'Estrogen tự nhiên' có trong nhiều thực phẩm dân dã của người Việt: Ăn mỗi ngày để chống lão hóa, ngoài 40 kinh nguyệt đều đặn, da đẹp và khỏe xương

Thứ năm, 20:26 02/10/2025 | Ăn
GĐXH - Thật may mắn, chúng ta không cần tìm kiếm ở đâu xa. Nhiều loại thực phẩm quen thuộc quanh mình đã chứa hàm lượng estrogen tự nhiên dồi dào.

Trong hành trình khám phá bí mật của thiên nhiên, phụ nữ chúng ta thường bị thu hút bởi những "món quà" kỳ diệu mà tạo hóa ban tặng. Một trong số đó chính là estrogen tự nhiên, được ví như "dòng suối trẻ trung" giúp gìn giữ nét đẹp, làm chậm quá trình lão hóa.

Thế nhưng, estrogen tự nhiên không phải ai cũng biết. Có loại thực phẩm chứa rất ít, nhưng cũng có những "ứng cử viên sáng giá" mà chỉ cần cách ngày thưởng thức một chút, làn da và sức khỏe của chúng ta sẽ được tiếp thêm năng lượng tươi mới.

Estrogen tự nhiên là gì?

Estrogen vốn là hormone quan trọng bậc nhất đối với phụ nữ, quyết định từ làn da, mái tóc cho đến vóc dáng và cả đời sống tinh thần. Khi bước qua tuổi 30, cơ thể dần suy giảm estrogen, dẫn đến tình trạng da khô, nhăn nheo, tóc dễ gãy rụng, tâm trạng thất thường.

Estrogen tự nhiên chính là những hợp chất sinh học có trong thực vật và một số loại thảo mộc, hải sản, có khả năng mô phỏng hoạt động của estrogen trong cơ thể. Chúng giúp cân bằng nội tiết tố, chống lại gốc tự do, hỗ trợ tái tạo tế bào, từ đó làm chậm tiến trình lão hóa và duy trì sự căng mịn, rạng rỡ cho làn da.

Những thực phẩm giàu estrogen tự nhiên chị em nên bổ sung

Thật may mắn, chúng ta không cần tìm kiếm ở đâu xa. Nhiều loại thực phẩm quen thuộc quanh mình đã chứa hàm lượng estrogen tự nhiên dồi dào đến từ đậu nành và chế phẩm từ đậu nành; trong các loại hạt giàu dinh dưỡng như hạt lanh, hạt mè, hạt hướng dương. Tuy bé nhưng là "kho báu" chống lão hóa. Rắc một thìa nhỏ vào bát salad hay sữa chua, bạn đã nạp vào cơ thể lượng estrogen thực vật đáng kể.

Và đặc biệt trong rong biển và tảo biển. Không chỉ giàu i-ốt tốt cho tuyến giáp, rong biển còn chứa nhiều hoạt chất giúp duy trì cân bằng nội tiết, dưỡng da khỏe mạnh và chống oxy hóa.

Cách bổ sung estrogen tự nhiên vào chế độ ăn hàng ngày

&quot;Estrogen tự nhiên&quot; có trong nhiều thực phẩm dân dã của người Việt: Ăn mỗi ngày để chống lão hóa, ngoài 40 kinh nguyệt đều đặn, da đẹp và khỏe xương- Ảnh 3.

Điều tuyệt vời là bạn không cần ăn quá nhiều hay cầu kỳ trong chế biến. Chỉ cần: Cách ngày một cốc sữa đậu nành. Thêm một thìa hạt lanh hoặc hạt mè vào bữa sáng. Một tuần vài bữa canh rong biển. Định kỳ sử dụng trà linh chi hoặc nhân sâm. Sự đều đặn và duy trì lâu dài mới là chìa khóa để estrogen tự nhiên phát huy công dụng, giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn và làn da luôn tràn đầy sức sống.

7 cách chế biến rong biển khô hấp dẫn

Súp rong biển thịt băm

Súp rong biển với thịt băm có lẽ là món ăn mà mọi người thường nghĩ đến khi tìm cách chế biến rong biển khô. Đây là một món ăn thanh mát, bổ dưỡng và giúp giải nhiệt hiệu quả.

Rong biển khô: Lọai rau giàu canxi tốt cho sức khỏe và phát triển chiều cao - Ảnh 5.

Bạn phi hành tím với dầu ăn cho thơm lên. Sau đó cho thịt bằm vào xào chín, nêm ít muối và tiêu đậm đà. Cho một lượng nước vừa đủ vào nồi, đợi sôi lên thì bạn cho rong biển vào nấu tầm 3 phút. Lúc này, bạn có thể nêm lại gia vị sao cho vừa ăn, cuối cùng thì rắc hành lá rồi tắt bếp và thưởng thức.

Rong biển cuộn trứng

Món trứng chiên sẽ thêm phần ấn tượng nếu bạn cuộn thêm một lớp rong biển. Sự kết hợp giữa phần trứng béo ngậy và rong biển mặn mặn chắc chắn sẽ giúp bữa ăn thêm hấp dẫn.

Rong biển khô: Lọai rau giàu canxi tốt cho sức khỏe và phát triển chiều cao - Ảnh 6.

Đầu tiên, bạn đập trứng vào tô rồi thêm muối, tiêu và hành lá, sau đó đánh đều lên. Tiếp theo, bạn cho chảo chống dính lên bếp và cho một ít dầu ăn vào. Đợi dầu nóng thì bạn tráng trứng thành một lớp mỏng trên chảo. Khi mặt trứng hơi se lại, bạn hãy nhẹ nhàng đặt rong biển lên trên. Ở bước này, bạn hãy bắt đầu cuộn trứng lại từ góc ngoài cùng, sau đó chiên thêm 1 phút rồi tắt bếp. Cho trứng ra dĩa, sau đó lấy con dao nhỏ rồi cắt thành từng khoanh vừa ăn.

