'Vua collagen' giúp da căng bóng có trong món quen trên mâm cơm người Việt, phụ nữ nên ăn 1 ít mỗi ngày để da mướt mịn, trẻ trung

Đừng vội nghĩ món này ngấy. Nếu nấu đúng cách, chân giò hầm lại chính là bí quyết dưỡng nhan tuyệt vời. Khi hầm chín, chân giò tiết ra lượng gelatin dồi dào, giúp da duy trì độ đàn hồi, căng bóng. Chỉ cần ăn vài miếng, bạn sẽ cảm nhận sự "mềm mại" không chỉ trên lưỡi mà còn trên cả làn da. Ngoài collagen, món ăn còn cung cấp protein và chất béo tốt, giúp phụ nữ giữ năng lượng mà không lo thiếu chất.