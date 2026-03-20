Học sinh, sinh viên đóng và hưởng BHYT như thế nào từ 1/7 khi tăng lương cơ sở?

Bảo hiểm y tế học sinh là gì?

Bảo hiểm y tế học sinh là chính sách bảo hiểm y tế áp dụng đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên (HSSV) đang sinh sống và học tập trên lãnh thổ Việt Nam.

Tham gia BHYT, học sinh, sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thông qua bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước được phát triển toàn diện về cả trí tuệ và thể chất.

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên có thay đổi khi tăng lương cơ sở?

Theo quy định tại Nghị định số 188/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế 2024, HSSV không thuộc đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình thay vào đó HSSV thuộc nhóm tham gia BHYT bắt buộc do Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Mức đóng BHYT đối với nhóm đối tượng này được quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP.

Mức đóng hằng tháng = 4,5% mức lương cơ sở (hiện nay mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng) do đối tượng tự đóng và được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% phần mức đóng.

Theo đó, mức đóng BHYT HSSV (12 tháng) là: 2.340.000 x 4,5% x 12 = 1.263.600 đồng. Trong đó: Học sinh, sinh viên đóng 50%, tương đương 631.800 đồng; Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, tương đương 631.800 đồng.

Dự kiến từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng 8% lên 2.527.200 đồng, mức đóng BHYT mỗi học sinh, sinh viên là:

2.527.200 x 4,5% x 12 = 1.364.688 đồng. Trong đó: Học sinh, sinh viên đóng 50%, tương đương 682.344 đồng; Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, tương đương 682.344 đồng.

Mức đóng tăng khoảng 56.862 đồng/tháng, tăng hơn 4.200 đồng so với hiện hành.

Các phương thức đóng bảo hiểm y tế

Học sinh, sinh viên (HSSV) có thể lựa chọn đóng BHYT định kỳ.

Số tiền tham gia BHYT của học sinh sinh viên (sau khi đã trừ đi phần hỗ trợ của ngân sách Nhà nước), cụ thể là:

- Nếu HSSV đóng 3 tháng một lần, mức đóng là: 170.586 đồng.

- Nếu HSSV đóng 6 tháng một lần, mức đóng là: 341.172 đồng.

- Nếu HSSV đóng 9 tháng một lần, mức đóng là: 511.758 đồng.

- Nếu HSSV đóng 12 tháng một lần, mức đóng là: 682.344 đồng.

Học sinh, sinh viên có thể lựa chọn phương thức đóng BHYT định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng để phù hợp với kế hoạch chi tiêu của gia đình. Nhà trường, nơi mà các học sinh, sinh viên theo học sẽ đại diện cho cơ quan BHXH thực hiện thu phí BHYT.

