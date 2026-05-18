Công an Phú Thọ thông tin vụ 5 học sinh tử vong ở sông Lô
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ vụ đuối nước đặc biệt thương tâm khiến 5 học sinh tử vong tại xã Sông Lô chiều 18/5.
Tối 18/5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về vụ tai nạn đuối nước đặc biệt thương tâm xảy ra tại xã Sông Lô khiến 5 học sinh tử vong.
Theo cơ quan chức năng, chiều cùng ngày, nhóm 10 học sinh cùng trú tại xã Sông Lô rủ nhau ra bãi bồi ven sông Lô thuộc thôn Yên Phú để tắm. Khi ra đến khu vực giữa dòng, 5 cháu không may bị đuối sức dẫn đến tai nạn thương tâm.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Sông Lô phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.
Do khu vực xảy ra vụ việc có lòng sông rộng, nước sâu và dòng chảy phức tạp nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của lực lượng chức năng và người dân địa phương, đến khoảng 17h30 cùng ngày, thi thể 5 học sinh đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Các nạn nhân được xác định gồm: N.T.L (SN 2013), B.X.N, N.M.Q, N.C.T và N.V.T (cùng SN 2012).
Ghi nhận tinh thần trách nhiệm trong quá trình hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định tặng thưởng ông Trương Hữu Khoa (SN 1973, trú thôn Hùng Mạnh, xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ) vì tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng.
Trước đó, khoảng 15h45 ngày 18/5, UBND xã Sông Lô nhận được tin báo về việc nhóm học sinh gồm 9 cháu rủ nhau đi bắn chim, bẫy chim và tắm tại khu vực ven sông Lô thuộc thôn Yên Kiều. Trong lúc vui chơi, 5 cháu không may ngã xuống sông và bị đuối nước.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.
