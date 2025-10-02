'Estrogen tự nhiên' có trong nhiều thực phẩm dân dã của người Việt: Ăn mỗi ngày để chống lão hóa, ngoài 40 kinh nguyệt đều đặn, da đẹp và khỏe xương
GĐXH - Thật may mắn, chúng ta không cần tìm kiếm ở đâu xa. Nhiều loại thực phẩm quen thuộc quanh mình đã chứa hàm lượng estrogen tự nhiên dồi dào.
Trong hành trình khám phá bí mật của thiên nhiên, phụ nữ chúng ta thường bị thu hút bởi những "món quà" kỳ diệu mà tạo hóa ban tặng. Một trong số đó chính là estrogen tự nhiên, được ví như "dòng suối trẻ trung" giúp gìn giữ nét đẹp, làm chậm quá trình lão hóa.
Thế nhưng, estrogen tự nhiên không phải ai cũng biết. Có loại thực phẩm chứa rất ít, nhưng cũng có những "ứng cử viên sáng giá" mà chỉ cần cách ngày thưởng thức một chút, làn da và sức khỏe của chúng ta sẽ được tiếp thêm năng lượng tươi mới.
Estrogen tự nhiên là gì?
Estrogen vốn là hormone quan trọng bậc nhất đối với phụ nữ, quyết định từ làn da, mái tóc cho đến vóc dáng và cả đời sống tinh thần. Khi bước qua tuổi 30, cơ thể dần suy giảm estrogen, dẫn đến tình trạng da khô, nhăn nheo, tóc dễ gãy rụng, tâm trạng thất thường.
Estrogen tự nhiên chính là những hợp chất sinh học có trong thực vật và một số loại thảo mộc, hải sản, có khả năng mô phỏng hoạt động của estrogen trong cơ thể. Chúng giúp cân bằng nội tiết tố, chống lại gốc tự do, hỗ trợ tái tạo tế bào, từ đó làm chậm tiến trình lão hóa và duy trì sự căng mịn, rạng rỡ cho làn da.
Những thực phẩm giàu estrogen tự nhiên chị em nên bổ sung
Thật may mắn, chúng ta không cần tìm kiếm ở đâu xa. Nhiều loại thực phẩm quen thuộc quanh mình đã chứa hàm lượng estrogen tự nhiên dồi dào đến từ đậu nành và chế phẩm từ đậu nành; trong các loại hạt giàu dinh dưỡng như hạt lanh, hạt mè, hạt hướng dương. Tuy bé nhưng là "kho báu" chống lão hóa. Rắc một thìa nhỏ vào bát salad hay sữa chua, bạn đã nạp vào cơ thể lượng estrogen thực vật đáng kể.
Và đặc biệt trong rong biển và tảo biển. Không chỉ giàu i-ốt tốt cho tuyến giáp, rong biển còn chứa nhiều hoạt chất giúp duy trì cân bằng nội tiết, dưỡng da khỏe mạnh và chống oxy hóa.
Cách bổ sung estrogen tự nhiên vào chế độ ăn hàng ngày
7 cách chế biến rong biển khô hấp dẫn
Súp rong biển thịt băm
Súp rong biển với thịt băm có lẽ là món ăn mà mọi người thường nghĩ đến khi tìm cách chế biến rong biển khô. Đây là một món ăn thanh mát, bổ dưỡng và giúp giải nhiệt hiệu quả.
Rong biển cuộn trứng
Món trứng chiên sẽ thêm phần ấn tượng nếu bạn cuộn thêm một lớp rong biển. Sự kết hợp giữa phần trứng béo ngậy và rong biển mặn mặn chắc chắn sẽ giúp bữa ăn thêm hấp dẫn.
Rong biển sấy tỏi
Rong biển sấy tỏi là một món ăn vặt được nhiều người yêu thích vì hương vị cay nhẹ, khi cắn vào thì giòn rụm. Món ăn này không chỉ thích hợp để nhâm nhi mỗi khi buồn miệng mà còn rất phù hợp khi ăn cùng cơm nóng.
Cơm cuộn rong biển Hàn Quốc
Kimbap là một món cơm cuộn rất nổi tiếng của Hàn Quốc và ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam.
Ức gà cuộn rong biển
Ức gà có phần thịt khá khô nên khó chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Nhưng khi kết hợp với rong biển, bạn sẽ có ngay một món ăn vừa ngon miệng, vừa tốt cho sức khỏe.
