Cảnh báo từ Cục Thuế: Không có thuế phải nộp vẫn có thể phải nộp hồ sơ khai thuế

Thứ bảy, 15:12 12/09/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Cục Thuế lưu ý, người nộp thuế cần phân biệt rõ “không phát sinh số thuế phải nộp” và “không phải nộp hồ sơ khai thuế”, đây là hai vấn đề khác nhau.

Cảnh báo từ Cục Thuế: Không có thuế phải nộp vẫn có thể phải nộp hồ sơ khai thuế - Ảnh 1.

Cảnh báo từ Cục Thuế: Không có thuế phải nộp vẫn có thể phải nộp hồ sơ khai thuế - Ảnh 2.Những việc người nộp thuế cần làm ngay khi được cấp mã số thuế

GĐXH - Sau khi được cấp mã số thuế, người nộp thuế cần kiểm tra ngay các thông tin: Tên người nộp thuế, mã số thuế, số định danh cá nhân hoặc thông tin giấy tờ pháp lý được ghi nhận trên hệ thống.

Cảnh báo từ Cục Thuế: Không có thuế phải nộp vẫn có thể phải nộp hồ sơ khai thuế - Ảnh 3.Giảm tới 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026, 2027

GĐXH - Mới đây, Nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp vừa được Quốc hội thông qua. Theo đó, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có thu nhập từ kinh doanh không quá 10 tỷ được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cảnh báo từ Cục Thuế: Không có thuế phải nộp vẫn có thể phải nộp hồ sơ khai thuế - Ảnh 4.Từ dấu hiệu bất thường, gã thanh niên bị vạch trần thủ đoạn trốn thuế hàng trăm triệu đồng

GĐXH - Trong hoạt động kinh doanh thực tế của ông Sùng có dấu hiệu không tương xứng với doanh thu làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ thuế và kê khai doanh thu chưa đầy đủ...

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