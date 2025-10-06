PGS.TS Đoàn Đức Lương giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật (Đại học Huế) nhiệm kỳ 2025 - 2030
GĐXH - PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sáng 6/10, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Hội đồng Đại học Huế công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trước đó, ngày 5/9, Hội đồng Đại học Huế ban hành Nghị quyết về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo đó, PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Nhà giáo ưu tú, Giảng viên cao cấp, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 -2025, tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Đoàn Đức Lương cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường đổi mới, sáng tạo trong quản trị và đào tạo, tiếp tục khẳng định vị thế của Trường Đại học Luật, Đại học Huế là một trong những cơ sở đào tạo luật học uy tín.
Qua đó, thực hiện tốt sứ mạng "Đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực pháp luật; cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học - công nghệ chất lượng cao, tư vấn chính sách pháp luật đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước và khu vực".
Theo PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đặt tầm nhìn đến năm 2030 trở thành trường đại học tự chủ toàn diện, lấy tự chủ tài chính làm nền tảng; phát huy mọi nguồn lực và giá trị truyền thống, hướng đến xây dựng văn hóa chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng; khẳng định thương hiệu trong tốp đầu các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam, có tầm ảnh hưởng trong khu vực.
Đề án sắp xếp, sáp nhập các trường đại học có thể được thực hiện từ năm 2026Giáo dục - 6 giờ trước
Bộ GD&ĐT đang xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp để trình Thủ tướng quyết định và dự kiến triển khai trong 2026.
Bộ GD&ĐT nêu 9 biện pháp ngăn chặn việc lạm thu đầu năm họcXã hội - 18 giờ trước
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng, Bộ đã đề ra 9 nhóm giải pháp ngắn hạn và dài hạn để chấn chỉnh tình trạng lạm thu vào đầu năm học.
Giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học từ năm 2026, người trong cuộc nói gì?Xã hội - 21 giờ trước
Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về đề xuất giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học (tối đa 5 hoặc 10) từ năm 2026, nhằm giải quyết vấn đề 7,6 triệu nguyện vọng "ảo" và thúc đẩy cam kết nghề nghiệp nghiêm túc. Đề xuất này gây ra lo lắng về việc giảm cơ hội đỗ của học sinh.
Thi THPT trên máy tính từ 2027: Cú hích chuyển đổi số giáo dục Việt NamXã hội - 1 ngày trước
Từ năm 2027, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) sẽ chuyển sang thi trên máy tính. Đây là bước tiến lớn trong chuyển đổi số giáo dục, nhưng cũng đặt ra thách thức về hạ tầng, bảo mật và sự chuẩn bị của học sinh, giáo viên.
Nữ sinh lớp 8 ở Huế bị bạn đánh, bắt quỳ gốiXã hội - 1 ngày trước
Đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh bị bạn bắt quỳ gối, đánh vào mặt sau khi được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Các trường học Hà Nội chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó bão số 11Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn cần chủ động ứng phó với cơn bão số 11 nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và cán bộ, giáo viên.
Cảnh báo lừa đảo tham gia các chương trình du họcGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Thời gian gần đây, tại Nghệ An xuất hiện ngày càng nhiều hình thức lừa đảo liên quan đến học bổng du học, chương trình trao đổi sinh viên và các trại hè quốc tế.
2 giáo sư Việt Nam được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giớiGiáo dục - 3 ngày trước
Giáo sư Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM và Thiếu tướng, giáo sư Nguyễn Thế Hoàng - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS).
Trường học ở Nghệ An hoang tàn sau bão, thầy cô bơi thuyền đến trườngGiáo dục - 4 ngày trước
Liên tiếp chịu hai trận bão trong một tháng, nhiều trường học tại Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề.
Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng vì sao quyết định cho học sinh nghỉ muộn khi có mưa lớnGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội đã đưa ra lý giải cụ thể trước phản ứng bức xúc của phụ huynh về việc công văn ứng phó mưa ngập ban hành muộn.
Cảnh báo lừa đảo tham gia các chương trình du họcGiáo dục
GĐXH - Thời gian gần đây, tại Nghệ An xuất hiện ngày càng nhiều hình thức lừa đảo liên quan đến học bổng du học, chương trình trao đổi sinh viên và các trại hè quốc tế.