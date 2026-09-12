Cảnh báo từ Cục Thuế: Không có thuế phải nộp vẫn có thể phải nộp hồ sơ khai thuế

23 giờ trước

GĐXH - Khi những cơn gió heo may đầu thu tràn về cũng là lúc sức khỏe của người cao tuổi đối mặt với muôn vàn thách thức. Việc chủ động trang bị những sản phẩm giữ ấm, thiết bị theo dõi y tế và dinh dưỡng phù hợp không chỉ giúp ông bà, cha mẹ an yên qua mùa lạnh mà còn giảm thiểu tối đa rủi ro biến chứng nguy hiểm.