Sau kiểm tra đột xuất, Hà Nội phát hiện hàng loạt bất cập tại bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Quảng Bị 1

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Hà Nội kiểm tra đột xuất bếp ăn Trường Tiểu học Quảng Bị 1 sau vụ suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ GĐXH - Sáng nay, 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 của UBND TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại UBND xã Quảng Bị và Trường Tiểu học Quảng Bị, nhằm tăng cường công tác quản lý và bảo đảm an toàn thực phẩm học đường trong năm học 2026 - 2027.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 do bà Trần Lưu Hoa – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội làm Trưởng đoàn, cùng sự tham gia của đại diện Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm), Sở Công Thương (Cục Quản lý thị trường), Công an TP Hà Nội và các sở, ngành liên quan đã tiến hành rà soát đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú năm học 2026 - 2027.

Bộc lộ nhiều lỗ hổng trong vận hành, quản lý hồ sơ bếp ăn bán trú

Báo cáo kết quả kiểm tra nhóm hồ sơ pháp lý, bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng phòng Chính trị tư tưởng - CTHSSV (Sở GD&ĐT), Phó Trưởng đoàn kiểm tra chỉ rõ: UBND xã Quảng Bị cơ bản bám sát Hướng dẫn 02, tuy nhiên chưa tư vấn kỹ cho nhà trường trong thương thảo hợp đồng với đơn vị cung cấp (Công ty Thăng Long), đặc biệt là thiếu phương án dự phòng khi phát sinh sự cố.

Tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1, tổ giám sát chưa phân công cụ thể cán bộ quản lý phụ trách. Hợp đồng ký kết còn lỏng lẻo khi không quy định cụ thể định lượng nhân sự bếp phục vụ 2.160 học sinh tại 2 điểm trường (thực tế chỉ bố trí 24 người). Phương án chia suất ăn phê duyệt tại phân hiệu Tốt Động nhưng thực tế lại dồn về chia tại điểm chính.

Video ghi Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 TP Hà Nội chỉ ra hàng loạt bất cập tại bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Quảng Bị 1. Video: Bảo Loan

Hồ sơ bán trú thiếu giấy khám sức khỏe của giáo viên phụ trách; bếp ăn vẫn sử dụng 3 lao động quá tuổi quy định (sinh năm 1962 và 1964) dù chính quyền xã từng nhắc nhở. Việc giám sát của phụ huynh chỉ trao đổi qua Zalo, không lưu bản cứng; phần mềm HanoiCheck chưa khớp dữ liệu và chậm báo cáo lên Sở GD&ĐT khi xuất hiện phản ánh dư luận.

Trực tiếp kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, bà Ngô Thị Diệp Lan (Sở GD&ĐT) ghi nhận tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Cụ thể, bếp ăn rộng hơn 200 m² nhưng khu nấu chỉ khoảng 20 m², khu chia suất ăn chín từ 30 - 60 m², phải gánh hơn 2.000 suất ăn mỗi ngày.

Phân hiệu Tốt Động cách 5 km không có bếp, phải nấu từ 8h00 sáng rồi vận chuyển đi xa. Nền bếp ẩm ướt, đọng mỡ trơn trượt; nhân viên mặc trang phục lộn xộn, đeo găng tay tùy tiện.

Quy trình bếp một chiều bị vi phạm khi thịt gà thái xong lại mang ngược vào khu nấu để tẩm ướp bột, gia vị. Kho gạo, gia vị thiếu nội quy, không có sổ xuất - nhập kho; thiếu bảng công khai thực đơn, nhà cung ứng và sổ kiểm thực 3 bước chưa được Ban giám hiệu cùng y tế ký duyệt hằng ngày.

Bếp ăn không lưu mẫu, suất ăn được chia không đồng đều

Đoàn kiểm tra liên ngành đã mở rộng kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm nhanh và đánh giá chuyên môn y tế tại các điểm trường: Tiểu học Quảng Bị 1, Mầm non Quảng Bị 1, Mầm non Quảng Bị 2 và nhóm trẻ tư thục Quỳnh Nhi.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy rau cải thảo đạt tiêu chuẩn, không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; kiểm tra dụng cụ ăn uống có 6/8 khay ăn đạt chuẩn (2 khay còn dính vết tinh bột); 4 thìa ăn và mẫu dầu mỡ đã qua sử dụng tại khối mầm non đều đạt yêu cầu. Về cơ cấu dinh dưỡng, bữa trưa đáp ứng 30 - 40% nhu cầu năng lượng hằng ngày với 3 nguồn đạm (thịt lợn, thịt gà, trứng cút).

Toàn cảnh bếp ăn bán trú của trường Tiểu học Quảng Bị 1. Ảnh: Bảo Loan

Tuy nhiên đoàn lưu ý nhà bếp cần giảm lượng muối nêm nếm dưới 4g/ngày đối với lứa tuổi tiểu học.

Dù vậy, khâu phân chia suất ăn tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 bộc lộ tồn tại là lượng thức ăn chia không đồng đều giữa các suất, không gian chia ăn chật chội, người đứng chen chúc ảnh hưởng đến vệ sinh.

