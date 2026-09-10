Tuổi 36 của Á hậu Hoàng Oanh: Bình yên, chủ động tìm kiếm cơ hội mới

Thứ năm, 14:04 10/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Á hậu Hoàng Oanh chia sẻ hình ảnh mới trong dịp sinh nhật tuổi 36, đồng thời cô chủ động tìm cơ hội công việc cho mình.

Tuổi 36 của Á hậu Hoàng Oanh mong chờ có người mời hợp tác - Ảnh 1.Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36 nhắn gửi một giây trân trọng, một đời yêu thương

GĐXH - Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36 chia sẻ khoảnh khắc bình yên, giản dị với dòng tâm sự đầy cảm xúc. Cô viết: "Hạnh phúc bắt đầu từ một giây trân trọng, rồi một ngày, một tháng, một năm… và một đời yêu thương".

Á hậu Hoàng Oanh đón tuổi 36 với tâm thế - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, Á hậu Hoàng Oanh hài hước ví mình như một cô “Ngựa” đã đủ cả ba con giáp nhưng tinh thần vẫn luôn tràn đầy năng lượng, trẻ trung như thuở 16 tuổi. 

Á hậu Hoàng Oanh đón tuổi 36 với tâm thế - Ảnh 2.

Cô cho biết, bản thân đang rất hào hứng và sẵn sàng bắt tay vào những dự án mới, đồng thời vui vẻ “rủ rê” mọi người nếu có công việc phù hợp thì hãy gọi mình tham gia.

Á hậu Hoàng Oanh đón tuổi 36 với tâm thế - Ảnh 3.

Ở tuổi 36 ngoài câu chuyện công việc, Á hậu Hoàng Oanh thời gian qua cô vướng tin đồn hẹn hò thủ môn Lê Giang Patrick. Tuy nhiên, người trong cuộc không lên tiếng hay chia sẻ gì về thông tin này.

Á hậu Hoàng Oanh đón tuổi 36 với tâm thế - Ảnh 4.

Á hậu Hoàng Oanh sinh năm 1990, từng bước bước vào showbiz từ khi còn khá trẻ. Năm 2006, cô giành giải nhất cuộc thi Hot VTeen toàn quốc, từ đó có cơ hội xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và bắt đầu hành trình hoạt động nghệ thuật. Năm 2012, Hoàng Oanh tiếp tục thử sức tại cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh và giành ngôi vị Á hậu 1. Danh hiệu này mở ra cho cô nhiều cơ hội trong lĩnh vực giải trí, song người đẹp không lựa chọn con đường dựa hoàn toàn vào danh hiệu nhan sắc. Sau khi đoạt Á hậu, Hoàng Oanh tiếp tục tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2013 và giành giải Ba. Đây cũng là bước tiến quan trọng giúp cô được khán giả biết đến nhiều hơn trong vai trò người dẫn chương trình.

Á hậu Hoàng Oanh đón tuổi 36 với tâm thế - Ảnh 5.

Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36 hạnh phúc đón sinh nhật trong vòng tay bạn bè.

Á hậu Hoàng Oanh đón tuổi 36 với tâm thế - Ảnh 6.

Trong đời thực, Á hậu Hoàng Oanh sống bình dị, dành nhiều thời gian cho con trai và công việc. 

Á hậu Hoàng Oanh đón tuổi 36 với tâm thế - Ảnh 7.

Cô từng chia sẻ rằng gia đình, con cái và những dự án nghệ thuật giúp mình tìm lại sự cân bằng sau giai đoạn khó khăn.

Á hậu Hoàng Oanh đón tuổi 36 với tâm thế - Ảnh 8.

Thay vì liên tục chia sẻ về đời tư, người đẹp giữ thái độ khá kín tiếng. Hình ảnh của Á hậu Hoàng Oanh trong những năm qua vì thế cũng có nhiều thay đổi: trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn nhưng vẫn duy trì sự năng động trong công việc.

Á hậu Hoàng Oanh là MC và diễn viên, từng dẫn nhiều chương trình truyền hình như Chuyện của sao, Tiền khéo, tiền khôn. Cô cũng tham gia các phim Bộ ba rắc rối, Tháng năm rực rỡ, Ba vợ cưới vợ ba và Ước hẹn mùa thu.

Ảnh FBNV

Tuổi 36 của Á hậu Hoàng Oanh mong chờ có người mời hợp tác - Ảnh 10.Nhan sắc tuổi 36 của Á hậu Hoàng Oanh

GĐXH - Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36, trải qua một lần sinh nở nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài "hack tuổi" cùng sự năng động nhờ biết cách chăm sóc nhan sắc.

 

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