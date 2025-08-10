Học sinh Việt Nam thắng lớn Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới 2025

Học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới 2025.

Kỳ thi được tổ chức tại Bali (Indonesia). Hôm nay (10/8), đoàn học sinh Việt Nam gồm 4 học sinh đến từ Trường THCS Thanh Xuân (Hà Nội) tham dự WYMO 2025 về nước.

TS Đỗ Viết Tuân - Trưởng đoàn WYMO Việt Nam cho hay, kỳ thi có hơn 13 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Học sinh Việt Nam tham gia ở 2 cấp độ A và B (cấp độ A dành cho học sinh lớp 4,5 và 6; cấp độ B dành cho học sinh lớp 7,8 và 9. Riêng cấp độ C dành cho học sinh lớp 10, 11 và 12 nhưng đoàn Việt Nam không tham gia).

Các em đã xuất sắc mang về 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và Huy chương Đồng ở cả hai cấp độ thi. Đặc biệt, Phạm Minh Châu xuất sắc vượt qua các thí sinh của 12 quốc gia đoạt Quán quân cấp độ A dành cho lớp 4, 5, 6.

Phạm Minh Châu - học sinh Trường THCS Thanh Xuân (Hà Nội) xuất sắc đoạt Quán quân cấp độ A tại WYMO 2025.

Kết quả như sau:

Quán quân cấp độ A: Phạm Minh Châu

Huy chương Vàng cấp độ A : Nguyễn Minh Châu

Huy chương Vàng cấp độ B: Phạm Mai Dung

Huy chương Bạc cấp độ A: Nguyễn Tùng Lâm

Huy chương Đồng cấp độ B: Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang

“Kết quả ấn tượng này không chỉ là minh chứng cho năng lực, tư duy logic và sáng tạo của học sinh Việt, mà còn là thành quả của sự đồng hành tận tụy từ gia đình, thầy cô và các đơn vị bồi dưỡng, đào tạo các con” – TS Đỗ Viết Tuân khẳng định.

TS Đỗ Viết Tuân - Trưởng đoàn WYMO Việt Nam chúc mừng đoàn học sinh Việt Nam chiến thắng tại WYMO 2025.