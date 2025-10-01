Mới nhất
'Vua collagen' giúp da căng bóng có trong món quen trên mâm cơm người Việt, phụ nữ nên ăn 1 ít mỗi ngày để da mướt mịn, trẻ trung

Thứ tư, 16:31 01/10/2025 | Ăn
GĐXH - Món ăn giàu collagen tự nhiên này này không chỉ giúp làm đẹp da mà còn giải độc cơ thể, cải thiện tiêu hóa rất tốt.

Chân giò hầm cay - "vua collagen" giúp da căng bóng

Chân giò hầm cay - món ăn giàu collagen giúp da căng bóng và trẻ trung - Ảnh 1.

Đừng vội nghĩ món này ngấy. Nếu nấu đúng cách, chân giò hầm lại chính là bí quyết dưỡng nhan tuyệt vời. Khi hầm chín, chân giò tiết ra lượng gelatin dồi dào, giúp da duy trì độ đàn hồi, căng bóng. Chỉ cần ăn vài miếng, bạn sẽ cảm nhận sự "mềm mại" không chỉ trên lưỡi mà còn trên cả làn da. Ngoài collagen, món ăn còn cung cấp protein và chất béo tốt, giúp phụ nữ giữ năng lượng mà không lo thiếu chất.

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món chân giò hầm cay

1. Các nguyên liệu chính

Chân giò hầm cay - món ăn giàu collagen giúp da căng bóng và trẻ trung - Ảnh 2.

Chân giò lợn: Bạn có thể chọn chân giò trước hoặc sau tùy sở thích. Chân giò trước ít béo hơn, còn chân giò sau sẽ có độ béo ngậy hơn. Gia vị hầm: Nước tương; Tương ớt Hàn Quốc (gochujang); Ớt bột Hàn Quốc (gochugaru); Tỏi băm, gừng thái lát, hành tây, hành lá; Rượu mirin (rượu gạo Hàn Quốc) để khử mùi hôi của thịt; Đường nâu, tiêu đen, ngũ vị hương để tạo nên hương vị đặc trưng cho món ăn; Rau củ: Táo, lê hoặc hành tây để tạo độ ngọt tự nhiên khi hầm. Cà rốt và nấm hương để làm tăng hương vị và chất dinh dưỡng.


Chân giò hầm cay - món ăn giàu collagen giúp da căng bóng và trẻ trung - Ảnh 3.

Sơ chế chân giò là một bước quan trọng để đảm bảo món ăn có hương vị thơm ngon và sạch sẽ. Trước tiên, bạn cần cạo sạch lông và rửa kỹ chân giò với nước muối để loại bỏ mùi hôi.


Chân giò hầm cay - món ăn giàu collagen giúp da căng bóng và trẻ trung - Ảnh 4.

Sau đó, bạn hãy chần chân giò qua nước sôi thêm chút rượu trong vài phút rồi vớt ra, rửa lại với nước sạch. Bước này giúp làm sạch các tạp chất và mỡ thừa, giúp chân giò sau khi hầm giữ được độ mềm nhưng không bị hôi hay béo ngậy quá mức.


Chân giò hầm cay - món ăn giàu collagen giúp da căng bóng và trẻ trung - Ảnh 5.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, bạn hãy ướp chân giò trong ít nhất 30 phút để thấm đều hương vị, giúp món ăn khi nấu xong có vị đậm đà và thơm ngon như món ăn truyền thống.

Bước 2: Hầm chân giò đúng cách để giữ được độ béo ngậy và thấm vị

Chân giò hầm cay - món ăn giàu collagen giúp da căng bóng và trẻ trung - Ảnh 6.

Sau khi đã ướp gia vị, bạn hãy cho chân giò vào nồi hầm và đổ ngập nước. Hầm chân giò trên lửa nhỏ trong khoảng 1,5 đến 2 giờ. Quá trình hầm chậm sẽ giúp chân giò mềm tan và thấm đều gia vị. Khi gần hết thời gian, bạn có thể thêm vài lát táo hoặc lê để tạo độ ngọt tự nhiên và một ít hành tây để tăng thêm hương thơm.

Kết quả

Chân giò hầm cay - món ăn giàu collagen giúp da căng bóng và trẻ trung - Ảnh 7.

Bạn hãy kiểm tra thường xuyên để đảm bảo nước không bị cạn, nếu cần có thể thêm nước lọc. Khi thịt đã mềm và nước dùng sánh lại, món chân giò hầm đã sẵn sàng để thưởng thức. Với các bước trên, món chân giò hầm của bạn sẽ trở nên béo ngậy, thơm ngon và đầy hương vị.

Chân giò hầm cay - món ăn giàu collagen giúp da căng bóng và trẻ trung - Ảnh 8.

GĐXH - Với hàm lượng protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất dồi dào, món ăn này được các bác sĩ dinh dưỡng khuyến cáo nên dùng giúp giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, bởi đây là món ăn giàu chất chống oxy hóa.