Rong biển sấy tỏi

Rong biển sấy tỏi là một món ăn vặt được nhiều người yêu thích vì hương vị cay nhẹ, khi cắn vào thì giòn rụm. Món ăn này không chỉ thích hợp để nhâm nhi mỗi khi buồn miệng mà còn rất phù hợp khi ăn cùng cơm nóng.

Rong biển khô: Lọai rau giàu canxi tốt cho sức khỏe và phát triển chiều cao - Ảnh 7.

Bạn cắt rong biển thành từng miếng nhỏ, sau đó rang trên chảo khô tầm 1 phút. Tiếp theo, bạn đổ rong biển ra một cái tô rồi tiếp tục phi tỏi với dầu ăn cho vàng giòn. Khi tỏi bắt đầu vàng thơm, bạn cho rong biển vào đảo nhanh, đồng thời thêm muối, đường, ớt bột. Lúc này, bạn cần nhanh tay trộn đều gia vị với rong biển, sau đó tắt bếp là có thể thưởng thức.

Cơm cuộn rong biển Hàn Quốc

Kimbap là một món cơm cuộn rất nổi tiếng của Hàn Quốc và ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam.

Rong biển khô: Lọai rau giàu canxi tốt cho sức khỏe và phát triển chiều cao - Ảnh 8.

Đầu tiên, bạn tiến hành chuẩn bị các thành phần cho món cơm cuộn với trứng gà tráng mỏng, cà rốt, dưa chuột và xúc xích cắt thành từng sợi dài. Sau khi đã chuẩn bị xong phần topping, bạn hãy trải một miếng rong biển trên một bề mặt phẳng. Kế tiếp thì dàn đều cơm rồi xếp trứng, cà rốt, xúc xích và dưa chuột lên. Ở bước này, bạn dùng tay cuốn rong biển lại, nhớ cuốn thật chặt tay để cơm và các nguyên liệu bên trong không bị rớt ra ngoài. Tiếp theo, bạn cắt cơm thành từng khoanh vừa ăn rồi rắc mè rang lên là có thể thưởng thức.

Ức gà cuộn rong biển

Ức gà có phần thịt khá khô nên khó chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Nhưng khi kết hợp với rong biển, bạn sẽ có ngay một món ăn vừa ngon miệng, vừa tốt cho sức khỏe.

Rong biển khô: Lọai rau giàu canxi tốt cho sức khỏe và phát triển chiều cao - Ảnh 9.

Trước tiên, bạn xay ức gà rồi ướp với muối và tiêu. Tiếp theo, bạn trải rong biển ra mặt bàn rồi múc một muỗng thịt ức gà, sau đó cuộn tròn lại và dùng tăm ghim cố định. Bắc chảo lên bếp và cho một ít dầu oliu vào, đợi dầu nóng thì bạn cho ức gà cuộn rong biển vào áp chảo. Đợi ức gà chín thì bạn cho ra dĩa, sau đó rưới sốt tiêu hoặc sốt chanh dây ăn kèm để món ăn thêm ngon miệng.

Chả tôm cuộn rong biển

Ngoài ức gà, chả tôm cuộn rong biển cũng là một món ăn lạ miệng được nhiều người yêu thích.

Rong biển khô: Lọai rau giàu canxi tốt cho sức khỏe và phát triển chiều cao - Ảnh 10.

Đầu tiên, bạn trộn thật đều tôm xay với hạt bắp, hành tím băm, muối, tiêu và bột năng trong một cái tô. Tiếp theo, bạn trải rong biển lên bề mặt phẳng bất kỳ và dàn đều nhân tôm lên, sau đó cuộn chặt tay. Nếu thích, bạn có thể bên ngoài một lớp bánh tráng để khi chiên được chín giòn. Mang thành phẩm đi hấp chín trong vòng 10 phút. Cuối cùng, bạn cắt khoanh ăn cùng cơm nóng hoặc chiên vàng tùy theo sở thích.

Rong biển cuộn miến chiên giòn

Rong biển khô: Lọai rau giàu canxi tốt cho sức khỏe và phát triển chiều cao - Ảnh 11.

Đầu tiên, bạn cần ngâm miến cho mềm, sau đó cắt ngắn rồi trộn với gói nêm gia vị có sẵn trong bịch miến. Bạn trải lá rong biển ra mặt phẳng, tiếp theo thì dàn đều nhân miến lên rồi cuộn lại. Bạn đập một quả trứng là dĩa và đánh đều, sau đó lăn cuộn miễn qua trứng đánh tan và bột chiên giòn. Cuối cùng, bạn chỉ cần chiên cuộn miến cho thật vàng giòn, sau đó để ráo dầu là có thể thưởng thức.

"Vua collagen" giúp da căng bóng có trong món quen trên mâm cơm người Việt, phụ nữ nên ăn 1 ít mỗi ngày để da mướt mịn, trẻ trung'Vua collagen' giúp da căng bóng có trong món quen trên mâm cơm người Việt, phụ nữ nên ăn 1 ít mỗi ngày để da mướt mịn, trẻ trung

GĐXH - Món ăn giàu collagen tự nhiên này này không chỉ giúp làm đẹp da mà còn giải độc cơ thể, cải thiện tiêu hóa rất tốt.


Phương Nghi (t/h)
