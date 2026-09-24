Học sinh lớp 9 dùng chổi cước tác động vào học sinh lớp 7 tại Lào Cai

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GĐXH - Một học sinh lớp 9 tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mù Cang Chải (Lào Cai) được xác định đã dùng chổi cước tác động vào người học sinh lớp 7 trong thời gian nghỉ trưa ngày 22/9.

Theo thông tin từ UBND xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, khoảng 13h ngày 22/9, trong thời gian nghỉ trưa trước giờ học buổi chiều, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mù Cang Chải xảy ra vụ việc liên quan đến 2 học sinh. 

Cụ thể, em P.T.D, học sinh lớp 9, đã dùng chổi cước tác động vào người em H.A.T, học sinh lớp 7.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Mù Cang Chải đã chỉ đạo nhà trường, Công an xã và các bộ phận liên quan phối hợp với gia đình khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. 

Địa phương cũng chỉ đạo nhà trường phối hợp với gia đình của hai học sinh đưa em H.A.T đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Học sinh lớp 9 dùng chổi cước tác động vào học sinh lớp 7 tại Lào Cai - Ảnh 1.

Theo thông tin từ UBND xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, khoảng 13h ngày 22/9, trong thời gian nghỉ trưa trước giờ học buổi chiều, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mù Cang Chải xảy ra vụ việc liên quan đến 2 học sinh - (ảnh MXH).

Bên cạnh đó, nhà trường được yêu cầu quán triệt học sinh toàn trường về việc ứng xử văn minh với thầy cô, bạn bè; tiếp tục triển khai các biện pháp giáo dục đạo đức, phòng, chống bạo lực học đường, đồng thời tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh. 

UBND xã Mù Cang Chải cho biết, quan điểm của địa phương là xử lý vụ việc khách quan, đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, an toàn về sức khỏe, tâm lý cho học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. 

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng và nhà trường tiếp tục phối hợp xác minh, giải quyết theo đúng trình tự.

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