Hoàng Thùy Linh tuổi 38 tích cực lăng xê thời trang OOTDO
GĐXH - Hoàng Thùy Linh ở tuổi 38 đang phủ sóng trang cá nhân bằng gu thời trang đời thường OOTD (Outfit of the Day) vô cùng hút mắt.
OOTD là viết tắt của Outfit of the Day, thường được hiểu là “trang phục trong ngày”. Khái niệm này dùng để chỉ cách một người lựa chọn và phối đồ cho một ngày cụ thể, sau đó chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội.
Không chỉ đơn thuần giới thiệu quần áo, một bài đăng OOTD thường thể hiện cả giày dép, phụ kiện, kiểu tóc, cách trang điểm và bối cảnh, qua đó phản ánh khá rõ gu thẩm mỹ của người mặc.
Từ các cộng đồng thời trang trực tuyến, #OOTD dần trở thành một xu hướng phổ biến trên Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest hay YouTube. Với người yêu thời trang, đây cũng là cách ghi lại những lựa chọn trang phục hằng ngày, tìm cảm hứng phối đồ và thể hiện cá tính.
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