Hôm nay (12/9) đã có một người trúng Vietlott

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Vietlott thông báo có tới 2 người may mắn cùng trúng giải Jackpot GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Trúng Vietlott tiền tỷ

Theo đó, vào tối 12/9/2026 Vietlott xác nhận đã có 1 khách hàng may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 kỳ quay #01397 với giá trị giải thưởng là 5,042,613,300 đồng.

Tờ vé số may mắn trúng Jackpot 2 sẽ 5 cặp số thường và 1 cặp số đặc biệt trùng với kết quả giải thưởng. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 có các cặp số như sau: 07-24-31-43-47-54 | 22.

Trong kỳ quay lần này, giải Jackpot 1 trị giá hơn 64 tỷ đồng vẫn chưa tìm thấy chủ nhân.

Bên cạnh đó, hội đồng mở thưởng tìm ra 20 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 847 giải Nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 18,282 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 12/9/2026.

Theo quy định, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp 10% thuế khi lĩnh tiền. Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot 2 sẽ phải nộp khoảng 500 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số trúng giải nói trên.

Người trúng thưởng sẽ có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải thưởng sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Trước đó, vào ngày tối 13/8, giải Jackpot 1 và 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 75 tỷ đồng đã có người trúng.

Còn đối với sản phẩm Mega 6/45 lần gần nhất vào ngày 2/8 đã có một người chơi trúng độc đắc với giá trị giải thưởng lên tới gần 30 tỷ đồng.

Vietlott Power 6/55 là gì?

Theo đó, XS Power 6/55 được phát hành ngày 1/8/2017, quay số mở thưởng trực tiếp vào lúc 18h10p và kết thúc vào 18h20p các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cách chơi xổ số 6/55: Người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 55 để dự thưởng.

Người trúng thưởng sẽ nộp 10% tiền thuế trên tổng giá trị giải thưởng.

Cơ cấu giải thưởng xổ số Power 6/55 của Vietlott

- Giải Jackpot 1: giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.

- Giải Jackpot 2: giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng.

- Giải nhất: trị giá 40 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số đầu tiên.

- Giải nhì: trị giá 500.000 đồng cho nếu người chơi đoán trúng 4 trong 6 số đầu tiên.

- Giải ba: trị giá 50.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên.

Hôm nay 13/8 có 2 người cùng trúng Vietlott với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 75 tỷ đồng GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 và 2 của xổ số Power 6/55.