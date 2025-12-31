Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành giao thông, trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 29/12 đến 12h00 ngày 30/12/2025), hệ thống Camera AI chỉ ghi nhận 7 trường hợp vi phạm.

Tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, lần đầu tiên sau nhiều ngày, hệ thống không ghi nhận trường hợp vi phạm nào. Bảng thống kê vi phạm trả về kết quả là những con số 0 tròn trĩnh.

So với những ngày trước đó (từng lên tới 101 ca vượt đèn đỏ vào ngày 25/12), kết quả này cho thấy ý thức người tham gia giao thông đã có sự thay đổi, hoặc hiệu ứng răn đe từ các đợt "bêu tên" phạt nguội liên tục đã phát huy tác dụng tối đa.

Trường hợp xe ô tô đi sai làn trên đường Lê Văn Lương được Camera AI ghi lại. Ảnh: Cục CSGT

Tuy nhiên, tại tuyến đường Lê Văn Lương, Camera AI vẫn kịp ghi lại 2 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20) ghi nhận 12.094 phương tiện đi qua trong 24 giờ (tăng gấp đôi so với ngày thường). Do mật độ quá đông, tốc độ trung bình của các phương tiện chỉ đạt 63 km/h (thấp hơn nhiều so với mức 79-82 km/h của những ngày trước).

Về vi phạm, hệ thống phát hiện 5 trường hợp tài xế hoặc hành khách không thắt dây đai an toàn.

Hiện tại, dữ liệu của các trường hợp vi phạm ít ỏi trong ngày (2 ca sai làn, 5 ca dây an toàn) đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội để xử lý.

Cơ quan chức năng đánh giá rất cao ý thức của người dân trong ngày 30/12 và mong muốn tinh thần thượng tôn pháp luật này sẽ tiếp tục được duy trì trong những ngày đầu năm mới 2026.

Danh sách phương tiện vi phạm:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 1 29-12-2025 21:08:11 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 29B30733 Vàng 2 29-12-2025 22:02:29 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 77H09319 Vàng 3 30-12-2025 00:14:55 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 24H02456 Vàng 4 30-12-2025 01:17:17 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 98C27479 Vàng 5 30-12-2025 05:54:03 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 21G00057 Vàng 6 29-12-2025 10:34:34 Chạy sai làn đường Ô tô con 88H02560 Vàng 7 29-12-2025 15:57:04 Chạy sai làn đường Ô tô con 89H07636 Vàng