Học sinh Việt Nam thắng lớn Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới 2025
Tại Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới (WYMO) 2025, 4 học sinh Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Kỳ thi được tổ chức tại Bali (Indonesia). Hôm nay (10/8), đoàn học sinh Việt Nam gồm 4 học sinh đến từ Trường THCS Thanh Xuân (Hà Nội) tham dự WYMO 2025 về nước.
TS Đỗ Viết Tuân - Trưởng đoàn WYMO Việt Nam cho hay, kỳ thi có hơn 13 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Học sinh Việt Nam tham gia ở 2 cấp độ A và B (cấp độ A dành cho học sinh lớp 4,5 và 6; cấp độ B dành cho học sinh lớp 7,8 và 9. Riêng cấp độ C dành cho học sinh lớp 10, 11 và 12 nhưng đoàn Việt Nam không tham gia).
Các em đã xuất sắc mang về 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và Huy chương Đồng ở cả hai cấp độ thi. Đặc biệt, Phạm Minh Châu xuất sắc vượt qua các thí sinh của 12 quốc gia đoạt Quán quân cấp độ A dành cho lớp 4, 5, 6.
Kết quả như sau:
Quán quân cấp độ A: Phạm Minh Châu
Huy chương Vàng cấp độ A : Nguyễn Minh Châu
Huy chương Vàng cấp độ B: Phạm Mai Dung
Huy chương Bạc cấp độ A: Nguyễn Tùng Lâm
Huy chương Đồng cấp độ B: Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang
“Kết quả ấn tượng này không chỉ là minh chứng cho năng lực, tư duy logic và sáng tạo của học sinh Việt, mà còn là thành quả của sự đồng hành tận tụy từ gia đình, thầy cô và các đơn vị bồi dưỡng, đào tạo các con” – TS Đỗ Viết Tuân khẳng định.
Theo Trưởng đoàn WYMO Việt Nam, WYMO không chỉ là cuộc thi, mà còn là cơ hội để học sinh Việt Nam giao lưu, mở rộng tầm nhìn và tự tin hội nhập với bạn bè quốc tế. Kỳ thi không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương, mà còn để lại trong lòng mỗi thí sinh Việt Nam những kỷ niệm đẹp về tinh thần đồng đội, sự sẻ chia và khát vọng chinh phục tri thức. Hình ảnh các em tự tin dành chiến thắng tại cuộc thi khẳng định năng lực, bản lĩnh và trình độ của học sinh Việt Nam tại sân chơi Toán học trẻ thế giới này.
