Hoàng Thùy Linh tuổi 38 tích cực lăng xê thời trang OOTDO

Nếu trước đây khán giả thường nhớ đến một Hoàng Thùy Linh với hình ảnh cầu kỳ, đậm chất dân gian đương đại trên sân khấu, những chia sẻ gần đây trên trang cá nhân lại cho thấy một diện mạo thời trang đời thường nhẹ nhàng và hiện đại hơn của cô.