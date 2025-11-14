Học bổng HaUI 2025: Gần 9,5 tỷ đồng chắp cánh ước mơ cho sinh viên xuất sắc K20
Gần 9,5 tỷ đồng là tổng giá trị học bổng mà Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) trao tới các tân sinh viên đại học khóa 20, được công bố trong Chương trình Trao học bổng HaUI diễn ra tại cơ sở 1 sáng ngày 12/11 vừa qua.
Trong không khí tưng bừng hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chương trình là sự quan tâm, ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của các bạn tân sinh viên, những người đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển sinh đầy cạnh tranh để chính thức trở thành thành viên của ngôi nhà chung HaUI.
Đặc biệt, các suất học bổng năm nay lần đầu tiên được trao cho sinh viên Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, thể hiện chiến lược hội nhập quốc tế mạnh mẽ của HaUI, bao gồm 10 suất học bổng 100% học phí toàn khóa (trị giá 185 triệu đồng/suất) được trao cho thủ khoa của mỗi ngành học, 20 suất học bổng 75% học phí toàn khóa (trị giá 138,75 triệu đồng/suất) dành cho 2 sinh viên có điểm cao tiếp theo và 30 suất học bổng 50% học phí toàn khóa (trị giá 92,5 triệu đồng/suất) cho các bạn có thứ hạng từ thứ tư đến thứ sáu.
Bên cạnh đó, học bổng "truyền thống" dành cho chương trình đại học đại trà cũng đã được nhà trường trao cho 7 sinh viên nhận 100% học phí toàn khóa là thủ khoa các nhóm tổ hợp xét tuyển hoặc đạt giải quốc gia, quốc tế, 21 sinh viên nhận 100% học phí năm thứ nhất là á khoa các nhóm tổ hợp hoặc đạt giải cấp tỉnh/thành phố và 84 sinh viên nhận học bổng trị giá 5 triệu đồng là các sinh viên có điểm xét tuyển cao.
Đại diện cho sinh viên khoá 20 được nhận học bổng, bạn Phạm Hoàng Hà Trang - Lớp Kế toán 1 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh không giấu được niềm tự hào chia sẻ, việc được học tập trong môi trường đào tạo theo mô hình quốc tế giúp sinh viên tiếp cận tri thức toàn cầu và rèn luyện khả năng tư duy độc lập, đồng thời bày tỏ sự trân trọng khi nhận được học bổng, coi đây là nguồn động viên to lớn đối với bản thân cũng như gia đình.
Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo nhấn mạnh vai trò của giáo dục đại học là "nòng cốt phát triển nhân lực trình độ cao, nhân tài", gắn với chủ trương "phát huy hiệu quả các quỹ khuyến tài, khuyến học" để khuyến khích học tập. Nghị quyết cũng đề cập tới mục tiêu "tăng cường giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh tại các nơi có điều kiện" và "giáo dục, đào tạo công dân Việt Nam trở thành công dân toàn cầu".
Đại học Công nghiệp Hà Nội
