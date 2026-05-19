Hà Nội: 100% cơ sở giáo dục phải triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống bạo lực học đường
GĐXH - Hà Nội yêu cầu 100% cơ sở giáo dục triển khai đầy đủ các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, từ xây dựng cơ chế phòng ngừa, tư vấn tâm lý, phối hợp với gia đình đến xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường trên địa bàn thành phố.
Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh
Theo kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, phòng chống vi phạm pháp luật trong nhà trường, đồng thời tăng cường kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.
Thành phố yêu cầu 100% cơ sở giáo dục triển khai đầy đủ các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường. Trong đó, các trường phải kiện toàn hoặc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý vụ việc; tổ chức ký cam kết phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội và duy trì ít nhất một mô hình phòng chống bạo lực học đường phù hợp với điều kiện thực tế.
Đáng chú ý, Hà Nội yêu cầu toàn bộ cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền về an toàn trên môi trường mạng, phòng ngừa bắt nạt trực tuyến, xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh. Các trường cũng phải chủ động rà soát, phát hiện sớm học sinh có nguy cơ bị bạo lực hoặc gây bạo lực để kịp thời hỗ trợ, can thiệp.
Theo kế hoạch, 100% vụ việc bạo lực học đường được phát hiện phải được xử lý, hỗ trợ và can thiệp kịp thời theo đúng quy định. Thành phố đồng thời phấn đấu toàn bộ cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự".
Bên cạnh đó, Hà Nội yêu cầu tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường vào chương trình học, hoạt động ngoại khóa; tổ chức tập huấn thường xuyên cho giáo viên về kỹ năng nhận diện, xử lý tình huống và hỗ trợ học sinh.
Công tác tư vấn tâm lý học đường cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm hỗ trợ học sinh kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn và phòng ngừa xung đột trong môi trường học tập.
Phòng ngừa từ sớm, từ xa đối với các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em
Cùng với việc triển khai kế hoạch ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường trên địa bàn, ngày 18/5, UBND TP Hà Nội tiếp tục ban hành Công văn số 2133/UBND-KGVX về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
Theo chỉ đạo của thành phố, các sở, ngành, địa phương và đoàn thể được yêu cầu triển khai đồng bộ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em; tăng cường phòng ngừa từ sớm, từ xa đối với các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội.
Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em; đồng thời phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại cho phụ huynh, giáo viên, học sinh và người chăm sóc trẻ.
Thành phố cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền về các kênh hỗ trợ trẻ em như Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và Trung tâm công tác xã hội, Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận khi cần hỗ trợ, can thiệp.
Trong phân công nhiệm vụ, Sở Y tế được giao tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác trẻ em; đồng thời bảo đảm việc tiếp nhận, khám, điều trị, hỗ trợ tâm lý kịp thời đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại.
Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện; đẩy mạnh tư vấn tâm lý học đường và trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại cho học sinh.
Trong khi đó, Công an thành phố được yêu cầu chủ động nắm tình hình địa bàn, kịp thời tiếp nhận, xử lý các tin báo, tố giác liên quan đến hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; phối hợp với chính quyền cơ sở để hỗ trợ, can thiệp sớm đối với các trường hợp có nguy cơ.
UBND các xã, phường được giao rà soát, quản lý chặt chẽ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; xây dựng kế hoạch can thiệp, trợ giúp đối với trẻ bị bạo lực, xâm hại. Thành phố nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm bí mật đời sống riêng tư của trẻ em, tránh để nạn nhân tiếp tục bị tổn thương trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc.
Đáng chú ý, Hà Nội yêu cầu các địa phương thiết lập và công khai đường dây nóng bảo vệ trẻ em hoạt động 24/7, bảo đảm người dân và trẻ em dễ tiếp cận, hoàn thành trong năm 2026.
Việc liên tiếp ban hành các kế hoạch, công văn về phòng chống bạo lực học đường và bảo vệ trẻ em cho thấy Hà Nội đang tăng cường các giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em cả trong trường học lẫn ngoài xã hội.
