Người dân Hà Tĩnh tự nguyện giao nộp 3 cá thể khỉ quý hiếm

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa phối hợp với Công an xã Phúc trạch, Công an xã Hương Đô và Hạt Kiểm Lâm Hương Khê vừa tiếp nhận 1 cá thể khỉ đuôi lợn và 2 cá thể khỉ vàng từ 3 hộ dân tự nguyện giao nộp.

Cá thể khỉ vàng quý hiếm.

Các hộ dân tự nguyện giao nộp là gia đình ông Hoàng Minh Sơn (trú tại thôn 6, xã Hương Đô), ông Nguyễn Văn Đạt (trú thôn Tân Phúc, xã Phúc Trạch) và ông Nguyễn Viết Phi (trú tại thôn Trung Lĩnh, xã Phúc Trạch).

Được biết, các cá thể khỉ này thuộc nhóm IIB, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Sau khi tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã nói trên, Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, chăm sóc để đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận hơn 159 cá thể động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo tồn. Đây là kết quả từ quá trình tuyên truyền sâu rộng và cách làm gần dân, sát dân.