh 13.

Từ các cộng đồng thời trang trực tuyến, #OOTD dần trở thành một xu hướng phổ biến trên Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest hay YouTube. Với người yêu thời trang, đây cũng là cách ghi lại những lựa chọn trang phục hằng ngày, tìm cảm hứng phối đồ và thể hiện cá tính.

Hoàng thùy Linh 38 tuổi lăng xê thời trang OOTD đầy phong cách hiện đại - Ảnh 14.

Việc Hoàng Thùy Linh liên tục xuất hiện với những hình ảnh OOTD vì thế mang đến một góc nhìn khác về nữ ca sĩ. Bên cạnh hình ảnh nghệ sĩ gắn với những sản phẩm âm nhạc được đầu tư về concept, cô đang cho thấy khả năng biến hóa trong phong cách cá nhân, đặc biệt ở những khoảnh khắc đời thường.


 

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