Tuổi 36 của Á hậu Hoàng Oanh: Bình yên, chủ động tìm kiếm cơ hội mới

Á hậu Hoàng Oanh sinh năm 1990, từng bước bước vào showbiz từ khi còn khá trẻ. Năm 2006, cô giành giải nhất cuộc thi Hot VTeen toàn quốc, từ đó có cơ hội xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và bắt đầu hành trình hoạt động nghệ thuật. Năm 2012, Hoàng Oanh tiếp tục thử sức tại cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh và giành ngôi vị Á hậu 1. Danh hiệu này mở ra cho cô nhiều cơ hội trong lĩnh vực giải trí, song người đẹp không lựa chọn con đường dựa hoàn toàn vào danh hiệu nhan sắc. Sau khi đoạt Á hậu, Hoàng Oanh tiếp tục tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2013 và giành giải Ba. Đây cũng là bước tiến quan trọng giúp cô được khán giả biết đến nhiều hơn trong vai trò người dẫn chương trình.