Chả tôm cuộn rong biển
Ngoài ức gà, chả tôm cuộn rong biển cũng là một món ăn lạ miệng được nhiều người yêu thích.
Rong biển cuộn miến chiên giòn
Lượng đường bạn cần mỗi ngày và lượng đường trong bánh trung thu là bao nhiêu? Cách ăn bánh để vừa 'thẩm' được vị ngon vừa an toàn cho sức khỏeĂn - 4 giờ trước
GĐXH - Các nhà khoa học khuyến nghị mỗi người chỉ nên ăn dưới 10g rượu đường một ngày để tránh gặp các vấn đề sức khỏe.
Món bánh 'lạ từ tên tới vị' ở Bình Dương: Dân sành ăn nghe cũng phải tò mòĂn - 4 giờ trước
Không chỉ nổi tiếng với cháo môn lươn hay lẩu bò nhúng mắm ruốc, Bình Dương còn có một món bánh dân dã mang cái tên vô cùng kỳ lạ, khiến dân sành ăn cũng phải tò mò tìm thử cho bằng được.
Mâm cỗ trung thu sớm đẹp xuất sắc, không ai nỡ 'phá cỗ'Ăn - 19 giờ trước
GĐXH - Cách bài trí mâm cỗ Trung thu đẹp mê từ những loại hoa quả đơn giản, là gợi ý cho nhiều mẹ đảm muốn bày mâm cỗ cho con.
Có nên bỏ chỉ tôm không? Một ngư dân 60 tuổi xua tay "đừng làm thế nữa, chưa đủ đâu!"Ăn - 22 giờ trước
Người ngư dân này giải thích rằng, nếu chỉ chú tâm xử lý sợi chỉ tôm thì chưa đủ và còn 1 bộ phận nữa cũng "bẩn" không kém và cần phải loại bỏ.
Khi mua thịt bò, bạn nên chọn loại 'treo' hay 'trưng bày'? Hãy ghi nhớ 4 điều này để tránh bị lừa bởi người bán thịtĂn - 1 ngày trước
Ngoài ra, nếu muốn mua được thịt bò ngon, bạn cần lưu ý 4 điểm.
Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dínhĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Hà Nội là nơi cho ra đời nhiều món ăn đặc sản vô cùng nổi tiếng như: Bún ốc, bún thang, bún đậu mắm tôm... Trong đó, không thể không nhắc đến món bún chả trứ danh được rất nhiều người yêu thích.
'Vua collagen' giúp da căng bóng có trong món quen trên mâm cơm người Việt, phụ nữ nên ăn 1 ít mỗi ngày để da mướt mịn, trẻ trungĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Món ăn giàu collagen tự nhiên này này không chỉ giúp làm đẹp da mà còn giải độc cơ thể, cải thiện tiêu hóa rất tốt.
Bánh trung thu lòng se điếu là gì mà 'sốt' không kém 'bánh dẻo thị phi'?Ăn - 1 ngày trước
Với vài biến tấu nhỏ, chiếc bánh dẻo quen thuộc hóa thành bánh trung thu lòng se điếu vừa lạ mắt vừa gây cười, "sốt" không kém bao nhiêu so với "bánh dẻo thị phi".
Top món ngon ăn vặt mùa thu Hà Nội bạn nhất định phải thử 1 lầnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Việc chuẩn bị một món ngon để thưởng thức sao cho phù hợp với không khí xung quanh cũng rất quan trọng. Mùa thu đến, hãy chuẩn bị sẵn sàng thưởng thức top món ngon mùa thu Hà Nội được giới thiệu sau đây.
Bác sĩ tiết lộ món ăn giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, ngon miệng và giàu chất chống oxy hóaĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Với hàm lượng protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất dồi dào, món ăn này được các bác sĩ dinh dưỡng khuyến cáo nên dùng giúp giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, bởi đây là món ăn giàu chất chống oxy hóa.
Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọtĂn
GĐXH – Luộc thịt là cách chế biến đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng biết làm sao để thịt vừa chín tới, trắng tinh, mềm ngọt mà không bị thâm xỉn. Bí quyết nằm ở cách sơ chế và nguyên liệu nhỏ ở trong nồi nước luộc dưới đây.