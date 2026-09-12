Cảnh báo từ Cục Thuế: Không có thuế phải nộp vẫn có thể phải nộp hồ sơ khai thuế
GĐXH - Cục Thuế lưu ý, người nộp thuế cần phân biệt rõ “không phát sinh số thuế phải nộp” và “không phải nộp hồ sơ khai thuế”, đây là hai vấn đề khác nhau.
HanoiCheck: Lời giải số cho trăn trở 'hôm nay con ăn gì ở trường'Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Nhờ sự xuất hiện của hệ thống cơ sở dữ liệu số HanoiCheck từ năm học 2026-2027, khoảng cách giữa bếp ăn nhà trường và chiếc điện thoại của cha mẹ chưa bao giờ gần đến thế.
iPhone 18 Pro tăng gấp ba diện tích buồng hơi tản nhiệt, hiệu năng duy trì tốt hơn 40%Sản phẩm - Dịch vụ -
Buồng hơi tản nhiệt thế hệ mới trên iPhone 18 Pro có diện tích bề mặt gấp ba lần, giúp máy duy trì hiệu năng tốt hơn đến 40% so với iPhone 17 Pro khi chạy tác vụ nặng.
Vì sao nhiều người cùng đồng tình khi người vợ cản chồng vay 300 triệu đồng mua ô tô?Bảo vệ người tiêu dùng -
GĐXH - Với khoản tiền 400 triệu đồng hiện có, người chồng muốn vay thêm 300 triệu đồng mua xe, còn cô vợ lại sợ gánh nợ.
Tỷ giá USD hôm nay 12/9: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' chững giáGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 12/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Thời tiết chuyển mùa: Những sản phẩm thiết yếu dành để chăm sóc sức khỏe người cao tuổiSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Khi những cơn gió heo may đầu thu tràn về cũng là lúc sức khỏe của người cao tuổi đối mặt với muôn vàn thách thức. Việc chủ động trang bị những sản phẩm giữ ấm, thiết bị theo dõi y tế và dinh dưỡng phù hợp không chỉ giúp ông bà, cha mẹ an yên qua mùa lạnh mà còn giảm thiểu tối đa rủi ro biến chứng nguy hiểm.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Sáu ngày 11/9/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 11/9/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệmBảo vệ người tiêu dùng -
GĐXH - Những ngày giữa tháng 9, không gian 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi quy tụ hơn 100 thức quà là đặc sản nức tiếng vùng non nước Cao Bằng, mang đến trải nghiệm mua sắm nông sản sạch, an toàn cho người dân Thủ đô.
Vì sao giá lăn bánh Mitsubishi Xpander giảm sốc, MPV 7 chỗ rẻ như Toyota Vios?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander đang ưu đãi cực kỳ lớn, giúp MPV 7 chỗ này giảm sâu và trở thành ‘món hời’ đối với khách hàng Việt Nam.
Xác định lại diện tích đất ở đã được cấp sổ đỏ trước ngày 1.7.2024 như nào?Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về việc xác định lại diện tích đất ở đối với sổ đỏ cấp trước 1.7.2004.
Cạnh tranh Toyota Yaris, hatchback hạng B của Honda giá 255 triệu đồng 4 phiên bản tùy chọn, động cơ hybridGiá cả thị trường -
GĐXH - Hatchback hạng B của Honda gây chú ý với thiết kế hiện đại, cá tính cùng loạt trang bị đáng giá, trong khi giá bán khởi điểm chỉ từ khoảng 255 triệu đồng.