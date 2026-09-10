Tuổi 36 của Á hậu Hoàng Oanh: Bình yên, chủ động tìm kiếm cơ hội mới

Quang Hùng MasterD, SOOBIN và Binz cùng hàng loạt ngôi sao biểu diễn tại 'Sao Concert' kéo dài 14 tiếngGiải trí -
GĐXH - Chương trình "Sao Concert" với ba sân khấu được tổ chức nối tiếp từ sáng đến khuya vào ngày 10/10 tại TP Hồ Chí Minh.
Á hậu Hoàng Oanh là MC và diễn viên, từng dẫn nhiều chương trình truyền hình như Chuyện của sao, Tiền khéo, tiền khôn. Cô cũng tham gia các phim Bộ ba rắc rối, Tháng năm rực rỡ, Ba vợ cưới vợ ba và Ước hẹn mùa thu.
Ảnh FBNV
GĐXH - Chương trình "Sao Concert" với ba sân khấu được tổ chức nối tiếp từ sáng đến khuya vào ngày 10/10 tại TP Hồ Chí Minh.
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