Tại khối mầm non công lập, các trường duy trì tốt hồ sơ, thực hiện nghiêm quy trình bếp một chiều và bảo hộ lao động, song cần nâng cao kỹ năng truy xuất mã QR và sắp xếp phân loại kho.

Ngược lại, nhóm trẻ tư thục Quỳnh Nhi vi phạm nghiêm trọng, như bếp ăn bố trí ở khu vực hầm gần mương tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, không cung cấp được hồ sơ pháp lý, không lưu mẫu thực phẩm bữa phụ và phát hiện tình trạng cho trẻ học trước chương trình lớp 1.

Trên ứng dụng HanoiCheck, khối mầm non đã cập nhật dữ liệu tương đối chuẩn chỉ, trong khi khối tiểu học và nhóm trẻ tư thục vẫn chậm trễ, thiếu thông tin nguồn gốc lô hàng.

Giải trình việc biến 'thịt chiên vừng' thành 'tóp mỡ' trên mạng xã hội

Buổi làm việc đã thẳng thắn làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội phản ánh bếp ăn học sinh xuất hiện món ăn nhìn giống "tóp mỡ" và "thịt ôi thiu".

Bà Lê Thị Tuyết – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Bị 1 khẳng định nguồn thịt lợn nhập vào (ba chỉ, thịt mông, chân giò) là thực phẩm tươi sống, có mã QR truy xuất nguồn gốc từ thương hiệu uy tín.

Bà Lê Thị Tuyết – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Bị 1 giải trình do những tuần đầu nhà thầu chưa tải thực đơn lên hệ thống và nhân sự bếp có biến động liên tục (15 - 16 người). Ảnh: Bảo Loạn

Theo bà Tuyết, hình ảnh chụp món ăn bị dư luận hiểu lầm là "tóp mỡ" thực chất là món thịt chiên vừng, do nhân viên nhà bếp chiên quá lửa khiến miếng thịt bị quắt lại, hoàn toàn không phải mỡ lợn phế phẩm hay ôi thiu. Để bảo đảm chất lượng bữa ăn, nhà trường đã yêu cầu đơn vị cung ứng thay đổi đầu bếp.

Về việc chậm cập nhật phần mềm HanoiCheck, trường giải trình do những tuần đầu nhà thầu chưa tải thực đơn lên hệ thống và nhân sự bếp có biến động liên tục (15 - 16 người).

Cũng tại buổi làm việc, đại diện tổ chức bếp an - Công ty Thăng Long tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ ra từ đoàn kiểm tra, lập tức thay thế bếp trưởng và hoàn thiện hồ sơ nhân sự.

"Tối hậu thư" ra thời hạn hoàn thành khắc phục

Kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành TP Hà Nội – bà Trần Lưu Hoa nhấn mạnh công tác bán trú học đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được Thành ủy và UBND Thành phố chỉ đạo tuyệt đối không được phép lơ là.

Đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu các đơn vị triển khai ngay nhiệm vụ chấn chỉnh:

Đối với UBND xã Quảng Bị: Khẩn trương xây dựng phương án dự phòng nhà cung cấp thay thế; rà soát lại cơ sở vật chất, đẩy mạnh mô hình nấu ăn tại chỗ theo nguyên tắc bếp một chiều; sớm phân bổ dự toán kinh phí bán trú và phối hợp ngành y tế chăm sóc sức khỏe học sinh.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành TP Hà Nội – bà Trần Lưu Hoa nhấn mạnh công tác bán trú học đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được Thành ủy và UBND Thành phố chỉ đạo tuyệt đối không được phép lơ là. Ảnh: Bảo Loan

Đối với các cơ sở giáo dục: Ban Giám hiệu phân định rõ trách nhiệm, vận hành nghiêm 9 bước quản lý bán trú.

Tổ chức tập huấn kỹ lưỡng cho Tổ giám sát (bao gồm đại diện phụ huynh) về quy trình kiểm tra, kỷ luật phát ngôn và kỹ năng quét mã nguồn gốc. Nhà trường phải chủ trì duyệt thực đơn với nhà thầu trước 2 tuần, hàng ngày chụp ảnh suất ăn mẫu niêm yết công khai; đồng thời xây dựng kịch bản ứng phó sự cố truyền thông.

Đối với Công ty Thăng Long: Khắc phục triệt để các hạn chế về điều kiện nhân sự (khám sức khỏe, tập huấn nghiệp vụ), bổ sung tủ sấy bát đĩa, trang bị đầy đủ đồng phục bảo hộ và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống HanoiCheck.

Trưởng đoàn kiểm tra ra mốc hạn chót đối với toàn bộ công tác khắc phục tại các cơ sở phải hoàn tất muộn nhất vào ngày 01/10/2026, báo cáo kết quả gửi về Ban Chỉ đạo và Sở GD&ĐT Hà Nội trước ngày 30/09/2026.

Vụ suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ ở Hà Nội: Phản ánh suất cơm 40.000 đồng chưa đủ định lượng là có cơ sở GĐXH - Theo kết quả xác minh từ đoàn kiểm tra liên ngành xã Quảng Bị (Hà Nội), phản ánh của phụ huynh về việc suất cơm 40.000 đồng.suất chưa bảo đảm định lượng và cách chế biến là hoàn toàn có cơ sở.