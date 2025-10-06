PGS.TS Đoàn Đức Lương giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật (Đại học Huế) nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 6/10, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Hội đồng Đại học Huế công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

GS.TS Trần Đăng Hòa, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế, trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng PGS.TS Đoàn Đức Lương.

Trước đó, ngày 5/9, Hội đồng Đại học Huế ban hành Nghị quyết về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Nhà giáo ưu tú, Giảng viên cao cấp, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 -2025, tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Đoàn Đức Lương cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường đổi mới, sáng tạo trong quản trị và đào tạo, tiếp tục khẳng định vị thế của Trường Đại học Luật, Đại học Huế là một trong những cơ sở đào tạo luật học uy tín.

Qua đó, thực hiện tốt sứ mạng "Đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực pháp luật; cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học - công nghệ chất lượng cao, tư vấn chính sách pháp luật đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước và khu vực".

Lãnh đạo Đại học Huế tặng hoa chúc mừng PGS.TS Đoàn Đức Lương.

Theo PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đặt tầm nhìn đến năm 2030 trở thành trường đại học tự chủ toàn diện, lấy tự chủ tài chính làm nền tảng; phát huy mọi nguồn lực và giá trị truyền thống, hướng đến xây dựng văn hóa chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng; khẳng định thương hiệu trong tốp đầu các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam, có tầm ảnh hưởng trong khu vực.

