Nhóm học sinh ở Hà Tĩnh tự chế pháo nổ

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Công an xã Đồng Lộc, đơn vị vừa phát hiện 5 học sinh trên địa bàn đặt mua tiền chất qua mạng xã hội về tự chế pháo để sử dụng dịp Tết.

Số pháo chế cơ quan chức năng thu giữ.

Trước đó, ngày 29/12, Công an xã Đồng Lộc đã kiểm tra nhà em P.D.Q. (SN 2012, trú thôn Nhật Tân), phát hiện Q. cùng 4 học sinh (sinh từ năm 2012 - 2013, cùng trú tại thôn Nhật Tân, xã Đồng Lộc), học sinh các trường học trên địa bàn xã đang có hành vi sản xuất, tàng trữ pháo tự chế.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã thu giữ 96 quả pháo tự chế, 15 quả pháo bi, cùng tiền chất và dây cháy chậm với tổng trọng lượng 12kg.

Tại cơ quan Công an xã, các em khai nhận đã đặt mua tiền chất qua mạng xã hội và tự chế pháo để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Hiện, vụ việc được Công an xã Đồng Lộc lập hồ sơ để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.