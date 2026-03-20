Học sinh, sinh viên đóng và hưởng BHYT như thế nào từ 1/7 khi tăng lương cơ sở?
GĐXH - Bảo hiểm y tế học sinh là chính sách bảo hiểm y tế áp dụng đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên. Dự kiến mức lương cơ sở tăng từ 1/7/2026, mức đóng của nhóm đối tượng này có tăng?
Bảo hiểm y tế học sinh là gì?
Bảo hiểm y tế học sinh là chính sách bảo hiểm y tế áp dụng đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên (HSSV) đang sinh sống và học tập trên lãnh thổ Việt Nam.
Tham gia BHYT, học sinh, sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thông qua bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước được phát triển toàn diện về cả trí tuệ và thể chất.
Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên có thay đổi khi tăng lương cơ sở?
Theo quy định tại Nghị định số 188/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế 2024, HSSV không thuộc đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình thay vào đó HSSV thuộc nhóm tham gia BHYT bắt buộc do Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.
Mức đóng BHYT đối với nhóm đối tượng này được quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP.
Mức đóng hằng tháng = 4,5% mức lương cơ sở (hiện nay mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng) do đối tượng tự đóng và được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% phần mức đóng.
Theo đó, mức đóng BHYT HSSV (12 tháng) là: 2.340.000 x 4,5% x 12 = 1.263.600 đồng. Trong đó: Học sinh, sinh viên đóng 50%, tương đương 631.800 đồng; Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, tương đương 631.800 đồng.
Dự kiến từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng 8% lên 2.527.200 đồng, mức đóng BHYT mỗi học sinh, sinh viên là:
2.527.200 x 4,5% x 12 = 1.364.688 đồng. Trong đó: Học sinh, sinh viên đóng 50%, tương đương 682.344 đồng; Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, tương đương 682.344 đồng.
Mức đóng tăng khoảng 56.862 đồng/tháng, tăng hơn 4.200 đồng so với hiện hành.
Các phương thức đóng bảo hiểm y tế
Học sinh, sinh viên (HSSV) có thể lựa chọn đóng BHYT định kỳ.
Số tiền tham gia BHYT của học sinh sinh viên (sau khi đã trừ đi phần hỗ trợ của ngân sách Nhà nước), cụ thể là:
- Nếu HSSV đóng 3 tháng một lần, mức đóng là: 170.586 đồng.
- Nếu HSSV đóng 6 tháng một lần, mức đóng là: 341.172 đồng.
- Nếu HSSV đóng 9 tháng một lần, mức đóng là: 511.758 đồng.
- Nếu HSSV đóng 12 tháng một lần, mức đóng là: 682.344 đồng.
Học sinh, sinh viên có thể lựa chọn phương thức đóng BHYT định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng để phù hợp với kế hoạch chi tiêu của gia đình. Nhà trường, nơi mà các học sinh, sinh viên theo học sẽ đại diện cho cơ quan BHXH thực hiện thu phí BHYT.
Ngày sinh Âm lịch của người sống không dựa ai, tự mình làm nên thành công rực rỡĐời sống - 53 phút trước
GĐXH - Theo tử vi, có những người ngay từ ngày sinh Âm lịch đã mang trong mình tư duy sắc bén và tính độc lập hiếm có.
3 con giáp không biết nịnh: Sống thẳng nên được quý, không sợ bị chơi xấuĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Những con giáp dưới đây, họ không mỉa mai, không bóng gió, càng không thích nói sau lưng, mọi chuyện đều được đưa ra rõ ràng, minh bạch.
Phú Thọ: 'Biến' đất trồng cây thành trang trại, chuyện 'hiếm' ở Cao Dương?Đời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Dù được giao khoán với mục đích trồng cây lâu năm, thế nhưng một khu đất tại xã Cao Dương (Phú Thọ) lại “mọc” lên hàng loạt công trình chăn nuôi quy mô lớn. Sau phản ánh của báo chí, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra, chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm và yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục.
Điểm mới về đăng kiểm xe cơ giới năm 2026, hàng triệu lái xe cần biếtĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Theo Thông tư 30/2024/TT-BGTVT, từ tháng 3/2026, tem kiểm định dán ở góc trên bên phải kính lái ô tô không còn dòng thông tin ngày hết hạn đăng kiểm cụ thể như mẫu cũ.
Những con giáp 'há miệng chờ sung': Không làm mà vẫn mơ thành côngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Có những người luôn mang trong mình tiềm năng nhưng lại để sự lười biếng kéo lùi bước tiến. 4 con giáp dưới đây là những điển hình như vậy.
3 khung giờ sinh Âm lịch của người đi đâu cũng được lòng ngườiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm tử vi, những người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch dưới đây thường có lợi thế về tính cách, giúp họ được yêu mến ở nơi làm việc, dễ được cấp trên trọng dụng.
Tin sáng 19/3: Miền Bắc có 2 đợt 'rét nàng Bân' yếu; Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiềnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chuyên gia thời tiết nhận định, từ cuối tháng 3 đến khoảng giữa tháng 4, khả năng còn 2 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta.
Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận gần 1 tỷ, người đàn ông lập tức báo công anĐời sống - 1 ngày trước
Ngày 18/3, Công an xã Gia Trấn (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một công dân trên địa bàn hoàn tất thủ tục trả lại gần 1 tỷ đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.
Ai muốn phục hồi điểm giấy phép lái xe cần nắm thông tin quan trọng nàyĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội thông báo lịch tổ chức kiểm tra pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để thực hiện phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Thái Nguyên: Cận cảnh đường kết nối các xã ở khu du lịch hồ Ba Bể xuất hiện loạt điểm nứt, lún và sạtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng, tuyến đường đã xuống cấp với hàng loạt dấu hiệu bất thường: nền đường yếu, mặt đường bong tróc, taluy sạt lở. Những hình ảnh ghi nhận cho thấy nguy cơ mất an toàn đang hiện hữu trên toàn tuyến.
Những con giáp 'há miệng chờ sung': Không làm mà vẫn mơ thành côngĐời sống
GĐXH - Có những người luôn mang trong mình tiềm năng nhưng lại để sự lười biếng kéo lùi bước tiến. 4 con giáp dưới đây là những điển hình như vậy.