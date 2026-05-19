Hà Nội: 100% cơ sở giáo dục phải triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống bạo lực học đường

Thứ ba, 16:58 19/05/2026 | Thời sự
GĐXH - Hà Nội yêu cầu 100% cơ sở giáo dục triển khai đầy đủ các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, từ xây dựng cơ chế phòng ngừa, tư vấn tâm lý, phối hợp với gia đình đến xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường trên địa bàn thành phố.

Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh

Theo kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, phòng chống vi phạm pháp luật trong nhà trường, đồng thời tăng cường kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

Thành phố yêu cầu 100% cơ sở giáo dục triển khai đầy đủ các giải pháp phòng, chống  bạo lực học đường. Trong đó, các trường phải kiện toàn hoặc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý vụ việc; tổ chức ký cam kết phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội và duy trì ít nhất một mô hình phòng chống bạo lực học đường phù hợp với điều kiện thực tế.

Hà Nội yêu cầu 100% cơ sở giáo dục triển khai đầy đủ các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, từ xây dựng cơ chế phòng ngừa, tư vấn tâm lý, phối hợp với gia đình đến xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh. Ảnh: Bảo Loan

Đáng chú ý, Hà Nội yêu cầu toàn bộ cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền về an toàn trên môi trường mạng, phòng ngừa bắt nạt trực tuyến, xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh. Các trường cũng phải chủ động rà soát, phát hiện sớm học sinh có nguy cơ bị bạo lực hoặc gây bạo lực để kịp thời hỗ trợ, can thiệp.

Theo kế hoạch, 100% vụ việc bạo lực học đường được phát hiện phải được xử lý, hỗ trợ và can thiệp kịp thời theo đúng quy định. Thành phố đồng thời phấn đấu toàn bộ cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự".

Bên cạnh đó, Hà Nội yêu cầu tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường vào chương trình học, hoạt động ngoại khóa; tổ chức tập huấn thường xuyên cho giáo viên về kỹ năng nhận diện, xử lý tình huống và hỗ trợ học sinh.

Công tác tư vấn tâm lý học đường cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm hỗ trợ học sinh kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn và phòng ngừa xung đột trong môi trường học tập.

Phòng ngừa từ sớm, từ xa đối với các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em

Cùng với việc triển khai kế hoạch ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường trên địa bàn, ngày 18/5, UBND TP Hà Nội tiếp tục ban hành Công văn số 2133/UBND-KGVX về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Theo chỉ đạo của thành phố, các sở, ngành, địa phương và đoàn thể được yêu cầu triển khai đồng bộ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em; tăng cường phòng ngừa từ sớm, từ xa đối với các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội.

Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em; đồng thời phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại cho phụ huynh, giáo viên, học sinh và người chăm sóc trẻ.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền về các kênh hỗ trợ trẻ em như Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và Trung tâm công tác xã hội, Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận khi cần hỗ trợ, can thiệp.

Trong phân công nhiệm vụ, Sở Y tế được giao tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác trẻ em; đồng thời bảo đảm việc tiếp nhận, khám, điều trị, hỗ trợ tâm lý kịp thời đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện; đẩy mạnh tư vấn tâm lý học đường và trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại cho học sinh.

Trong khi đó, Công an thành phố được yêu cầu chủ động nắm tình hình địa bàn, kịp thời tiếp nhận, xử lý các tin báo, tố giác liên quan đến hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; phối hợp với chính quyền cơ sở để hỗ trợ, can thiệp sớm đối với các trường hợp có nguy cơ.

UBND các xã, phường được giao rà soát, quản lý chặt chẽ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; xây dựng kế hoạch can thiệp, trợ giúp đối với trẻ bị bạo lực, xâm hại. Thành phố nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm bí mật đời sống riêng tư của trẻ em, tránh để nạn nhân tiếp tục bị tổn thương trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc.

Đáng chú ý, Hà Nội yêu cầu các địa phương thiết lập và công khai đường dây nóng bảo vệ trẻ em hoạt động 24/7, bảo đảm người dân và trẻ em dễ tiếp cận, hoàn thành trong năm 2026.

Việc liên tiếp ban hành các kế hoạch, công văn về phòng chống bạo lực học đường và bảo vệ trẻ em cho thấy Hà Nội đang tăng cường các giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em cả trong trường học lẫn ngoài xã hội.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Hà Nội kết nối NƠXH với hệ thống metro như thế nào để người thu nhập thấp giảm chi phí đi lại?

GĐXH - Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, thành phố sẽ phát triển các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đồng thời gắn với các tuyến đường sắt đô thị và khu công nghiệp trọng điểm.

GĐXH - Ngày 19/5, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, các xã, phường trên địa bàn đang triển khai GPMB cho khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án sử dụng vốn ngân sách và 147 dự án ngoài ngân sách. Trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng và trọng điểm của Thủ đô.

GĐXH - Sau khi phát hiện kỳ đà vân (loài động vật quý hiếm), người đàn ông ở Quảng Trị tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hôm nay mưa dông tiếp tục xuất hiện ở nhiều tỉnh thành của miền Bắc. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ vụ đuối nước đặc biệt thương tâm khiến 5 học sinh tử vong tại xã Sông Lô chiều 18/5.

GĐXH - Vụ đuối nước nghiêm trọng xảy ra chiều 18/5 tại khu vực sông Lô thuộc thôn Yên Kiều, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ đã cướp đi sinh mạng của 5 học sinh.

GĐXH - Từ hôm nay (18/5), TP Hà Nội bắt đầu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại khu vực nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh nhằm phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

GĐXH - Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, thành phố sẽ phát triển các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đồng thời gắn với các tuyến đường sắt đô thị và khu công nghiệp trọng điểm.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong những ngày tới, Hà Nội và miền Bắc có nhiều ngày mưa dông, ban ngày oi nóng. Trong khi Nam Bộ cũng bước vào mùa mưa kéo dài.

GĐXH - Từ 1/7, tiền lương của cán bộ, công chức sẽ được căn cứ vào mức lương cơ sở là 2,53 thay vì 2,34 triệu đồng hiện nay, mức tăng tương đương 8%.

GĐXH - Sau nhiều giờ xuyên đêm tìm kiếm trong điều kiện hiểm trở, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước thương tâm dưới chân Thủy điện Nho Quế 3 khiến 2 học sinh tử vong.

GĐXH - Quy định liên quan đến VNeID sẽ chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hàng triệu người dân; El Nino có xác suất tới 95% quay lại từ tháng 6, kéo theo nguy cơ nắng nóng gia tăng, nhiệt độ tăng cao và thời tiết cực đoan diễn biến khó lường trong mùa hè 2026.