Phương Nghi (t/h)
Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Ăn - 5 giờ trước

GĐXH - Hà Nội là nơi cho ra đời nhiều món ăn đặc sản vô cùng nổi tiếng như: Bún ốc, bún thang, bún đậu mắm tôm... Trong đó, không thể không nhắc đến món bún chả trứ danh được rất nhiều người yêu thích.

Bánh trung thu lòng se điếu là gì mà 'sốt' không kém 'bánh dẻo thị phi'?

Bánh trung thu lòng se điếu là gì mà 'sốt' không kém 'bánh dẻo thị phi'?

Ăn - 9 giờ trước

Với vài biến tấu nhỏ, chiếc bánh dẻo quen thuộc hóa thành bánh trung thu lòng se điếu vừa lạ mắt vừa gây cười, "sốt" không kém bao nhiêu so với "bánh dẻo thị phi".

Top món ngon ăn vặt mùa thu Hà Nội bạn nhất định phải thử 1 lần

Top món ngon ăn vặt mùa thu Hà Nội bạn nhất định phải thử 1 lần

Ăn - 10 giờ trước

GĐXH - Việc chuẩn bị một món ngon để thưởng thức sao cho phù hợp với không khí xung quanh cũng rất quan trọng. Mùa thu đến, hãy chuẩn bị sẵn sàng thưởng thức top món ngon mùa thu Hà Nội được giới thiệu sau đây.

Bác sĩ tiết lộ món ăn giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, ngon miệng và giàu chất chống oxy hóa

Bác sĩ tiết lộ món ăn giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, ngon miệng và giàu chất chống oxy hóa

Ăn - 11 giờ trước

GĐXH - Với hàm lượng protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất dồi dào, món ăn này được các bác sĩ dinh dưỡng khuyến cáo nên dùng giúp giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, bởi đây là món ăn giàu chất chống oxy hóa.

Chiếc bánh ăn sáng độc đáo, thơm ngon mà cách làm thì cực kỳ đơn giản!

Chiếc bánh ăn sáng độc đáo, thơm ngon mà cách làm thì cực kỳ đơn giản!

Ăn - 16 giờ trước

Bạn nhất định phải thử, tôi tin chắc nó sẽ trở thành món ăn thường xuyên trong gia đình bạn!

Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Trời mưa se lạnh, chẳng gì tuyệt hơn khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm nóng hổi với những món ăn mặn cay nồng, đậm vị. Gợi ý hôm nay từ hướng dẫn của mẹ đảm sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn để bữa cơm ngày mưa đủ dinh dưỡng và đưa cơm.

Loại lá tưởng chỉ bỏ đi hóa ra lại là 'thần dược' cực tốt cho sức khỏe, chế biến món ăn này đảm bảo 'bay cơm'

Loại lá tưởng chỉ bỏ đi hóa ra lại là 'thần dược' cực tốt cho sức khỏe, chế biến món ăn này đảm bảo 'bay cơm'

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Loại lá này tưởng chỉ bỏ đi hóa ra lại không chỉ mang đến hương thơm dịu nhẹ, thanh mát mà còn ẩn chứa trong mình vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Gợi ý 2 cách làm bánh trung thu nhân ngọt tại nhà

Gợi ý 2 cách làm bánh trung thu nhân ngọt tại nhà

Ăn - 1 ngày trước

Chỉ với nguyên liệu dễ tìm, bạn có thể tự làm bánh trung thu nhân cốm xào hoặc đậu xanh thơm ngon, vừa truyền thống vừa sáng tạo.

Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng

Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng

Ăn - 1 ngày trước

Hãy tự tay làm những chiếc bánh Trung thu này cho gia đình bạn thưởng thức trong mùa Trung thu này nhé. Những chiếc bánh này không cần lò nướng, ít đường, ít dầu mỡ, lại còn tốt cho sức khỏe và thơm ngon nữa!

Món ngon đổi vị ngày mưa với ‘nhân sâm nhà nghèo’, giúp kiểm soát đường huyết

Món ngon đổi vị ngày mưa với ‘nhân sâm nhà nghèo’, giúp kiểm soát đường huyết

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Trong những ngày mưa gió, bữa cơm gia đình sẽ trở nên thú vị hơn với món ngon dễ làm từ loại củ được ví “nhân sâm của nhà nghèo”, vừa rẻ tiền vừa giàu dinh dưỡng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

Ăn

GĐXH – Luộc thịt là cách chế biến đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng biết làm sao để thịt vừa chín tới, trắng tinh, mềm ngọt mà không bị thâm xỉn. Bí quyết nằm ở cách sơ chế và nguyên liệu nhỏ ở trong nồi nước luộc dưới đây.

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Mẹo nấu nướng
Bữa tối, bạn phải nấu ngay món ăn này: Nguyên liệu rẻ, nấu trong khoảng 15 phút, ít chất béo, giàu protein và cực ngon

Bữa tối, bạn phải nấu ngay món ăn này: Nguyên liệu rẻ, nấu trong khoảng 15 phút, ít chất béo, giàu protein và cực ngon

Ăn
Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ

Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ

Ăn
Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ăn

